Марко Мескида: „Искам просто да бъда свободен и да съм любопитен музикант, да се опитвам да имам свой собствен глас в изкуството“

Музиката му прелива от радост, пъстра е, любяща живота. Пианистът Марко Мескида идва за първи концерт в България със своето трио, в което са още Мартин Мелендес – чело, и Алейш Тобиас – перкусия. След 10 години работа заедно те имат четвърти албум – TÁCTIL, в който радостта от живота е осезаема. „В свят, където звукът изглежда нематериален и е обречен да изчезне веднага щом бъде създаден, Марко Мескида ни напомня, че музиката е и докосване, вибрация и контакт.“ – коментират от Джаzz+, организатори на концерта му в Зала 11 на НДК (кино „Люмиер“) на 18 юни от 20 ч. Събитието се осъществява с подкрепата на Посолството на Испания в България. Билети се продават в мрежата на Eventim. Фейсбук страницата на събитието е тук.

Музиката Ви прелива от радост, толкова е пъстра, така любяща живота. Моля Ви да ни разкажете за Вашата идея за музика, която я прави толкова трепетна, толкова жизнена.

Наистина оценявам това, което казвате. На първо място, композирам с мисълта как заедно с музикантите мога да изразя своята идея. За мен е много важно да мисля за Мартин и Алейш, защото те много ме вдъхновяват. Създавам музика за специалните групи, които сформирам. Алейш и Мартин са много жизнени хора с огромна енергия, с многобройни влияния от иберийската и испанската музика, от фламенкото, от фолклора. В музиката ни силно присъства средиземноморския дух. Така създадох албума TÁCTIL.

Как обединявате толкова много музикални течения в подхода си към музиката, когато я композирате и изпълнявате? Как поставяте на обща основа всички тези различни влияния?

Това е добър въпрос. Наистина не знам как да събера в един отговор толкова много влияния. Мисля, че можете да чуете „Бийтълс“, Егберто Джисмонти или Ермето Паскоал. Има влияния от иберийската музика, като създадената от Елизео Пара. Можете да усетите елементи от света на джаза. Има малко от Пат Матини, от Кийт Джарет. Има по малко от много, много музиканти. Но в крайна сметка не мисля за тях. Мисля, че това, което правя, е просто да бъда свободен и да съм любопитен музикант, да се опитвам да имам свой собствен глас в изкуството.

И сливате гласа си с другите двама членове на триото. Каква е химията между вас? Как тримата ставате едно цяло?

Работим заедно от 2015 г., така че сме едно много, много, много сплотено трио, в което споделяме много. Пътували сме много. Това е четвъртият ни албум заедно, можете ли да си представите? Много са различни начините за единение. Първият албум на триото – Ravel’s Dreams, e почит към великия Морис Равел. След това започнах да композирам за тях, защото обичам тази химия. Обичам този звук. Обичам поезията на всеки един от тях. Обичам да свиря с този страхотен, невероятен виолончелист Мартин Мелендес, който силно ме вдъхновява. Обичам да свиря с Алейш Тобиас, защото той наистина може да свири на барабани, може да свири на бендир, на пандеро куадрадо – това е традиционен инструмент от вътрешността на Испания, на тамбурина невероятно. Така че това са само няколко цвята, които можем да изследваме. Знам със сигурност, че всичко това е мощно вдъхновение за мен.

Музиката Ви е в отчетлив контраст с начина, по който се чувстват повечето хора днес. Не сме много вдъхновени. Обикновено не сме щастливи. Като правило, не гледаме напред към светлината и не сме изпълнени с любов. Какво бихте искали да промените в общата перспектива с музиката си?

Тя е почит към палестинския народ, към хората, които страдат от това насилие. Целият този геноцид за мен беше много, много тежък. Преживях много тъжни дни, заради лицемерието на политиците, които не спират войната, не спират насилието, които винаги искат да печелят повече пари или да влагат повече пари в оръжия, в бомби или в дронове. Това носят смърт на хората. Това е недопустимо. Политиците искат да повярваме, че има хора и животи, по-важни от другите. Това също е неприемливо. Така че музиката ми изразява всичко това, обяснявам го и в текста на обложката на диска. Наистина трябваше да го произнеса на висок глас.

Ето така ще чуем музиката ви в София. Моля, накрая, разкажете ни за концерта в София.

Да, очакваме с нетърпение да изсвирим първия си концерт заедно като трио в София, защото обичаме организаторката Маргарита Борисова. Щастливи сме да бъдем част от този цикъл. Така че очакваме с нетърпение да дойдем и да ви представим един от най-красивите концерти от нашия репертоар. TÁCTIL е много, много красив концерт, пълен с цветове, с красива енергия. Хубаво е да го споделим с Алейш и Мартин. Публиката винаги си тръгва, изпълнена с повече енергия и щастие.

Какви са Вашите спомени от България при предишното Ви гостуване тук?

Спомням си много разходки през петте дни, когато бях в София за първи път. Тогава изнесох самостоятелен концерт. Дойдох със семейството си, със сина ми Милош. Ходехме много и наистина се наслаждавахме, защото беше есен. А мисля, че през есента София е един от най-красивите градове.

Интервюто на Светослав Николов с Марко Мескида в оригинал на английски език можете да чуете чрез плейъра под основната снимка.

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