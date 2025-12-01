Нидерландският писател Яп Робен – нежният разказвач на неудобни истории

В края на октомври нидерландският писател Яп Робен беше в България за срещи със своите читатели в София, Пловдив и Стара Загора. Робен е автор на стихосбирки, романи, статии, детски книги, пиеси, а също така е и преводач. Носител е на редица награди, а творбите му са преведени на над 15 езика, сред които арабски, китайски и африканс. Завършва кралската театрална академия в Хертогенбош. От 2008 до 2010 г. е градски поет на Неймеген, Нидерландия – титла, която го обвързва с отговорността да популяризира поезията сред жителите на града. През 2018 г. излиза романът му „Летният брат“, номиниран за International Booker Prize. „Летният брат“ е плод на авторовото желание да напише книга, чийто главен герой е човек с увреждания – свят, в който Робен навлиза още като дете, докато родителите му работят в заведение за психично болни хора, и който според него остава в сянката на литературата.

Яп Робен беше в България, за да представи новата си книга на български „Контури на един живот“. В този роман нидерландският писател разглежда универсалните теми като човешката уязвимост, търсенето на идентичност, влиянието на семейството и справянето със загубата. Книгата е за бурната любов и последствията от нея в едно закостеняло общество, за загубата и наложеното мълчание, за травмата и живота след нея, но и за отстояването на себе си, за което никога не е късно. Книгите на Яп Робен „Летният брат“ и „Контури на един живот“ излизат от каталога на издателство ICU, а преводът и на двата романа е дело на Мария Енчева.

Цялото интервю на Таня Иванова с Яп Робен може да чуете чрез плейъра под основната снимка. В студиото превежда Елка Виденова.

Снимка: Николай Лазаров