Мистично музикално, емоционално и социално преживяване ни събира сред природата за концерта „Тайният живот на дърветата“

„Eдно дърво е толкова силно, колкото гората, която го заобикаля.“ – пише Петер Волебен в своята книга „Тайният живот на дърветата“, в която разкрива изумителни факти за света на горите. Думите на автора крият в себе си толкова силен социален елемент, че спокойно могат да бъдат съотнесени към връзката между музикант и групата, в която свири, както и към взаимоотношенията човек - общество.

Росен Захариев – Роко (тромпет), Петър Славов (контрабас) и Мартин Иванов (барабани) – и тримата брилянтни и смели импровизатори, и тримата възпитаници на Музикалния колеж „Бъркли“ в Бостън, и тримата големи почитатели на книгата на Петер Волебен, се събират на 19 август от 18:30 ч. за „Тайният живот на дърветата“ – мистичен концерт №2 за джаз трио и природа при трите секвои“. Събитието ще се проведе край кюстендилското село Богослов, в края на което посетителите ще открият табела, обозначаваща пътя за трите секвои.

„Получих едно по-сериозно познание за това колко дълбоки живи същества са дърветата, как комуникират като една социална мрежа и колко са важни за нашето оцеляване, колко важна част са от нашата среда.“ – разказва Петър Славов за отпечатъка, който е оставила върху него книгата на Петер Волебен „Тайният живот на дърветата“. От своя страна Мартин Иванов споделя за нея: „Мен ме впечатли нещо, върху което отдавна работя – че светът е едно цяло, само че ние се отделяме от него в нашите къщички, тези бетонни кутийки, и забравяме, че истинският ни дом е природата.“, след което добавя: „Тази книга ни дава възможност да разберем, да се обучим и да наблюдаваме.“

Мартин Иванов е инициатор на предстоящия концерт в гората. Вдъхновен от книгата „Тайният живот на дърветата“, той създава музикална концепция, за чието представяне кани Росен Захариев – Роко и Петър Славов. Тримата ще ни преведат през седемте стадия в развитието на едно дърво – посяване, покълване, израстване, пролификация, напъпване, цъфтеж, узряване. „Аз не се определям като композитор на този проект, а по-скоро като архитект. Създал съм структурата и в каква посока да се движим. След това и тримата композираме на момента.“ – разкрива барабанистът. Петър Славов казва за програмата: „При този тип музика, който ние ще свирим, комуникацията е много важна и то не само комуникацията между нас като музиканти, а и комуникацията между нас и публиката и улавянето на някакво общо настроение, на някакъв общ дух, защото много от тази музика всъщност я правим на момента. Има написани части, има и части, които са импровизирани, но те не са просто свободна импровизация. Те имат някаква цел, концепция и трябва да стигнем от едно място до друго.“

Мартин Иванов е категоричен, че всичко в триото трябва да се случва без усилие и обяснява причината за това: „В гората социалната мрежа се оформя без напрежение, без нерви, без завист, без нещата да са обвързани с крайните резултати.“ Според Петър Славов концертът всъщност е едно социално преживяване, обединяващо музиканти, публика и природа.

Мястото, където ще се проведе „Тайният живот на дърветата“, Мартин Иванов описва така: „От жегата и праха на големия град отиваме във вълшебството“. Вековните секвои в местността Ючбунар са голямо вдъхновение за барабаниста при създаването на предишния му концептуален проект „Малахитовата гора“, обединил в себе си книга и музика. Именно в тази местност преди година се състоя концертната предпремиера на „Малахитовата гора“. Видеозаписът от събитието беше издаден тази седмица и ще бъде достъпен за публиката по време на концерта в събота.

„Мястото е много специално. Наистина е като някакъв храм в гората.“ – сполучливо го определя Петър Славов. Отнасяйки се към местността именно като към храм, музикантите решават да подходят много внимателно към своето представяне. „Няма да има нито озвучаване, нито осветление, нито сцена. Ще бъде акустично, unplugged. Затова и апелираме към публиката да слуша емпатично, т.е. не само с ушите, но и със сърцето си.“ – казва Мартин Иванов. Той разкрива, че всеки гост ще получи подарък – маракаси с форма на яйце, с които да се включи в една от композициите, свързана с цъфтежа на дърветата. Поради стремежа към минимална интервенция организаторите отправят молба към публиката да носи със себе си нещо подходящо за сядане. Концертът се провежда с разрешението на отговорните институции. Билети ще откриете тук.

Цялото интервю на Таня Иванова с Мартин Иванов и Петър Славов в студиото на Jazz FM може да чуете чрез плейъра в публикацията.

На снимката: Росен Захариев – Роко, Мартин Иванов и Петър Славов след звукозаписите на „Тайният живот на дърветата“, които осъществиха преди няколко дни в Благоевград