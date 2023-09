Пианистката Миранда Фернандес преди концерта си в България: „За мен фламенкото е любов, драма, енергия и сила. Толкова много сила!“

Пианото, музиката и фламенкото са животът на испанската пианистка Миранда Фернандес. И макар този жанр да е останал през годините главно запазен за мъжете, тя навлиза смело в него, защото именно той я изразява: „Моят проект „88-M“ смесва фламенкото с джаза и електронната музика и има латинно влияния. Това са стиловете и жанровете, които са важните в моя живот. Това съм аз.“ – казва пианистката в интервю по Jazz FM. Миранда Фернандес е и композитор на музиката, която изпълнява. За нея фламенкото е любов, драма, енергия и сила. „Толкова много сила!“ – подчертава тя.

Концертът на Миранда Фернандес е днес от 20 ч. в Sofia Live Club, организиран от „Jazz + концерти“. Тя е повлияна от големите фигури в джаза като пианистите Чък Къриа и Чано Домингес и великия Пако де Лусия и въпреки младостта си, вече е свирила като солистка в престижни зали и театри като Palau de la Música Catalana, L'Auditori de Barcelona, Konserthuset Stockholm и в Nou Barris Flamenco Festival. В настоящия си проект „88-М“ Миранда Фернандес проследява историята на жените във фламенкото и се стреми да подчертае женската роля в света на фламенко музиката. Тя съчетава модерното с традиционното с помощта на Кристина Лопес – вокал и електроника (позната на българската публика от гостуването й с групата „Фадо Виоладо“) и Лукас Балбо – перкусия. Специално за настоящето турне се включва и изразителната фламенко танцьорка Марина Валперсин.

Жените във фламенкото – какво е наследството, което продължавате?

Ролята на жените във фламенкото днес все повече нараства. Но трябва да извървим още дълъг път до равенството с мъжете.

Какво Ви даде достъчно смелост да тръгнете в тази посока?

Мисля, че това е животът ми – пианото, музиката, фламенкото. Аз съм жена, да, но това трябва да правя, защото това чувствам.

Как преобразявате фламенко музиката в творческия си подход, за да стане Ваша и да звучи толкова модерно?

Моят проект „88-M“ смесва фламенкото с джаза и електронната музика и има латинно влияния. Това са стиловете и жанровете, които са важните в моя живот. Това съм аз. Съчетани, фламенкото, джаза, електронната и латино музика, правят моята музика.

Защо обичате фламенкото и как то Ви изразява?

За мен фламенкото е любов, драма, енергия и сила. Толкова много сила!

Как събрахте състава – вокалистката, перкусионистът, танцьорката? Как изградихте проекта?

Кристина, Алваро и Марина са прекрасни артисти и страхотни приятели. Заедно работим много добре!

Как бихте описали музиката си, какво е основното в нея, което предавате на слушателя?

Музиката ми събира всичко в живота ми. Цялата музика, която ми е била важна в живота и развитието, е в моите песни.

Билети може да намерите в мрежата на Eventim и в Дюкян Меломан.

Турнето на Миранда Фернандес на Балканите е подкрепено от Институт Рамон Люл и е част от Green Tour Programme. Концертът в София се реализира с подкрепата на Посолството на Испания в София.