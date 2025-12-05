Китаристът Мирослав Иванов е обаятелен разказвач на истории в новия си албум „4“

Китаристът, композитор и продуцент Мирослав Иванов издаде новия си албум „4“ - краткосвирещ проект с четири композиции в него, всяка от които разкрива различни страни от неговия характер и творчески търсения. „4“ излиза след предишните три заглавия в дискографията на китариста - Directions (2013), Circus (2016) и Little Alien (2019). За записите, включени в „4“, Мирослав Иванов казва, че не са плод на специална концепция. И въпреки че Миро ги определя с думите „просто музика“, в тях се откроява ролята на един обаятелен разказвач на истории. „За мен слушателят е не по-малък творец от човека, който създава музиката, защото въображението на създателя е важно, но въображението на слушателя е не по-малко важно от това на създателя. Затова наистина благодаря и се радвам, че така си усетила нещата и че казваш, че съм разказвач на истории. Това е наистина много мило.“ – споделя Мирослав Иванов в интервю на Таня Иванова за Jazz FM.

„Когато се опитвах да измисля име за албума, си дадох сметка, че станаха много четворки. Първо сме четирима души в квартета, с който представяме тази музика в момента - клубно и фестивално. Това е четвъртият ми албум, после има четири пиеси в него. И си казах: „Много четворки станаха, по-добре да го нарека „4“.“ Плюс това един от най-любимите ми албуми завинаги е Led Zeppelin IV, така че това е още една добавена стойност на четворката и затова реших и моят албум да се казва „4“.“ – така Мирослав Иванов обяснява символиката в избора на заглавието на новия си албум.

Начало на „4“ поставя пиесата Boris, носеща в себе си палаво усещане, тъй като е вдъхновена от двегодишния син на музиканта; следва The Monk's Dance - първото фънки парче, което Мирослав Иванов създава в живота си; третата композиция First Love е с модерно звучене, разкриваща една по-емоционална страна от характера на своя автор, а финалният трак The Nervous One е първото бийбоп суингарско парче, което китаристът включва в свой албум.

Мирослав Иванов записва „4“ в компанията на едни най-добрите български музиканти, с които го свързват близък светоглед и естетика. Той ги представя в ефира на Jazz FM така: „Започвам с Радослав Славчев - Riverman, с когото сме заедно още от „Сафо“. Mоже би повече от петнайсет години са минали оттогава, но с него много си пасваме музикантски и дори в духовен смисъл. Много добри приятели сме. Обожавам го като инструменталист, като музикант. Следващият, когото поканих, е Александър Васев - чудесен пианист от по-младото поколение. Съвсем скоро и той ще направи самостоятелен албум. Вече ме е поканил да участвам в него. Също така бях отправил покана към Николай Тошев (барабани) и с него дори направихме аранжиментите на Boris и The Monk's Dance. Той записа пиесата Boris, но после се разделихме и на негово място дойде Кристиян Желев - страхотен барабанист и човек. С него осъществихме записите на останалите три парчета. В албума участва и Владислав Мичев, който записа тромбоните към The Monk's Dance и Михаил Йосифов, чийто тромпет звучи в Boris. Това са всички музиканти, които свирят в новия ми албум.”

В пресинформацията към „4“ се посочва, че музиката в проекта „представя фокусирана форма на авторския стил“ на Мирослав Иванов. Внимателното слушане на „4“ отвежда към една творческа зрялост, чието очарование продължава все така да бъде подплатено от радостта от музицирането. Темата за своето музикално израстване китаристът коментира с думите: „Да си кажа честно нямам такова усещане. Единствената разлика според мен е, че се опитвам да махам излишните неща в музиката, да махам нещата, които не помагат на основната идея. Това може да се възприеме като някакво израстване, но пак казвам - опитвам се. Не съм сигурен, че съм се справил. За мен това е висшият пилотаж - да няма нищо излишно.“

Мирослав Иванов с първи два сингъла от краткосвирещия албум „4“: „Най-доброто, което съм правил досега“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Новият албум на Мирослав Иванов се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и вече се разпространява в стрийминг платформите. Концертната премиера на „4“ ще бъде на 30 януари 2026 г. в Sofia Live Club. „Ще представим 4, както и нови аранжименти на старите ни парчета. Ще има и гост-музиканти, но засега няма да издавам техните имена.“ – казва Мирослав Иванов. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.