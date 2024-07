Изложбата „Контакт“ на Елина Кешишева улавя силата, когато сме заедно и поддържаме контакт помежду си

Изненадващ и много вълнуващ поглед към сериозната тема за жените, пострадали от насилие и за токсичните взаимоотношения, представя изложбата „Контакт“, открита преди дни в One Gallery в София от фотографката Елина Кешишева и Фондация Emprove, която работи с жени, преживели насилие и в своята дейност се бори за превенция на насилието. „В мисията на Emprove тупти желанието да говорим за женската сила, да вдъхновяваме обществото, че всички са силни и че дори някога да си бил счупен, можеш да продължиш напред и желанието на Елина Кешишева е пред обектива да застане именно тази сила и тя да я улови в своите кадри.“ – разказва в студиото на Jazz FM Олга Минева, организационен психолог и създателка на Emprove.

Елина Кешишева, която има много успешна международна фотографска кариера и богато портфолио от именити клиенти (Marie Claire, L'Officiel, W, Numero), усеща близка каузата на Emprove още от самото начало. Контактът между фотографката и фондацията е осъществен благодарение на журналистката и филантроп Краси Генова, която през годините има принос за реализирането на десетки смислени проекти и в ефира на Jazz FM. За сътрудничеството си с Emprove и за своята визуална идея Елина Кешишева разказва: „За мен беше ясно и въобще нямаше въпрос дали ще работя с тях или не. Каузата им е нещо фундаментално важно за нашето общество. Говоря в световен план, не само за България, но въпросът беше какво мога да им дам аз. Какво от моята работа ще им помогне да вървят напред и да има повече хора, които да се свързват с тях, но също и да даде една визуална идея кои са тези жени. Защото много често, когато мислим за жени, преживели ада на насилието, си представяме хора, които са загубили достойнство, пребити и уморени, без пламък в очите, на които може би душата им остава назад. Аз исках да покажа, че душата върви напред, че тези жени макар да са хора, които още кървят и раните им не са затворени, те имат своето място, а всичко останало е желание за любов, достойнството, което държи гръбначния им стълб изправен и с вдигната глава, с гордите очи, с моментите, в които оставят всичко настрана и могат да са диви, да танцуват и да се потопят в емоцията и връзката между си, което е много важно, защото е терапевтично.“

Аналоговите фотографии в изложбата „Контакт“ са заснети с участието на десетки жени Жени Survivors в горите на Витоша. Сред участниците във фотосесията е Нора Христова - оперативен директор на Еmprove и една от Жените Survivors. Кои всъщност са те? На този въпрос Нора Христова отговаря така: „Жените Survivors са сила и са първата по рода си българска общност. Те са успели да се освободят от токсични отношения и продължават по новия път към свободата, към новия си живот, на който самите те са сценаристи.“ В интервюто за Jazz FM Нора споделя своето усещане за атмосферата, при която преминава снимачният процес: „За мен беше буквално като трансцедентално пътуване между минало, настояще и бъдеще. За мен беше изключително магично преживяване, пренесе ме в миналото, в което преживяванията са ме направили жена-сървайвър, в настоящето като такава и с отправен поглед към бъдещето.“

„Един снимачен ден се превърна за тези жени буквално в терапевтично преживяване. Абсолютна кулминация по пътя, който са вървели на своето осъзнаване.“ – коментира Олга Минева от Emprove. „Нашата мечта е посетителите на изложбата първо да направят контакт със себе си. Това е нещо, което много сме загубили и оттам губим и контакта с другите.“ – казва още тя. А Нора Христова допълва за всички жени, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят токсичните взаимоотношения: „Опитваме се да им покажем какъв огромен вътрешен ресурс имат и че могат да се справят и да стигнат там, където е светло, където има надежда. Най-важното за тях е да знаят, че в моментите, в които им е трудно, не са сами. Затова ние им казваме – тук сме, има ни. Не е нужно да се справяш сама, ние можем да те подкрепим.“

Интервюто на Таня Иванова с Елина Кешишева, Олга Минева и Нора Христова може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Изложбата „Контакт“ продължава до 14 юли в One Gallery. В експозицията освен фотографиите на Елина Кешишева може да видите и видео инсталация на визуалния артист Виктор Попов, както и да прочетете повече за личните истории на Жените Survivors.