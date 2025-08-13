Глас и китара в хармонична симбиоза в съвместния албум на Страхил Гайдарски и Луци Радецка I Wish

Българският китарист и композитор Страхил Гайдарски, който от 15 години живее и работи в Прага, представя новия си албум I Wish, записан в дуо с талантливата Луци Радецка. Тя е словашка мултижанрова пианистка и вокалистка, която създава собствени песни и през годините е работила с едни от водещите имена на чешката джаз сцена. Страхил Гайдарски е добре познат на аудиторията на Jazz FM радио с музиката от дебютния си албум Into the Future, реализиран през 2018 г. с участието на Христо Йоцов, Димитър Карамфилов и Марио Иванов.

„Луци Радецка е известна на джазовата сцена в Прага и не само. Тя идва оригинално от Словакия и там също е имала много проекти. Ние се срещнахме в Чехия, мисля, че покрай музиканти, покрай участието ни в джем сешъни и решихме в един момент да свирим заедно. Започнахме само китара и глас.“ – разказва Страхил Гайдарски в интервю за Jazz FM и продължава: „Всъщност изключително много ни хареса звученето, което е много простичко, натурално. Аз свиря предимно на акустична китара в дуото. Реално Луци има доста голям опит и в джаза, и в класическата музика. Тя също така е професионална пианистка и има изключителен талант за импровизация, и за джазова музика. Така започна всичко от нашите срещи в джазова атмосфера в клубовете, в които свирехме.“

Албумът I Wish, обединяващ глас и китара по един елегантен и много лиричен начин, включва 10 песни, стилово ориентирани към джаз, боса нова, самба, блус и поп и внимателно подбрани от Луци Радецка и Страхил Гайдарски. „Този албум не е самоцелен. Той дойде абсолютно натурално.“ – разкрива китаристът. В проекта, който съдържа общо 10 песни, звучат известни и обичани класики на Антонио Карлос Жобим, Ейми Уайнхаус, Бил Уидърс, Стиви Уондър, Жоржи Бен и др. За подбора на репертоара и подхода към песните Страхил Гайдарски разкрива: „Тези парчета, които избрахме в албума, всъщност и ние ги обичаме изключително много и използвахме нашия си език, за да ги интерпретираме, а именно - ние обичаме бибоп, обичаме блус и в импровизациите, дори и в поп парчетата, може да се чуе това. Така че ги изсвирихме по нашия си начин, както ги усещаме и както мислим, че е добре да ги интерпретираме.“

Много органично, естествено и с лекота звучат интерпретациите на Луци Радецка и Страхил Гайдарски. Между двамата артисти съществува хармонична симбиоза, в която вокалистката впечатлява със своята обиграна и цветна фраза, а акомпаниментът на Страхил е поднесен с голямо уважение и вкус. „Най-важното за нас е енергията, която има. Професионални музиканти в света много, но както знаеш, за да свирят заедно, трябва да има магия, трябва да има определена енергия и това е най-големият ни плюс и най-голямото щастие, че когато свирим, винаги е забавно, наистина се забавляваме и нещата се получават по един изненадващо добър начин. Разбира се, усилия се изискват. Репетираме редовно, за да има креативност и гледаме да сме дори иновативни в този минималистичен дуо формат.“ – така Страхил Гайдарски описва сътрудничеството си с Луци Радецка.

Двамата музиканти планират да представят музиката от съвместния си албум I Wish с концерти в Словакия, Чехия и България. У нас ги очакваме на 26 септември в „Контрабас“ в Пловдив, ден след това е изявата им на фесивала Haskovo Jazz, а на 29 септември ще свирят в Чешкия център в София. „Удоволствието, което изпитваме на сцената, почти винаги се усеща и от публиката. За нас е изключително важно да имаме досег или да имаме някакъв вид комуникация с публиката, защото когато видиш, че някой реагира на начина, по който свириш, пулсираш, реагира на грува, на импровизациите, тогава вече се получава магия, като и за двете страни има удоволствие от концерта.“ – казва Страхил Гайдарски. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.