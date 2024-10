Музикалният празник Plovdiv Jazz Fest ни събира за десета поредна година

Вече 10 години Plovdiv Jazz Fest ни събира в общност в името на музиката и благодарение на добрия вкус и прецизната селекция фестивалът ни води по пътя към откритията, споделените преживявания и музикалното удоволствие,. „Светлината в това да правиш джаз фестивал винаги е музиката. Това е един от малкото джаз фестивали, който поставя музиката в центъра, а не в периферията нито като фон, нито като някаква необходимост, за да се извършва друг тип дейност, съпътстваща иначе фестивалите. Този фестивал започна с една такава амбициозна програма да създаде условия в България да се провеждат концерти на артисти, които тук и сега движат нещата в световния джаз и не само, че ги движат, те са в непрекъсната колаборация между Европа и Америка, от една страна, и, от друга страна, артистите при нас и артистите отвъд.“ – казва в ефира на Jazz FM Мирослава Кацарова, артистичен директор и организатор на Plovdiv Jazz Fest.



Мирослава Кацарова, фотограф: Диляна Флорентин

До този момент в програмата на фестивала са гостували имена като Джошуа Редман, Джейсън Моран, Елиане Елиас, Ян Гарбарек, Дони Маккаслин, Гретчен Парлато, Майк Стърн, Дейв Уекъл, Брад Мелдау, Антонио Санчес, Кърт Елинг и мн. др. „Още от самото начало ние си поставихме целта това, което виждаме по афишите на големите сцени пътувайки, да може да го виждаме и на афиша на Plovdiv Jazz Fest. Наистина за 10 години през сцената на фестивала преминаха може би едни от най-значимите джаз артисти в света, както и най-смислените проекти на български музиканти или на хора, които колаборират помежду си, защото Plovdiv Jazz Fest също така продуцира и множество специални проекти.“ – уточнява Мира Кацарова. Тя споделя открито, че артистите, които слушаме по време на фестивала, са нейни лични фаворити и е категорична: „Нито един от тези артисти, които са се качвали на тази сцена, не е компромисен. През цялото време ние сме се опитвали да правим една абсолютно безкомпромисна селекция на артисти и проекти. Така е и на 10-то издание на Plovdiv Jazz Fest.“



Тил Брьонер, фотография: Patrice Brylla

Тази година фестивалът ни събира от 1 до 3 ноември за три концертни вечери, като основните събития от програмата се провеждат в Дом на културата „Борис Христов“. По-долу публикуваме програмата на Plovdiv Jazz Fest по дни, а в интервюто на Таня Иванова с Мирослава Кацарова може да чуете по няколко думи за всеки от артистите, представен лично от артистичния директор на феста.



Half Easy Trio и Тамара Лукашева, фотография: Niclas Weber

Plovdiv Jazz Fest 2024

1 ноември 2024

19:30 ч. Концерт на Мирослава Кацарова джаз квартет и струнен квартет Perfect: PALOMA (България)

21:15 ч. Концерт на Тил Брьонер (Германия)

2 ноември 2024

19:30 ч. Концерт на Half Easy Trio (България/ Германия/ Австрия) със солист Тамара Лукашева (Украйна)

21:15 ч. Концерт на Майкъл Лийг и Бил Лорънс (САЩ/Великобритания)

3 ноември 2024

19:30 ч. Концерт на Джо Ловано трио (САЩ)

21:15 ч. Концерт на групата на Майк Стърн (САЩ)



Джо Ловано, фотография: Aquapio Films Ltd

„Ние се опитваме да правим фестивал, който има културна политика, а не просто един концерт, който ще напълни залата. Нито един от концертите, които до този момент сме правили, не е бил такъв, макар че, за щастие, залата почти винаги е била пълна до горе. При това с продажба на билети, а не безплатно. Това е едно много важно качество на Plovdiv Jazz Fest, защото ние се опитваме през това да възпитаме у хората нагласата, че музиката е изкуство, а изкуството е работа и то струва пари. Това означава, че не бива да се обезценява труда на артистите.“ – посочва Мирослава Кацарова. Цялото интервю с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.



Майк Стърн, фотография: Sandrine Lee

Всички събития от есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провеждат с подкрепата на община Пловдив и са част от Културния календар на града за 2024 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата. Jazz FM е медиен партньор.