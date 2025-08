Катрин Ръсел преди първия си концерт у нас на Банско джаз фестивал: „Музиката обединява хората. Помага ни да забравим проблемите, тревогите и привидните различия помежду ни“

Катрин Ръсел взема песни от преди десетилетия, дори от преди близо век, и ги превръща в лично преживяване в настоящето. Така тя ни дарява с музика, която изразява самите нас с най-съкровените ни желания и копнежи на сърцето. „Обичам увлекателното разказване на истории, с които всеки може да се олицетвори. Обичам красивите мелодии и хубавите хармонични структури. Всички тези елементи съставляват добрата песен. Когато пея, преживявам историята. И се надявам това да достигне и до слушателя, така че всички ние да можем да се свържем с тази песен и днес.“ – казва вокалистката в интервю по Jazz FM. Катрин Ръсел идва за първи път в България на Банско джаз фестивал. Тя ще пее на Главната сцена на пл. „Никола Вапцаров“ на 3 август във втория концерт за вечерта. Тя отрасва в музикално семейство – баща ѝ е музикален ръководител за Луис Армстронг, а майка ѝ – прочута певица. За тяхното влияние вокалистката посочва: „Произлизам от семейство, което обича суинг и блус и влага много емоция в музиката. Това е, което ми предадоха.“ Тя започва професионалната си кариера като преподавател, а след това – и като солов изпълнител. Работата ѝ през годините я убеждава, че музиката е лек, че тя оздравява: „Музиката обединява хората. Помага ни да забравим проблемите, тревогите и различията помежду ни. Всички искаме едно и също нещо, когато се събираме да слушаме музика – да си прекараме добре, да отворим сърцата си и да споделим преживяването. Затова обичам да изнасям концерти – за да сме заедно с публиката. Виждам как учениците ми се приближават до себе си чрез музиката. Тя им помага във всичко, помага им да отворят сърцата си и да следват мечтите си.“ Катрин Ръсел ще бъде и лектор във водения от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов модул на Банско джаз академия за срещи с ярките артисти от голямата сцена.

Вие насочвате вниманието ни към бисери от миналото, които с времето са били до голяма степен забравени. Как откривате тези съкровища? Как избирате песните, които искате отново да представите на нашето внимание – дори и 100 години след като са били изпети за първи път?

Бих искала имената на тези артисти да са част от нашето съвремие, за да не ги възприемаме като музейни експонати. Техните творби са живи, толкова живи днес, колкото са били и в момента, в който са създадени. Затова винаги търся известни изпълнители от миналото и след това – песните, които са били много популярни тогава, но може да не са звучали отдавна. Но те са също така вдъхновяващи и приятни за слушане, с наистина добри текстове.

А тези текстове говорят за чувствата ни в обичайни ежедневни ситуации по начин, който изразява най-големите ни мечти, най-съкровените копнежи на сърцето. Какво трябва да съдържа текстът в себе си и как да се съчетае с музиката, за да се получи едно съвършено цяло?

Обичам увлекателно разказаните истории, с които всеки може да се олицетвори. Обичам прекрасните мелодии и хубавите хармонични структури. Те са приятни за свирене и за пеене. Всички тези елементи съставляват наистина добрата песен, която може да докосне всеки слушател, за да се олицетвори той с чувството в нея. Когато пея, преживявам историята. И се надявам това да достигне и до слушателя, така че всички ние да можем да се свържем с тази песен и в този момент. Тя да не звучи като на 80 или на 100 години.

Така се чувствам всеки път, когато слушам Вашите песни – те ме изразяват само като ги слушам дори. Вие превръщате песните в много лично преживяване.

Благодаря Ви много. Опитвам се да откривам песни, които ме карат да се чувствам точно така. За да мога всеки път, когато ги изпълнявам, да са лично преживени и да ги споделя с вас.

Как развихте този подход към музиката? Идвате от музикално семейство – и майка Ви, и баща Ви са били дълбоко въвлечени в музикалния живот в продължение на много години. На какво са Ви научили и какво научихте след това на базата на това знание, за да се изградите като музиканта, който сте днес?

