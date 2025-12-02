Ед Сейърс за филма си Super Nature: „Исках той да носи надежда, вдъхновение и увереност, че можем да променим нещата по отношение на природата.“

Над 235 000 зрители станаха част от 69- то издание на ежегодния фестивал на Британския филмов институт, който се проведе от 8 до 19 октомври в Лондон. Форумът представи 252 заглавия от 79 страни на 39 езика.

Една от 28-те световни премиери е филмът на Ед Сейърс Super Nature, номиниран от Grierson Awards в категорията за британско документално кино. Лентата е посветена на дълбоката ни връзка с природата и представлява 82-минутна компилация от истории по 3 минути всяка, заснети със Super 8 камера и обединени в един кино разказ.

В реализацията на проекта са се включили повече от 40 човека от 25 страни. Super 8 концепцията във филма на Сейърс се отличава с автентичност на изображението, която в днешно време е напълно променена от дигиталните технологии. Този вид камери стават популярни през 70-те години на миналия век и са масово използвани за снимане на семейно видео, както и от любители. Зареждат се с филмова ролка, която след това се проявява в лаборатория и едва след това може да се прожектира.

„Тази автентичност поражда чувство за носталгия, без значение дали кадрите са от преди 50 г. или от вчера и това е търсения ефект.“ – споделя Ед и обяснява: „Освен това не можеш „да върнеш лентата“ или да изтриеш, както е в днешно време. Така постепенно започваш да изграждаш нещо като инстинкт, за да уловиш момента в непрестанното движение на природата. Това изисква голямо търпение и внезапно осъзнаваш, че може би това ни е необходимо повече от всякога - да забавим темпото и да се вгледаме по-внимателно в света около себе си.“

Цялото интервю на Виолина Тошева - нашия кореспондент в Лондон, с Ед Сейърс за филма му Super Nature може да чуете чрез плейъра под основната снимка.