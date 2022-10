Невен Петрова за албума Un Rendez-vous Secret: „Приятелството е много важно, когато осъществяваш мечта.“

След миналогодишния албум с коледна музика на Невен Петрова и Blu Nea вокалистката представя нов проект, записан с формацията RetroBlu. Заглавието на диска е покана за тайна среща – Un Rendez-vous Secret, а песните в него празнуват романтиката и красотата на живота. Продукцията излиза със съдействието на Национален фонд „Култура“.

Предисторията на RetroBlu ни връща в 2005 г., когато Невен Петрова се запознава с китариста Александър Куманов в Южна Корея. В следващите години двамата постепенно ще се превърнат в съмишленици и приятели, както и във вдъхновяващ музикален тандем. След срещата в Южна Корея минават още 5 г. преди RetroBlu да поеме по своя път и през 2011 г. да се превърне в първата група, изнесала концерт в първата вечер от първото издание на фестивала A to Jazz, който по онова време се провеждаше в Докторската градина.

„Аз се заобиколих с едни много забавни, обичащи музиката и джаза талантливи музиканти, които туптят заедно с моето сърце и вибрираме на една и съща честота. Формацията е тази, защото бяхме на гиг в Пловдив „В джаза“ и аз си казах: „Това е! Това са хората, с които искам да запиша албума и това са инструментите!“ – разказва Невен Петрова в ефира на Джаз ФМ. Тя записва Un Rendez-vous Secret заедно с Александър Куманов (китара), Сандо Сандов (акордеон), Христо Минчев (контрабас) и Любомир Толумбаджиев (цигулка). „Репетициите бяха такъв истински смях и такава голяма забава. Толкова много шеги, толкова много добро настроение, толкова много идеи от страна на всички и толкова много близост, приятелство. Приятелството е много важно, когато осъществяваш мечта.“ – връща се към работния процес вокалистката.

В Un Rendez-vous Secret тя изпълнява общо 11 песни, пет от които са оригинални и са написани от Александър Куманов. Две от тях са по текст на самата Невен Петрова. Като бонус трак звучи La Bella Donna Romana, която по първоначална идея е трябвало да бъде изпълнена на италиански език, но всъщност се превръща в първата авторска песен на Невен на български. Останалите записи са изненадващи, свежи и на моменти закачливи кавърверсии на добре познати произведения като Devil May Care, I Could Have Told You, Watch What Happens, Since I Fell for You… За подбора на тези вечни песни Невен Петрова казва: „Това е много спонтанен процес при мен. Даже не е и процес, а просто ми се случва. Някак картината е в главата ми и нямам много големи колебания кое да бъде включено в една програма или в един албум.“ Вокалистката допълва, че е била ограничена в броя на песните, които да включи в албума и затова тайно си мечтае за втори проект на RetroBlu. А относно своя подход към тези музикални класики споделя: „Джазът е единственият стил, който може така да въплъти всяка една емоция на всеки един артист. Няма джаз стандарт, който да не е изпят от няколко вокалисти и той да не носи нещо по-различно като прочит, като емоционално състояние, като история, която ти внушава и разказва.“

Un Rendez-vous Secret е смел и очарователен израз на любовта към живота. Невен Петрова коментира тази любов така: „Всъщност обожавам живота и имам своите не една и две изключително основателни причини за това. Животът трябва да се живее разумно, но смело и с огромно удоволствие. Казвам „разумно“, защото само така това невероятно удоволствие и прекрасно пътуване може да продължи по-дълго.“ Цялото интервю на Таня Иванова с певицата може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Музиката от Un Rendez-vous Secret Невен Петрова и RetroBlu ще представят на 25 ноември в Schroedinger Bar в София и на 20 декември в пространство за култура „Портрет“. Дни преди това – на 7 декември, също в „Портрет“, ще бъде концертната премиера на новия албум на Александър Куманов - BluNea Jazz Strings.