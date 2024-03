Schroedinger Jazz Tuesdays – музикална среща на таланта, спонтанността, провокацията и неочакваните ходове

Вече две години китаристът Александър Логозаров и барабанистът Борислав Петров са в основата на провеждащите се всеки вторник в бар „Шрьодингер“ Schroedinger Jazz Tuesdays. Спонтанен разговор между музикантите дава импулса за тази поредица от джаз събития, която има своите верни почитатели, а с всяка следваща среща продължава да бъде отворена за нова публика.

„Мотивацията ни беше да направим сцена, платформа, на която да може хора, които имат да кажат нещо, а пък няма къде да го направят, да припознаят това място като свое и да го ползват за обмен на идеи и да общуват по техния начин било то чрез литература, дискусии, а в този случай чрез музика.“ – разказва Борис Енев за идеята, която стои зад създаването на бар „Шрьодингер“.

Всеки път джазовите вторници предлагат голямо разнообразие, тъй като към Александър Логозаров и Борислав Петров се присъединяват специални гости. Така на една сцена се озовават съмишленици, говорещи на един и същи език. „Всеки един от тях носи своя звук и ние доброволно и с удоволствие поемаме в нова посока. Разговорът на този музикален език всеки път е различен.“ – посочва китаристът и допълва: „Може би най-хубави се получават срещите, за които най-малко уговаряме каквото и да било, защото така се осланяме изцяло на интуицията и на нашата отвореност да слушаме.“

„За мен най-специалните вечери от тази поредица винаги са били, когато с дадени музиканти в даден момент успеем да заговорим на една тема и да успеем да направим общ смислен разказ. Тогава съм усещал, че е привилегия да си джаз музикант.“ – обяснява Борислав Петров и посочва още: „Мисля, че това е едно от най-впечатляващите неща за джаз музиката, но и за джаз музиканта. Докато в другите жанрове основната част от креативността идва, когато се създава самата музика, то в джаза твоята подготовка е самостоятелна и идеята ти е, когато се събереш с други джаз музиканти, с хора, говорещи този език, да се проведе един наистина спонтанен, но смислен разговор.“

Това е и причината по време на Schroedinger Jazz Tuesdays Александър Логозаров и Борислав Петров да разчитат именно на спонтанността, без да залагат на предварителна подготовка и репетиции. Репертоарът варира всеки път и включва както джаз стандарти и оригинална музика, така и неочаквани музикални версии на хитове на артисти като Майкъл Джаксън, Blondie, а в някоя от вечерите може да прозвучи и българско хоро. „За да са разнообразни тези вторници, не искаме да предлагаме музика от една ера, обвързана с един композитор или с едно звучене. Не искаме да бъде бибоп вторник или суинг вторник. За нас като музиканти е много важно това разнообразие. Ние така се учим, ние така си обогатяваме речника.“ – казва Борислав Петров и обобщава музикалната програма така: „Разнообразен репертоар, много провокация и неочаквани ходове.“

„Виждаш как хората всеки път са изненадани, че могат да бъдат изненадани пак и това е едно чувство, което го има почти всеки вторник.“ – разказва за реакциите на публиката Борис Енев от бар „Шрьодингер“. „Има хора, които стават все повече и повече и които идват специално за вторниците, защото очакват неочакваното. Идват хора, които искат да бъдат изненадани и те не са случайни. Това са ценители.“ – накратко той описва публиката на Schroedinger Jazz Tuesdays.

Цялото интервю на Таня Иванова с Александър Логозаров, Борислав Петров и Борис Енев може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Утре гости на концерта от поредицата ще бъдат пианистът Стив Хамилтън и басистът Михаил Иванов – Мишо.