Иван Мелон Люис преди концерта си в София с Ариел Брингес: „Кубинската музика си заслужава да се споделя“

Кубинската душа ще изсвирят пианистът Иван Мелон Люис и саксофонистът Ариел Брингес в първи съвместен концерт в България. Люис е потомствен музикант, който съчетава музиката на Латинска Америка с влиянията от Европа. Неговият нов албум бе номиниран за „Латино Грами“. Слушаме музиката на дуото на 27 октомври от 20 ч. в Sofia Live Club в концерта Alma en Cuba. Събитието е организирано от „Джаzz+ концерти“ и се осъществява с подкрепата на AC/E.

Всички обичаме кубинската музика, а тя е толкова богата, че я обичаме по различни причини. Какви са Вашите причини да обичате музиката на Куба?

Това е лесен въпрос! Защото съм кубинец. Кубинската музика за мен е повече от нещо, което обичам, тя е начин на живот. Баща ми бе музикант – тромпетист и преподавател, брат ми е цигулар. Семейната среда в детските ми години бе изпълнена с музика – всякаква музика, класическа – по това време брат ми завършваше обучението си, джаз, съвременна, кубинска, танцова музика. Майка ми страстно обича музиката, обича да танцува. Музиката присъства в живота ми от деня на моето раждане. Това е една от причините да обичам кубинската музика.

Когато свирите кубинска музика, какво бихте искали да запалите у слушателя?

Като музикант и творец целта ми е да предам любовта си към кубинската музика, нейния език и настроението ѝ. Много често хората свързват кубинската музика с празненството, със забавлението – това е така, но тя е и много дълбока, чувствена, интересна и изпълнена с емоции. Тя заслужава да се споделя. Така че, когато свиря кубинска музика, се опитвам да я споделя със слушателите в целия ѝ обем. Понякога тя е пълна с енергия, друг път звучи носталгично, или може да те наведе на размисли. Цялостно погледнато – това е музика, която си заслужава да се споделя със слушателя.

Какво ви отведе до проекта, който ще представите в България?

Той се оформи по случайност. Има много общо между музиката на Европа и на Куба. Аз съм с класическо образование – Бах, Моцарт, Менделсон, Шуберт, Хайдн, но същевременно имам силно влияние от кубински и латиноамерикански музиканти като Ернесто Лекуона, Ейтор Вила Лобос от Бразилия, Алберто Хинастера от Аржентина, а в Куба, разбира се, имаме много важни композитори от XIX век като Ернесто Лекуона, Алехандро Гарсия Катурла, Бола Де Ниеве. Тези композитори от Европа и от Карибите – от Куба и Латинска Америка – създават наситена и плътна смес от чувства и от култури, имат обща аудитория. Всичко това в своето единение води до създаването на много, много красива музика, с която хората в България ще се почувстват свързани. Имал съм възможността да посещавам вашата красива страна с различни артисти. Почувствах супер силната връзка, която може да се установи с хората. Сега за първи път ще гостувам в България с мой проект и очаквам да почувствам силната връзка между нашата музика и публиката у вас.

Споделяте любовта си към кубинската музика с нов албум, преливащ от енергия и радост, който изпълва с мощния си брас звук. Разкажете ни, моля Ви, за най-новия си албум и творческата си идея за него.

Моят най-нов албум е озаглавен Bembé и е записан с Cuban Swing Express. Харесвам тази група, защото нейният звук ме връща в музиката, която слушах като дете. Баща ми тогава имаше в родния ми град група със същия състав. Помня я, тя беше с голяма брас секция, в която той свиреше на тромпет. Останалите четирима свиреха вариации на мелодията, която той в този момент изпълняваше на тромпета си като водещ глас. Интересното на тази група бе, че брасът е само от тромпети – баща ми и още четирима. Техните мелодии бяха много ефектни. Тази музика влезе в съзнанието ми и сега бе водеща, когато създавах новия си проект. Също в съзнанието ми бе и звукът на Дамасо Перес Прадо, Бени Море, оркестър „Арагон“, Irakere, Чучо Валдес. И сега имах възможността да отдам почит на тази музика, на това наследство. За проекта с Cuban Swing Express избрах традиционна кубинска музика от XVIII и XIX в., аранжирах я, така че да отразява моето виждане, вложих в нея малко елементи от джаз, класическата, рок и поп музиката. Много вярвам в този проект и съм щастлив, че имах възможността да споделя тази музика с хората. Всички много се вълнуваме, защото Bembé бе номиниран за „Латино Грами“. На 17 ноември ще разберем какво ще се случи.

Връщайки се към концерта в София, моля Ви да ни разкажете повече за репертоара и подбора на пиеси.

Ще изпълним осем – девет пиеси. Една от тях е Bella Cubana от Хосе Хуайт, имаме три оригинални композиции – на саксофониста Ариел Брингес и мои. Една от тях е „Ноти от Хавана“. „Гала и Нена“ е обща композиция, посветена на дъщеря ми и на съпругата ми. Ще изсвирим пиесата на Ернесто Лекуона Gitanerias, посветил я на времето си, прекарано в Испания. Ще има и изненади, които не искам да издавам предварително. Така че – ще има и изненади.

Повече информация на сайта на „Джаzz+ концерти“, а билети се продават в мрежата на Eventim. Фейсбук страницата на събитието е тук.