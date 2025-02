Пласидо Доминго – син: „Изкуството ни извежда до по-високи нива на осъзнатост и красота, чрез него съхраняваме индивидуалността си в свят, размиващ облика на личността“

Пласидо Доминго – син израства в света на музиката. От бебе той е близо до оперната сцена покрай концертите и спектаклите на баща си. Първият му спомен с музиката е, когато 4-годишен, в деня, в който човек за първи път полита към Луната, той вижда баща си да слиза към сцената на „Арена ди Верона“ с огромна пелерина върху раменете за дебюта си като Калаф в „Турандот“. Още от дете започва да свири на пиано, докато слуша записи на Клайдерман. Тогава не познава и една нота, но музиката извира от него. Всичко това Пласидо Доминго – син разказа в отговор на въпросите на Jazz FM на официалната пресконференция за представянето на Volver – Anima Tango.

На сцената във Volver – Anima Tango Пласидо Доминго – син си партнира с италианска певица и актриса Анализа Бианкофиоре, финалист на наградата Opera Imaie за 2007 г. Заедно със съпругата му Силвия Бергамини двете са режисьори на спектакъла. Музиката се изпълнява на живо от Buenos Aires Cafe Sextet, ръководен от акордеониста и бандонеонист Кристиано Луи. На сцената танцуват професионалните танцьори от Аржентина Едуардо Мояно и Федерика Гумина.

Как Volver изразява вашата страст към музиката?

Концепцията е невероятна! Създадохме любовна история с много известни мелодии от тангото – фантастични музиканти, красив женски глас и аз самият. Това е любовната история на една двойка, която в даден момент се разделя, а след това отново се събира. С песните разказваме тази история.

Защо танго?

Защото е един от най-невероятните стилове в музиката, много е страстно, текстовете са много силни. Шестимата музиканти са перфектни в изпълнението на танго.

Как спектакълът ни поставя в центъра на света на тангото?

Той e като пътешествие, в което разказвач ще ни води през сюжета на български език. Този начин на въвличане в спектакъла и в красотата на песните ще ви поведе на пътешествие из Аржентина.

И ще ни покаже пътя към любовта. Какви са истините за живота, които спектакълът произнася?

Важното е, че всеки ще може лично да се идентифицира с него чрез своята история. Всички сме имали любови, всички сме имали разочарования и тъжни моменти. Така че всеки ще може да се свърже с шоуто чрез хубав или тъжен спомен.

Но винаги за добро!

Да, винаги за добро.

Как Volver промени самия Вас през годините?

Той ме въведе в нов музикален жанр, който не познавах. Съпругата ми ми препоръча да го изуча, да слушам изпълнители на танго. Започнах да се развивам в този стил и го приех като свой. Така добавих още един жанр към няколкото, с които работя. Идентифицирам се с него.

А джазът?

Винаги много съм харесвал джаза. Той е по-освободен. Бил съм в Ню Орлиънс, на много места. Много ми харесва свиренето заедно, импровизациите – повече с инструменти, отколкото с гласове. Върховно изкуство! Обичам го!

Той събира хората в празник.

Точно така е! Фантастично изкуство! Като имаш пианист, контрабасист, саксофонист, перкусионист, музиката зазвучава. Магично е! Не много хора го разбират. На мен ми харесва това, че джазът е свободен и в него се импровизира, но същевременно е много дисциплиниран. Велика музика!

Цял живот сте обграден от музика и вероятно не познавате живота без музика. Как музиката Ви формира?

От малък баща ми ме води в оперните театри, гледах спектакли, репетиции. Така че много рано в моя живот се срещнах с превъзходна музика. Когато като дете влезеш в операта, след това можеш да вникнеш във всеки друг жанр. А сега, като обясняваш за операта на децата, те не я разбират. Когато пристъпиш в света на операта на възраст от 6 – 9 месеца, тогава тя става част от теб. След това изучих джаза, поп и рок музиката. Слушам всякаква музика. Имам голям късмет, че отраснах в края на 60-те, през 70-те, 80-те, 90-те и станах страстен почитател на музиката. Това бяха времена на промени – с фантастични британски групи, невероятни рок групи, най-хубавите соул и аренби музика. Невероятен късмет е, че живях в трите най-добри десетилетия в музиката. Всяко от тях остави следа. Фантастична музика!

Когато композирате и пеете, каква е перспективата Ви към музиката? Какво е в сърцето Ви, което музиката изважда в творческата Ви дейност?

Това са различни сфери. При композирането можеш да се насладиш на вдъхновението на мелодията или нещо, което много ти харесва. Но този процес има и много технически страни –формата и други. Така че можеш да имаш вдъхновението на мелодията, но винаги казвам – композирането е 90 процента пот и 10 процента вдъхновение. А пеенето е нещо различно. При него свързваш диафрагмата и дишането си и изливаш душата си и сърцето си в това, което изпяваш – щастието или тъгата. Тогава си уред, през който преминава въздух, а ти го насищаш с емоция. Това е много техничен процес.

И е много личен, защото в него влагаш душата си.

Да, душата. Както винаги казвам – родени сме с тези две гласни струни. Това е всичко, което имаш. И с тях създаваш звук. Направо невероятно!

Накрая – какво ни дава изкуството, което нищо друго не може да ни даде?

То извежда хората до по-високи нива на осъзнаване и красота. Животът днес е толкова забързан и техничен, всичко е перфектно и подготвено – социалните медии, нашите графици, всичко е подредено. Изкуството ти дава пространството да се насладиш на свободата, да твориш. Кара те да мислиш. Като артист даваш възможност на хората да се свържат с изкуството и да го интерпретират. Когато погледнат една картина, двама души ще видят две различни неща. Те вероятно ще изпитат различни чувства.

Изкуството съхранява нашата индивидуалност в свят, който размива облика на личността.

Така е. Много сме колективни в мисленето си. Изкуството ни дава възможността да запазим своята индивидуалност.