Оказа се, че с баща ми сме харесвали едни и същи песни. Когато преглеждам неговата дискография и виждам какво е записвал, се оказа, че сме правили едни и същи песни, като например Blue Turning Grey Over You на Фетс Уолър. А дори не знаех, че родителите ми харесват същите песни като мен. Така че това някак си ми се е предало, без дори да го знам. Майка ми беше един от най-големите ми поддръжници – ако не и най-големият – когато реших да създам своя група. Тя беше истински почитател на суинга и блуса. Работила е дълги години с великата Рут Браун, а баща ми, както знаете – с Луис Армстронг. Произлизам от семейство, което обича суинга и блуса и наситената с емоция музика. Това е, което ми предадоха. Майка ми обичаше суинга и казваше: „Ако няма суинг, значи не става!“ (Смее се.) Затова, мисля, че тя се наслаждаваше на моите концерти, когато идваше на тях.

Как музиката ни променя? Дълги години преподавате и представяте красотата и въздигащата сила на музиката пред огромна публика. Какво знаете за способността ѝ да ни прави по-силни и по-добри хора?

Музиката е лек. Тя оздравява. Музиката обединява хората. Помага ни да забравим проблемите, тревогите, и различията помежду ни. Всички искаме едно и също нещо, когато се събираме да слушаме музика – да си прекараме добре, да отворим сърцата си и да споделим преживяването. Затова обичам да изнасям концерти – за да се споделям с публиката. Като преподавател виждам как учениците ми се приближават до себе си чрез музиката. Тя им помага във всяко отношение на живота. Дори да не станат професионални музиканти, тя им помага да отворят сърцата си и да следват мечтите си. Виждала съм това много пъти – и у ученици, и у хора в публиката, които са ми казвали: „Така бях изморен преди концерта, а сега се чувствам по-добре.“ Или: „Не ми беше добре, но музиката ми помогна.“ Затова казвам, че музиката лекува.

Наистина е така. И ние ще бъдем докоснати от Вашите песни на Банско джаз фестивал. Разкажете ни за програмата и за партньорите Ви на сцената. Ще бъдете с китарист, с когото работите от дълги години. Кои са членовете на триото и какъв е репертоарът на концерта?

В моето трио е Марк Мюнистери. Както току-що споменахте, той от дълги години е мой партньор и музикален директор. Фантастичен е! Харесва ми, че хората ще го харесат. Тал Ронен е страхотен контрабасист, който е с мен вече около 11 години. Бен Розенблум е невероятен пианист и акордеонист – и суингира. Той великолепно свири суинг и блус. Чух го на фестивал в Португалия и веднага го поканих да работим заедно. Той е прекрасен човек! Всички те са страхотни хора. Ще изпълним букет от песни, които съм записвала в албумите си – суинг и блус от 30-те и 40-те години. Ще включим и няколко песни от дуетния ми албум с пианиста Шон Мейсън – включително, записани от Рей Чарлз. Съпроводът ще бъде на пиано, акордеон, бас и китара. И, разбира се, концертът ще е изпълнен със суинг и блус.

Помня момента, когато за първи път чух Вашето пеене. Бе като откровение. От този момент започнах да мечтая да Ви слушаме на живо в България. Така че – мечтите се сбъдват!

Никога не съм била в България и много се вълнувам. Чувала съм, колко е хубаво. Нямам търпение!

С песните, които пеете, се връщаме назад във времето, сякаш там търсим нещо, което днес ни липсва. Какво има в техния дух? Какво има в духа на онази епоха, което като че усещаме, че ни е нужно?

Струва ми се, че песните, които избирам, искам да повдигат духа. Искам да се чувстваме добре, докато ги слушаме. Така че, разбира се, те са предимно песни за любовта – щастливи песни за любовта. Те ни припомнят изкуството на писането на песни от онова време, когато са работели екипи от автори. Те са от филми, от театрални постановки, така че са като малки епизоди от тях. Търся доброто писане на песни. Такива, които ме водят на пътешествие. Те рисуват красива картина, в която мога да избягам. Добри рими, добро използване на думите и т.н. И които използват добре английския език. Търся добри мелодии, добра хармонична структура и суинг. Песни, които така да те вдъхновят, че да ти се прииска да танцуваш, дори да няма дансинг. Ти просто чувстваш ритъма им!

Банско джаз фестивал се организира от Асоциация Фестивалите в България и Община Банско с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM е медиен партньор. Всички събития са при вход свободен, а билети за седящите места пред главната сцена се продават в мрежата на Eventim.