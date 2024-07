Камила Джордж преди концерта си на Банско джаз фестивал: „Да си устойчив е едно от най-важните неща в бизнеса. Другото е никога да не губиш своята любов към музиката.“

Тя е известна със смелостта си да прекрачва стиловите ограничения, комбинирайки джаз с хип-хоп, африкански и карибски влияния. Талантливата саксофонистка, композиторка и бендлидер Камила Джордж е част от новата вълна британски джаз артисти, които бързо добиха популярност на световната музикална сцена. Камила е с нигерийски корени, а от дете живее в Лондон. „Мога да определя звученето ми като лондонски саунд, защото когато мислиш за Лондон, ти винаги имаш тези различни култури, къкрещи в едно голямо гърне. Животът в Лондон ми позволява да изследвам своите афро-карибски корени и в същото време да бъда лондончанка.“ – казва Джордж в интервю за Jazz FM. Целия разговор на Таня Иванова с нея може да прочетете по-долу или да го чуете чрез плейъра под основната снимка.

Камила Джордж слушаме за първи път у нас на Банско джаз фестивал на 4 август. Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с подкрепата на Министерството на културата и с медийното партньорство на Jazz FM. Входът за събитията от 3 до 10 август е свободен, билети за седящите места пред сцената можете да закупите в мрежата на Eventim.

Вие сте много смел и динамичен артист и звукът ви е толкова богат. Как намерихте собствения си почерк и стил?

О, това е добър въпрос. За един джаз музикант е задължително да намери собствения си глас и мисля, че продължавам да го търся, това пътешествие не е приключило за мен. Повлияна съм от толкова много велики музиканти като Чарли Паркър, Кенънбол Адърли... За мен голямо влияние е Кени Гарет. Той не е само саксофонист, но и композитор и това много ми помогна да оформя своето звучене.

Какво ще кажете за вашите корени? Какво добавят те към музиката ви, как променят звука и начина ви на мислене?

Родена съм в Нигерия и дойдох в Лондон, когато бях още дете. Мисля, че музиката ми е повлияна от моето нигерийско, но и от карибското ми наследство. Баща ми е от Гренада – много малък, прекрасен остров на Карибите. Мога да определя звученето ми като лондонски саунд, защото когато мислиш за Лондон, ти винаги имаш тези различни култури, къкрещи в едно голямо гърне. Животът в Лондон ми позволява да изследвам своите афро-карибски корени и в същото време да бъда лондончанка.

Как се чувствате като жена в джаз музиката? Къде усещате повече натиск – заради това, че сте жена или заради произхода ви?

Мисля, че ситуацията с жените музиканти се променя. И Лондон е голяма част от тази промяна, отразила се в глобален план, защото новата британска и лондонска джаз сцена експлодира по целия свят. Мога да спомена името на Нубая Гарсия и т. н. Всичко това стана възможно благодарение на Tomorrow's Warriors, които са неправителствена организация. Те осигуряват безплатно музикално образование и много музиканти са се възползвали от него – аз самата, Шабака Хътчингс, Нубая Гарсия, членовете на групата Kokoroko, ръководена от тромпетистката Шийла Морис-Грей. Tomorrow's Warriors имаха идея да създадат специално пространство за жени музиканти и така се роди групата Nuriya, чийто членове добиха известност, а сред тях беше и самата Нубая Гарсия. Мисля, че ситуацията на жените музиканти наистина се променя. Преди 10 г., докато учех в колежа, нямаше никакви жени, а сега нещата стоят по съвсем различен начин.

Какво бихте казали на младите момичета, които вървят по стъпките ви?

Бих им казала, че трябва бъдат устойчиви. Всъщност всеки се нуждае от устойчивост в този бизнес – независимо дали е момиче или момче. Всеки може да отиде на джем сешън и да свири добре, но идеята е да се върне и да свири още по-добре и да дойде отново, и отново, и отново. Това е начинът, по който ставаш по-добър и се учиш в музиката. Да си устойчив е едно от най-важните неща, които могат да ти помогнат да останеш в бизнеса. Другото е никога да не губиш своята любов към музиката.

Да поговорим за предстоящия ви концерт тук в България. Бихте ли ни разказали повече за репертоара и за групата си?

Ще бъда с моя басист Даниел Касимир, който е свирил с Нубая Гарсия, Бинкер Голдинг и има собствен проект, който е невероятен. На клавишните и вокалите е Ренато Перис, работил с Моузес Бойд. Идвам и с моя фантастичен барабанист, чието име е Род Йънгс. Познаваме се от много години. Той свири с мен в група, наречена Jazz Jamaica. Ще изпълним композиции от трите ми албума. Ще бъде хубав микс от стара и нова музика.