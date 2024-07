Леонард Скорупа от Sketchbook Quartet преди концерта на Банско джаз фестивал: „Идеята е да пишеш прости неща, които са красиви, без да са сладникави“

Австрийският Sketchbook Quartet постоянно изненадва слушателите с необичайни музикални решения. „Като композитор обичам елемента на изненадата. Когато свиря, също така се и чувствам като публика на моя концерт. Ако музиката тръгне в неочаквана за мен посока, съм винаги много щастлив.“ – казва в интервю по Jazz FM саксофонистът Леонард Скорупа. В своето музициране те не признават граници, а ритъмът постоянно се променя. Експериментирайки, те постоянно отиват отвъд границите на очевидното. Музиката им е със съвременни влияния и много интерактивна във взаимодействието помежду им, с жанровете, с публиката. Модерният им звук е и носител на доброто чувство и позитивните усещания. „С публиката винаги обменяме положителни вибрации.“ – посочва Леонард Скорупа. Те не бягат от закачките в музиката, обичат да общуват един с друг, а репетициите са непресъхващ извор на нови идеи. Находчивите музиканти от Sketchbook Quartet слушаме за първи път у нас на Банско джаз фестивал на 7 август с любезната подкрепа на Посолството на Австрия в България. Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с подкрепата на Министерството на културата и с медийното партньорство на Jazz FM. Входът за събитията от 3 до 10 август е свободен, билети за седящите места пред сцената можете да закупите в мрежата на Eventim.

Музика със заряд, музика, която те движи напред. Каква е силата на Sketchbook Quartet, която предавате на публиката?

Просто не се безпокоим за граници на жанрове и други естетически ограничения. Това създава експресивен звук, който често е много еклектичен и преминава от един жанр в друг. Това се подсилва от електронни ефекти – имаме октавери на бас кларинета и, разбира се, електрическа китара, която може да даде много мощ, ако поиска.

Какво прави така естествен преходът между жанровете, между музикалните стилове и начини на изразяване през перспективата на музикалното майсторство и на спонтанността, на събирането в момента?

Някои жанрови преходи са предварително композирани, но, разбира се, се изисква работа в групата върху полиритмичните промени. Много от идеите за движенията в музиката се появяват в репетиционната зала.

Експериментирайки, вие отивате отвъд очевидното – какво ви води в тази посока и какво откривате там?

Като композитор обичам елемента на изненадата. Когато свиря, също така се и чувствам като публика на моя концерт. Ако музиката тръгне в неочаквана за мен посока, съм винаги много щастлив. Обичам тези моменти на изненада. Харесва ми да композирам с тази идея в съзнанието си, за да изненадам публиката.

В това, което казахте току-що, чух неща, които са ми правили впечатление във вашата музика – от една страна положителните вибрации, доброто чувство, усещането за щастие, и от друга – общуването с публиката, което е много важно за вас. Нека да поговорим по-подробно за това. Откъде идва положителната енергия на вашата музика?

Доста труден въпрос. В последния ни албум има доста пиеси в мажорна тоналност, които излъчват щастие, така е. Почувствах, че искам да ги напиша. Това се случи по време на една ваканция, на която се чувствах много добре. От там идва щастливият звук. А що се отнася до комуникацията с публиката – когато ѝ даваш, тя ти връща енергия. С тази група това работи наистина добре. С публиката винаги обменяме положителни вибрации.

Идеята за предизвикателството винаги присъства във вашата музика…

Така е.

... Какви са най-големите предизвикателства, които сте си поставяли в музиката?

Това е също труден въпрос. Мисля, че е идеята да пишеш прости неща, които са красиви, без да са сладникави. Стараем се да не мислим твърде сложно, а както би мислил един вокалист. Това е една от целите ни. И когато пиша просто, като композитор си поставям задачата да правя неочаквани ходове – например простичка мелодия, но в неравноделен размер, или пък с необичайна конструкция. Така слушателят върви едновременно по два пътя.

Вашият концерт в Банско ще бъде на открита сцена в подножието на планината, със силното чувство, че сме заедно в музиката в един специален споделен момент. Какво очаквате с нетърпение от концерта си в Банско?

Свирил съм вече няколко пъти в България и винаги ми е харесвала атмосферата при вас. Правило ми е впечатление, че публиката е много фокусирана в музиката. Също така винаги съм си прекарвал приятно в България. Свирих на джаз фестивала във Варна – прекрасно място. Много обичам да свиря в България. Не съм бил в Банско, но обичам Пирин. Виждал съм го по телевизията от ски алпийските състезания. С нетърпение очаквам фестивала, на който ще има страхотни групи и ще се радвам да ги чуя и да се вдъхновя от тях. Обичам да свиря на фестивали, защото на тях мога да слушам изпълненията и на други формации.