Продуцентът Кевин Клайнман за джаза като рецептата да направим света по-добър: учи те да импровизираш, дава ти свобода да мислиш и да общуваш, формира начин на живот

„Музикалната индустрия утре: предизвикателства и възможности“ е темата на срещата с едно от най-влиятелните имена в звукозаписната индустрия – проуцента и мениджър Кевин Клайнман. Събитието се организира от фестивала Culturama съвместно с Българската асоциация на музикалните продуценти. „Щастливи сме, че водим у нас музикална легенда. Кевин Клайнман е бил на ръководни позиции в едни от най-големите компании в света и е мениджър и продуцент на най-големите звезди, с над 40 години опит. Той ще даде рецепти на младите музиканти как да излязат на международната карта и да бъдат разпознати чрез новите технологии и оформяне на собствен артистичен имидж.“ – посочи по Jazz FM организаторът на Culturama Ина Кънчева. Срещата е днес от 10 ч. до 14 ч. в книжарница Umberto & Co на ул. „Славянска“ № 14. Повече за нея на сайта на фестивала, както и на фейсбук страницата на събитието.

В продължение на 40 години Кевин Клайнман е заемал ръководни позиции в музикалната индустрия. Той е бил вицепрезидент на CBS Records/Sony, международен вицепрезидент на Philips Classics, управляващ директор на PolyGram Classique във Франция, изпълняващ длъжността президент на Deutsche Grammophon и вицепрезидент на Universal Music International. Автор е на учебна програма и е преподавател в Сорбоната в Париж. Той е свързан с класическата музика, но е работил и на територията на джаза. В началото на първото си голямо назначение в CBS, днес част от Sony, той записва първия албум на Уинтън Марсалис, в който тромпетистът изпълнява класически произведения, сред тях – концерти на Хумел и Хендел.

Culturama се организира от фондация „Културни перспективи“ и се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Столична община.

Интервю с Кевин Клайнман

Как музиката на българските артисти да бъде чута от света?

В историята технологиите винаги са били двигател – независимо дали това е измислянето на нови инструменти или иновации като радиоприемника, създал поп и рок музиката. Днес социалните медии дават възможност едно произведение моментално да бъде разпространено по целия свят. На малка държава с богата музикална традиция, каквато е България, технологиите позволяват да достигне до огромна аудитория наравно с всяка една супер сила. Така че ако имате талант и ако музиката ви пленява слушателя, каквато трябва да бъде по принцип, можете да използвате технологиите, за да преодолеете границите и да достигнете до целия свят.

Как да направим музика, която ни изразява и ни свързва със света и затова е харесвана от хората, а не музика, която създаваме единствено с цел да се хареса, което така и не се случва?

Тук има една дума – „истина“. Точно като в живота, реагираме на хората. Независимо в какво искаш да вярваш, всеки човек притежава възможността да предава истината. И ако един творец е верен на себе си и на това, което прави, няма какво друго да предаде освен истината. Това е вълшебството, отличаващо артиста, който пленява слушателя и този, който не пленява, макар да има на разположение всичко необходимо от техническо естество. Това показва музиката като естествена част от нас. Ако си честен, ще успееш да предадеш музиката си директно на слушателя, така че тя да свърже едно с друго сърце.

Как да мислим за предизвикателствата като за възможности, каквато е темата на срещата?

Това е да видиш положението в неговата реалност и негативните страни да превърнеш в положителни.

Както ни учи и джазът.

Точно така. Това са фундаментални истини не само за музиката, но и за живота. Затова ключът е да виждаш предизвикателствата не като препятствия, а като възможности. Намерили начин да заобиколили проблемите, научаваме нещо ново, ставаме по-силни. Това прави разликата между успеха и провала. Това е важно независимо дали си музикант, който иска неговото изкуство да достигне до публиката, или си предприемач, който иска да установи успешен бизнес. То превръща момчетата в мъже. Ако се изправиш пред предизвикателствата, ще успееш. Това е процес, в който устояват най-силните. Така е и в живота. Музиката е микрокосмос на големия свят и не би трябвало да я разглеждаме като нещо външно.

Като слушаме джаз, се учим как да обичаме живота. На какво още ни учи той?

Джазът ме учи на нуждата да импровизирам. Той взема една идея и многократно я преобразява. Това е тайната на успеха в живота. За разлика от класическата музика, в която не трябва да се отклоняваш от написаното, джазът ти дава чувството за свобода – свободата да мислиш и да общуваш с другите музиканти. Не трябва ли това да правим и в живота? Джазът може да промени състоянието на света, той е рецептата как да го направим по-добър. Джазът не само носи удоволствие, но и формира начин на мислене и начин на живот.