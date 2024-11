Рая Хаджиева от The Fours: „Искаме да оставим у публиката усещането за приповдигане на духа, за веселие, но и за докосване до всякакъв тип емоция“

Авторска музика, повлияна от латино джаза, фънка и модерния джаз свири групата The Fours. Петимата членове се събират в Нидерландия, а сред тях е българката Рая Хаджиева. „В основата на тази музика стои главно ритъмът. Импровизациите са също много важна част. Така се комбинира увлекателна рамка с пълна творческа свобода.“ – разказа изпълнителката на тромпет и флюгелхорн.

Sweet & Sour е заглавието на първия албум на групата, издаден през 2023 г. „То е закачка с вкус, с известно противоречие между нещо, което звучи мелодично и същевременно има в себе си нещо по-предизвикателно. Въздействието върху публиката е страхотно. Основателят на групата нарича музиката ни „ритъм и джаз“. В нея има танцувален елемент, но едновременно можеш да се задълбочиш и да я слушаш. Хората реагират ентусиазирано.“ – описа звученето на състава Рая Хаджиева.

Членовете на The Fours са обединени от различията помежду им. „Всеки се развива в много различни посоки. В The Fours се опитваме да намерим пресечна точка. Определено не сме група, която върви в една посока. Всеки „дърпа“ в своята и намираме компромис, така че да говорим на един език.“ – описа тя енергиите в групата. The Fours искат да оставят у публиката усещането за приповдигане на духа, за веселие, но и за докосване до всякакъв тип емоция. „И даване на усещане за свобода с импровизацията.“ – казва Рая Хаджиева.

Тя от дълго време живее в Амстердам, отишлра там, за да учи в Консерваторията. Описва себе си като музикален хамелеон – свирила е много парти музика, но има собствените стремления към откриването на нов звук. Тя е композитор, изпълнител и продуцент, като своя опит канализира в различни направления, а проектът The Fours е едно от тях. „Всеки носи собствени композиции, собствен стил, има собствена идея за звука. И така всеки успява да се удовлетвори творчески.“ – подчерта тя.

Първият концерт на групата The Fours в България е на 14 ноември в Sofia Live Club. Преди това SoFest открива есенното си издание с движенческия спектакъл Common People. На 15 ноември премиера за България ще направи театралната комедия „Има време“ на Добрин Векилов – Дони. Веднага след това на фестивалната сцена ще се качи групата на Танос Ставридис, за да представи за първи път в България пиеси от най-награждаваните си албуми. На 16 ноември Роберта пее песни на Дженис Джоплин, а на 17 ноември ще се проведе концерт в памет на Кирил Маричков – „Фондацията“ на една ръка разстояние“. Всички събития са в Sofia Live Club.

SoFest се провежда с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на Кмета на Столична община. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Министерството на културата и на Столична община в раздел „Значими събития“ 2024. Jazz FM е медиен партньор.

Повече информация може да намерите на сайта на SoFest. Билети за фестивала се продават в мрежата на Eventim и в Grabo. Предварителната им продажба е на промо цени с допълнителна отстъпка за група.