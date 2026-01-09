„Лунни морета“ на Даниела Пенова и Любомир Цанев - поетичен поглед към тайните на вселената чрез керамика и музика

Художничката и керамичка Даниела Пенова и пианистът и композитор Любомир Цанев представят съвместния си аудио-визуален проект, наречен „Лунни морета“ (Lunar Maria). Той е провокиран от емоциите и размислите, които предизвикват наименованията на т. нар. „лунни морета“. Това са базалтови равнини, които, наблюдавани от Земята, изглеждат като големи тъмни петна. Проектът „Лунни морета“ се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.



„Море на островите“ (Mare Insularum)

„Море на спокойствието“ (Mare Tranquillitatis), „Морe на вътрешния мир“ (Mare Serenitatis), „Езеро на тъмнината“ (Lacus Terebrarum), „Море на дъждовете“ ( Mare Imbrium), „Океан на бурите“ ( Oceanus Procellarum), „Море на кризите“ ( Mare Crisium), „Море на плодовитостта“ (Mare Fecunditatis), „Море на изпаренията“ ( Mаre Vaporum), „Море на островите“ ( Mare Insularum) и „Езеро на пролетта“ ( Lacus Veris) са наименования, които са дадени по време на Ренесанса, а сега те се превръщат в провокация за въображението на двамата български артисти. „Всъщност идеята за проекта беше на Любо, но аз я грабнах с отворени обятия, защото това, което ни вдъхнови да го осъществим, не е Луната сама по себе си, а по-скоро поетичните и меланхолични имена, които носят тези лунни морета.“ – разкрива Даниела Пенова в студиото на Jazz FM. Тя прави и едно важно уточнение: „Абсолютно не става дума за никакви морета, въпреки че полъхът на морето се усеща в моите творби почти винаги. Става въпрос по-скоро за чувството, което морето създава и емоцията, която поражда в нас.“



Видео към „Езеро на тъмнината“ (Lacus Terebrarum)

За проекта „Лунни морета“ Даниела Пенова създава 10 произведения с формата на полусфера. За своите творби тя разказва: „Те имат и функционално предназначение, защото могат да се окачат на стената, а могат и да стоят статично. Изработени са от висококачествена, бяла глина и са изпечени на висока температура, както всяка керамика. Използвала съм ангоби и сграфито, която е графична техника и много ме влече. Творбите са по-монохромни, с изключение на някои червени елементи, които изразяват друга емоция. Опитала съм се да свържа емоцията и с цвета, който съм решила да използвам.“



„Море на плодовитостта“ (Mare Fecunditatis)

Както всеки творчески процес, така и този не минава без съмнения, предизвикателства, сериозно обмисляне на отделните стъпки и етапи. „Наистина преживях много трансформации, много съмнения у себе си. Много неща направих и оставих закътани някъде. Но, честно казано, когато ми се избистри вече какво искам да направя, нещата някак се случиха на един дъх. И съм щастлива от крайния резултат.“ – споделя Даниела Пенова.



„Море на спокойствието“ (Mare Tranquillitatis)

След като тя създава керамичните произведения пианистът и композитор Любомир Цанев пристъпва към работата по музиката. Неговият подход в този проект е по-скоро класически, отколкото джазов и включва атонални, минималистични, а на моменти и експресивни детайли. Пиесите са 10 на брой, колкото са и керамичните полусфери, като две от композициите са създадени в сътрудничество и с участието на вокалистката Лилия Илиева. Двамата с Любо Цанев работят заедно от години, като през 2022 г. представиха баладата D, посветена на любимата жена на пианиста – Даниела Пенова. С това красиво обяснение в любов Любо Цанев анонсира дебютния си албум като лидер Introduction.



Видео към „Море на дъждовете“ ( Mare Imbrium)

„Може да се каже, че това е първият проект, по който работим хармонично и на моменти беше трудно. Разбираемо е, защото все пак живеем и заедно.“ – казва Даниела Пенова и продължава: „Но определено е градивно. Лично аз имам нужда от импулс. Може би от това някой да ми каже, че нещата ми са красиви, да ми вдъхне повече увереност.“ Ролята на музиката в аудио-визуалния проект „Лунни морета“ художничката коментира така: „Равностойна е, според мен, въпреки че първо аз направих визуалната част. Музиката не стои само самостоятелно, а и допълва настроението на керамиката. Двете изкуства преливат едно в друго, както е в любовта.“

Даниела Пенова и Любо Цанев обединяват керамика и музика в поредица от десет видеа, с които реализират проекта „Лунни морета“. Всички видеа ще бъдат достъпни за публиката в YouTube, както и в страниците на двамата артисти в социалните медии.



„Езеро на пролетта“ ( Lacus Veris)

Цялото интервю на Таня Иванова с Даниела Пенова може да чуете чрез плейъра под основната снимка, чийто автор е Цветелина Симеонова.