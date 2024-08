Гент Руши от Квартета на Албанското джаз общество преди концерта на Банско джаз фестивал: „Опитваме се да не правим сложни неща, а да се фокусираме върху същината на джаза, за да привлечем хората и те да ни последват“

Албанското джаз общество е първата джаз организация в Албания и поставя във фокуса си изграждането на последователи на жанра – музиканти и публика. „Свирим на фестивали, записваме, водим майсторски класове. Организираме и неформални срещи, работилници и джемсешъни. Сега се концентрираме върху образованието – да създадем основа и да обясним джаза като стил, обхващайки и съвременната музика, не само традицията, която идва от САЩ. По време на нашите изпълнения ние не просто свирим, но и разказваме на хората за джаза, обясняваме. Установяваме много добра връзка между професионалните музиканти от чужбина и младите джаз артисти на Албания.“ – разказа в интервю за Jazz FM пианистът и кийбордист на Квартета на Албанското джаз общество Гент Руши. Той е сред ентусиастите, създали Университет по изкуствата. В неговия джаз департамент Руши преподава, заедно с още един член на квартета – барабаниста Емилиян Димо.

След годините на диктатурата Албания е вече отворена към света – привлича и разпространява своето влияние: „Имаме джаз сцена, на която каним и големи музиканти от чужбина, както и албанци, които живеят в други държави. Каним ги да идват тук, да говорят на хората, да свирят, да показват какво се случва с джаза. Нашият стил е пост бибоп, като съчетаваме в него балканска музика и нео соул.“

Именно така ще чуем на Банско джаз фестивал Квартета на Албенското джаз общество. Музикантите ще представят втория си албум Kaba Project с инструментална музика за кларинет с модални импровизации, типични за Албания. „Това е нашата музика, която съчетаваме с други елементи на джаза. Трудно е да обясним, но е лесно да изсвирим и да ви поканим да дойдете на концерта, за да видите какво се случва с балканския джаз, и по-специално – с албанския.“ – покани ни на концерта Гент Руши.

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с финансовата подкрепа на Министерството на културата и под патронажа на Министерството на туризма, Jazz FM е медиен партньор. Входът е свободен, а за седящите места пред сцената билетите са в продажба в мрежата на Eventim. Концертът на Квартета на Албанското джаз общество на Банско джаз фестивал на 6 август се провежда с любезната подкрепа на Посолството на Албания в България.

Как ще опознаем албанската джаз сцена чрез музиката на квартета на Албанското джаз общество?

Ние сме първата джаз организация на Албания, първото поколение джаз музиканти тук. В исторически план, по време на диктатурата всичко бе затворено. Но сега имаме възможността да свирим, да организираме джаз събития, да пътуваме. Основахме Университет по изкуствата, в който има джаз отдел. Това е много, много добро начало за джаза в Албания. Поддържаме много връзки с Балканите и други страни – от САЩ до Китай през цяла Европа. Квартетът на Албанското джаз общество е част от джаз сцената, една от важните джаз групи в Албания. До момента имаме два албума. Свирим на фестивали, записваме, водим майсторски класове. Двама от членовете на квартета сме лектори в Университета по изкуствата – барабанистът Емилиян Димо и аз. Другите двама музиканти са много добри. Саксофонистът Ермал Роди е мултиинструменталист. Басистът Рони Джюра е много талантлив. Всички сме композитори и аранжори. Това е кратката биография на Албанското джаз общество.

Вие имате голямата отговорност да отгледате ново поколение албански джаз артисти, а и да създадете публика за джаза в Албания. Какво бъдеще имате пред погледа си, когато работите за музиката?

Обикновено започваме от стандартите, от блуса. Така върви историята. Сега се концентрираме върху образованието – да създадем основа и да обясним джаза като стил, обхващайки и съвременната музика, не само традицията, която идва от САЩ. Квартетът на Албанското джаз общество се опитваме да намерим своя път в музиката. Ние сме пост бибоп група, смесваме джаз с балканска музика. Според мен се получава интересно съчетание. Правим много неща, провеждаме редица концерти, организираме фестивали и каним хората да им покажем нашите идеи и музиката ни. Така създаваме аудитория за джаза. Нашият таргет са младите, за чието развитие като публика и музиканти работим. Имаме много международни проекти в областта на джаза и в други сфери на изкуството.

Как се гледа на джаза в Албания? Какво е отношението на публиката и на младите артисти? Как им представяте ценностите на жанра?

Организираме фестивали и каним публиката на тях. Каним и чужди артисти. Организираме не само концерти, но и неформални срещи, работилници и джемсешъни. Установяваме много добра връзка между професионалните музиканти от чужбина и младите джаз артисти на Албания. И музикантите, и публиката водят нови почитатели на жанра – членове на семейството, на приятелския кръг. Сега Албания е много отворена, идват много туристи. Те се присъединяват към събитията не само с албански, но и с балкански джаз. Училището е много важно за това. То е част от стратегията ни за насърчаването на джаз развитието.

Чрез музиката се опитвате да свържете хората, което много ясно се чува в изпълненията ви, създавате общност. Разкажете ни за отношението си към джаза като музика, която сплотява.

Това не е само моя идея. Ние работим като екип, приятели сме. Опитваме се да не правим сложни неща, а да се фокусираме върху същината на джаза, за да привлечем хората и те да ни последват. По време на нашите изпълнения ние не просто свирим, но и разказваме на хората за джаза, обясняваме. Има много начини да се направи това. Ние се възползваме от опита на други страни. Имаме джаз сцена, на която каним и големи музиканти от чужбина, както и албанци, които живеят в други държави. Каним ги да идват тук, да говорят на хората, да свирят, да показват какво се случва с джаза. Движим се напред стъпка по стъпка – учим, говорим, изнасяме концерти, импровизираме заедно. И накрая – организираме фестивали и излизаме на официалната музикална сцена.

Разкажете ни накрая за концерта в Банско – какъв е репертоарът?

Квартет на Албанското джаз общество за първи път ще свирим в България. Нашият стил е пост бибоп, като съчетаваме в него балканска музика и нео соул. Това е смесица от стилове. Ще представим втория си албум – Kaba Project – инструментална музика за кларинет с модални импровизации, типични за Албания. Това е нашата музика, която съчетаваме с други елементи на джаза. Трудно е да обясним, но е лесно да изсвирим и да ви поканим да дойдете на концерта, за да видите какво се случва с балканския джаз, и по-специално – с албанския. Джаз фестивалът в Банско е отлична възможност. Искам да благодаря на Илияна Иванова, че ни покани да свирим на голямата сцена на този исторически фестивал. Защото Банско създава история в джаза не само на България, но и на Балканите и на цяла Европа. Това е наистина прекрасна възможност! Концертът в Банско е част от лятното турне на Квартета на Албанското джаз общество. Започнахме с организирания от нас Шоукейс на балканския джаз в Тирана преди няколко месеца, а сега пътуваме из другите страни на полуострова. Вече попълваме календара за следващата година и събитията в него са много.