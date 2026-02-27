Forefathers на Трифон Димитров - почит към големите басисти в джаза

Над две години Трифон Димитров обмисля концепцията около създаването на дебютния си албум като лидер. Forefathers („Предци“) беше издаден официално на 1 февруари, а представянето му в ефира на Jazz FM е съпътствано от телефонно интервю на Таня Иванова с българския музикант, който от години живее в Ню Йорк.

В разговора Трифон Димитров споделя, че щедростта и добротата на големите имена в джаза винаги го е впечатлявала и това го е накарало да се замисли какво може той да направи за тях. „Тази мисъл е живяла в мен много дълго време и най-накрая един ден реших, че вместо да издавам нещо авторско, бих се чувствал по-добре, ако първо изкажа благодарност към тези, които са ни дали много, защото ако те не са създали това изкуство, ние няма да правим това, което правим.“ – обяснява басистът.

След изясняване на концепцията най-трудният момент за него е да направи селекцията за албума. В нея попадат пиеси на Чарли Хейдън, Рей Браун, Оскар Петифорд, Робърт Хърст, Сам Джоунс, Рон Картър и др. „Честно казано, дори не помня процеса на избиране на композициите. Мисля, че това, което улесни нещата, ако въобще имаше някакво улеснение, беше целта да създам един албум с десет до дванайсет произведения в него, които могат да работят заедно в една селекция и да ги подредя по начин, по който би било интересно за слушателя, а не просто да направя селекция на откъслечно избрани произведения.“ – разкрива Трифон Димитров.

Той осъществява записите в трио с пианиста Доналд Вега и барабаниста Джером Дженингс. „С Джером се познаваме от много време, над десетилетие. Свирили сме в различни формации и сме изнасяли по-малки и по-големи концерти. Винаги е било огромно удоволствие да свиря с него. Енергията, която той има, е заразяваща, вдъхновяваща и свиренето винаги се получава.“ – така Трифон описва работата си с Джером Дженингс, а за Доналд Вега посочва: „С него се познаваме от няколко години чрез триото на Рон Картър. Той свири в Golden Striker Trio на Рон Картър. Аз съм ходил на доста от техните концерти и винаги съм харесвал импровизационните умения на Доналд Вега, идеите, таланта и способността му да слуша и да помага на групата във всеки един момент. Аз мисля, че той е един от най-изявените пианисти в момента, в света, бих казал дори. Уникален музикант!”

Тримата успяват да направят само една репетиция преди да влязат в студиото, но тя се оказва достатъчна, за да открои близостта и единомислието, които съществуват между музикантите. „Всичко беше все едно свирим от много време заедно - спонтанно, енергично и с огромно удоволствие.“ – разказва Трифон. Откроявайки приноса на своите двама колеги за създаването на Forefathers, той набляга на факта, че и Доналд Вега, и Джером Дженингс са музиканти, които са дълбоко свързани с традицията и също така през годините са работили с лидери басисти. „Моята цел с този трибют беше да се изгради мост между старото и новото поколение, като ние, новото поколение, искаме да благодарим и да почетем това, което е създадено преди нас.“ – допълва българският басист.

В неговия дебютен албум Forefathers басът има специална роля и има ярко присъствие на различни нива в музицирането. За това предизвикателство Трифон Димитров разкрива: „Това беше малко опасна зона. Трябваше много добре да балансирам представянето на контрабаса като мелодичен инструмент, като водещ инструмент, като солиращ инструмент и естествено, най-вече като акомпаниращ инструмент. Трябваше да се постарая да представя всички тези функции на инструмента в един албум, без това да е натоварващо и натрапващо за слушателя. Надявам се, че се е получило.“



Трифон Димитров с живата легенда Рон Картър

Голямата изненада във Forefathers е специалното участие на големия басист Рон Картър. Той се включва в дуетното бас изпълнение на своята композиция Little Waltz. Рон Картър е учител и ментор на Трифон Димитров и много важна личност в музикалното развитие на българина. За своето сътрудничество с него Трифон казва: „Надявам, че това е някакъв пример, че всичко е постижимо. Никога не съм си представял, дори в най-смелите си мечти, че някога ще кажа „здравей“ на Рон Картър в живота си. Но това стана. Виждахме се редовно за уроци и се сближихме доста. За записите той отвори своя дом и ми каза: „Моят дом е твоят дом.“ Рон Картър е гостоприемен, много топъл човек, много скромна личност с богата душа. Фактът, че се съгласи да направим този дует говори за това как ако сме добри хора, ако имаме цел, ако споделяме какво искаме, ако работим за тази цел за дълъг период от време, много неща могат да се случат и много врати могат да се отворят.“ – не крие вълнението си Трифон Димитров. С Forefathers той не само повдига темата за уважение, благодарност и почит към предците ни, но и отправя силното послание да следваме мечтите си, да мечтаем смело без ограничения, защото животът е едно голямо чудо.

Работата по Forefathers оставя много позитивен отпечатък върху Трифон Димитров – върху свиренето и начина му на мислене: „Интересното е, че може би седмица, след като записахме албума, аз вече свирех по различен начин, защото реших, че каквото е било, е било. То вече е документирано. Дали е можело да стане по-добре? Дали е можело да бъде по-различно вече няма никакво значение. Вече всичко е свършено. Както и за други музиканти, които са записвали албум, някак си се затваря книгата и вече гледаме към следващата книга. Джером Дженингс и Доналд Вега се раздадоха във Forefathers. За мен този албум стана удоволствие за слушане. Сега вече мога да седна и да се наслаждавам на тяхното свирене.”

„Мисля, че най-важното нещо, което ще взема от този процес, е вдъхновението да продължавам, да търся повече възможности за работа с музиканти, с които ми допада да свиря.“ – казва Трифон Димитров, коментирайки опита си по създаването на Forefathers и допълва: „Технически като инструменталист отново за пореден път си напомних, че има много работа и тя възнаграждава. Става въпрос за развитието ми като инструменталист и като музикант като цяло, но целият процес е вдъхновяващ, обогатяващ и ми дава едно спокойствие за момента преди да започна да работя върху нещо ново. Дава ми малко време за отдих, докато правя музика без да имам някаква определена цел и крайни срокове. Мисля, че съм в един период на наслада.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Трифон Димитров може да чуете чрез плейъра под основната снимка.