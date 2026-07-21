Певицата Гергана Велинова: „Всякакви видове нови проекти – това е, което ме кара да се чувствам жива.“

Преди няколко седмица вокалистката и авторка на песни Гергана Велинова издаде новия си албум, наречен Free: A Soulful Journey. Това е седмият проект в дискографията на българката, която от 1993 г. насам живее в чужбина, а понастоящем неин дом е Канада. Free включва 10 оригинални песни, създадени със силна чувствителност и много ярък личен почерк, а своя принос за това красиво, нежно и романтично музикално пътешествие дава и друг български музикант, който също така живее в Канада – пианистът, барабанист, перкусионист и композитор Кристиан Александров. В интервю за Jazz FM Гергана го определя като „музикален брат“. В заглавната песен, в която осезаемо се усеща влиянието на Пат Матини, слушаме още един български музикант с успешна кариера зад граница – басиста Петър Славов, който живее в Ню Йорк.

„Кристиан, Пепи и аз сме съученици от Музикалното училище и много се радвам, че с Кристиан се намерихме във Ванкувър преди години. След като се завърнах от Сиатъл, аз бях събрала много стихове и песни, които бяха на едни летящи листове и не можех да си представя по-добър музикант от него, който да застане до мен. Знаех, че той може да ми помогне от това, което беше в главата ми като идея, да се роди музика. Той има огромна заслуга за всичко, което чувате във Free. Кристиан не само ми помогна с аранжиментите, но също така и свири в албума. В студиото бяхме заедно с неговата любима Шанън Гей, прекрасна певица, която е била тук миналата година на Bansko Jazz Festival. Тя стана копродуцент, а Кристиан всъщност е продуцент на целия проект. Тримата заедно работихме две години и половина.“ – разкрива Гергана Велинова по време на гостуването си в предаването „Следобедни импровизации“ по Jazz FM.

Останалите музиканти, допринесли за албума на вокалистката, са басистът Майлс Хилс, барабанистът Джоел Фаунтън, саксофонистите Кори Уийдс, Джон Бентли и Райън Оливър, тромпетистите Малкълм Айкън и Винс Маи, както и цигуларят Камерън Уилсън.

Албумът Free е посветен на вокалната педагожка Стефка Евстатиева, за която Гергана казва: „Тя беше моята майка в Ню Йорк, далеч от моята майка тук в България. И ми е давала не само уроци по пеене, но ми е давала и много любов.“

Текстовете на песните са написани от самата Гергана Велинова, която има усет за красотата и ритъма на стиховете, чрез които разказва докосващи истории и предава силни, а понякога и изненадващи послания. „Всяка песен си има история и се ражда по различен начин. Затова съм нарекла този албум A Soulful Journey, защото се надявах, че слушателите ще го чуят от началото до края, както правехме едно време. Колко много се радвахме да вземем плочата в ръцете си, да я сложим на грамофона и да я чуем цялата.“ – казва вокалистката и споделя за творческия процес: „Като че ли влизам в една зона, в която не трябва никой да ме прекъсва. Тогава трябва да записвам всичко много бързо и след това просто мога да оправя записаното, но има един такъв момент, в който като че ли се отваря коридор и той е много таен. Някак си не мога да разбера защо и кога идва всичко това, но обикновено е свързано с някаква дълбока емоция, която може да е радостна, а понякога може да е нещо много тежко. Трудно е да се обясни магията.”

В разговора за Jazz FM Гергана Велинова разкрива, че ѝ се случват прекрасни неща, пътувайки по света. „Аз съм живяла в много различни градове и във всеки един съм правила нещо интересно - от София до Лос Анджелис, от Лос Анджелис до Бостън, после Ню Йорк, Виктория, Ванкувър, Сиатъл и пак обратно. Просто така ми се е стекъл животът.“ – казва тя, а нещата, които ѝ носят радост описва така: „Всякакви видове нови проекти – това е, което ме кара да се чувствам жива. Това е, което искам да правя. Също така обичам работата ми с хора - дали ще са студенти, дали ще е хор… Аз дирижирам хор от 60 души в момента, имам и вокален ансамбъл. Много обичам да работя с хора - и малки, и големи, няма значение от възрастта, това ми носи много радост. Тази връзка с изкуството и да превръщам всяка емоция в поема или в музика – това е, което ме кара да се чувствам добре.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Гергана Велинова може да чуете чрез плейъра под основната снимка.