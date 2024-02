Най-новият български филм Bo Nan Za е смел визуален и духовен експеримент

„Bo Nan Za е кинематографичен експеримент на режисьора и сценарист Андрей Гетов и оператора Иван Вацов. Филмът е вдъхновен от непокорния дух и поетическата традиция на широкоекранния уестърн, но и от деликатната природа и неподправените герои на т.нар. съзерцателно кино.“ – с тези думи в социалните медии беше представен най-новият български филм. За своето произведение Андрей Гетов разказва в ефира на Jazz FM: „Филмът е безмълвен, 61-минутно кино пътешествие, което не е водено от диалога и в този смисъл всяка частичка от него, всеки фрагмент, всеки кадър беше важен като една картина и въпреки че разказвателната нишка е много тънка, картина по картина от началото до края, се надявам, че зрителят изминава едно смислено и интересно пътешествие. За нас всеки кадър беше важен. Тук съм много благодарен и на оператора Андрей Вацов, на художника Ванина Гелева, на колориста Калин Петров, с които създадохме този необичаен визуален свят. За мен би било интересно зрителят да открие разказ в самия разказ и разказ във всяка една от картините, във всеки един от кадрите.“

Режисьорът Андрей Гетов е ангажиран с филма от дълго време. Той работи по него около 3-4 години. Сред участниците са Стоян Димитров, Симона Филипова, Бисер Маринов, Александра Спасова, Даниел Рашев, Пламен Янков, Анна Банкина и др. Bo Nan Za е различен от всичко, което сме гледали по екраните у нас – смел, провокативен и отворен за гледни точки и интерпретации. „Bo Nan Za няма верни отговори. Това не е математическа задача. Отворени са вратите за интерпретации и мисля, че всеки зрител би могъл абсолютно свободно, необременен от моите режисьорски разсъждения да тълкува филма. Надявам се, че той работи на нива – и поетично, и философско, ако щете и социално. Аз наистина мисля, че филмът живее свой живот и всеки зрител може да се понесе на крилете на разказа и да открие за себе си своята истина. В никакъв случай не гоним някакво декларативно послание, Bo Nan Za не е със заключено значение. Мисля, че животът, с който ежедневно се сблъскваме, далеч не е толкова прост.“ – пояснява Андрей Гетов.

Bo Nan Za впечатлява не само с визуалния си свят, в който зрителят се потапя с лекота, но и със сполучливия, минималистичен саундтрак, за който допринасят Александър Даниел и Росен Захариев-Роко. В селекцията звучат и две изпълнения на Trio Frio с участието на Валентин Геров, Роко и вече покойния Румен Тосков - Рупето. В ефира на Jazz FM Андрей Гетов не пропусна да изкаже своята благодарност за добре свършената работа по музиката на Bo Nan Za: „Първо съм много благодарен за приятелството на Роко и на Санди. А отделно музиката, която сътвориха, беше подарък и за мен, и за филма. Тя беше издържана в изцяло импровизационен дух. Роко и Санди записаха две сесии с импровизационна музика на фона на кадри и цели епизоди от недокрай монтирания филм. Това ми даде възможност аз да монтирам свободно музиката и да ползвам теми и музикални фрази там, където мисля, че те подсилват филма. В този смисъл бях вдъхновен от техния импровизационен дух, а мисля, че и самият дух на филма предполага точно такава музика. А и те много добре уловиха поезията.“

Андрей Гетов е автор на 3 късометражни филма, а Bo Nan Za със своите 61 минути е съвсем различен и обогатяващ опит за режисьора, който коментира смелостта да се заеме с експериментално кино така: „Последните години традициите на българското кино като че ли наистина не допускат такъв тип радикално, еклектично кино. До екрана извън късометражното кино рядко се случват кино експерименти в България. Именно това е известен смисъл допълнително ни одързости и аз като режисьор си прощавах несполуките, знаейки все пак, че сме поели по една неотъпкана пътека. За да направиш независим експериментален филм в България, наистина е нужно търпение, кураж, но най-важното нещо са приятелите и съмишлениците. В това отношение аз бях голям късметлия.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Андрей Гетов може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Bo Nan Za може да гледате тази вечер в столичното кино „Одеон“ от 20:45 ч. От петък филмът ще бъде показан по екраните и в други български градове.

На снимката: официалният плакат на Bo Nan Za, направен от София Димитрова