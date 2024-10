Две тела и една душа: Ян Паскал и Александър Килиан от Café del Mundo пред Jazz FM

Тяхната чиста музика е чиста любов. Café del Mundo идват за първи път в България за концерт на 12 октомври в Sofia Live Club за рождения ден на Comma Group. Събитието е с медийното партньорство на Jazz FM. Далеч преди датата на тази дългоочаквана среща билетите са разпродадени и това потвърждава казаното от Ян Паскал и Александър Килиан в интервюто по Jazz FM: „Идваме в България за първи, но не за последен път“.

С вашата музика душите на слушателите политат. Звучи като магия, а е толкова реално – сбъднало се вълшебство. Как се случва това?

Ян Паскал: Много е важно да се срещнем всичките в музиката и в любовта, да се свържем в любов.

Александър Килиан: Инструменталната музика ни дава възможност всички да се свържем, тъй като няма говор, в който да се казва нещо конкретно. Чиста музика и чиста любов!

Любов във всяко едно отношение – любов между хората, любов към живота, любов към света. Когато слушам музиката ви, чувствам любовта, която изпитвате към всичко около себе си. Какво означава за вас да живеете света по този начин? Във вашата музика се съдържа само любов към всичко около вас.

Ян Паскал: За мен любовта е много важна. Баба ми е бежанка от славянските земи – от Полша. Днес пътуваме по целия свят, навсякъде – от Лондон до Малага. Сега за първи път ще бъдем в България. За мен е много важно да свързваме хората в музиката и в любовта. Силно вярвам, че ние, хората, сме създадени за нещо повече от това да се бием и да бъдем в конкуренция. Ние сме свързани в любов и сме призвани да създаваме заедно уникални моменти.

Александър Килиан: Прекрасно е да имаш приятели по целия свят и очакваме да присъединим към нас и всички фенове на Comma Group, които имат голяма годишнина – празнуват 13-ти рожден ден. А Николай е фантастичен! Така че очаквам с нетърпение да се срещнем с нови приятели в България.

Очакваме също с огромно вълнение да се срещнем за първи път с вас на живо. Моля ви да ми разкажете за влиянията върху вас и любимата ви музика, която прониква във вашето изкуство.

Ян Паскал: Двамата с Александър сме влюбени в музиката на Пако де Лусия. Испанският андалуски фламенко китарист ни научи да свирим на испанска китара. А ние не сме испанци – живеем в Южна Германия, и харесваме техното и поп музиката, обичаме джаза и класическата музика. Обичаме да събираме всички тези влияния. В Café del Mundo се сливат всички тези култури.

Александър Килиан: Музиката е свобода. Ние не сме родени в Испания и това ни дава възможност да направим нещо, което говори само за себе си. Това е нашата собствена музика, това е нашият личен стил. Наричаме го „вегетарианско техно“. Харесваме свободата в музиката. Това означава Café del Mundo.

Как вие двамата се срещате в музиката? Каква е връзката, която ви скрепя, за да създавате музика в такава хармония?

Ян Паскал: Преди години бях учител. Един ден мой ученик изсвири нотния текст много по-добре от мен. Това бе Александър. Ние сме две тела и една душа, може би сме братя от различни майки…

Александър Килиан: Ние сме като огън и лед – много, много различни, но в музиката сме едно. Когато погледна Ян в лицето по време на концерт, чувствам музиката в него. Той ме вдъхновява да открия музиката в себе си, само като го погледна. Връзката между нас е много близка. Това е.

Ян Паскал: Учил съм малко пиано. То ти дава много възможности със звуковата си библиотека. Китарата в това отношение ограничава. Но когато имаш две китари, тогава можеш да аранжираш за тях абсолютно всичко със сложни джазови хармонии с отделни гласове в акордите върху 3 – 4 – 5 октави. Много е интересно да създаваме музика с двете си китари.

Александър Килиан: Използваме съвременни средства като лууп станции и ефекти, за да създадем още по-широк звук. Café del Mundo е много повече от две китари.

Като говорим за концерта ви в България, както бихте го описали по отношение на музиката и визуалните ефекти? Какво усещане създава вашата музика, както ще я почувстваме ние?

Ян Паскал: Очаквам всички да се разчувстваме, да бъдем докоснати от музиката, да изпитаме радост и утеха, може би на моменти в очите ще има сълзи от вълнение и облекчение, тъй като животът никак не е лесен. Крайната цел е да танцуваме, събрали се около музиката, както от хилядолетия хората се събират около огъня и просто се чувстват добре.

Александър Килиан: Музиката е не само за ушите, но и за сърцата. Нашата музика е изпълнена с чувства и с вълнение очаквам да ги споделим с публиката в България. Знам, че вашата музика е много дълбока. Така че – ще направим едно огромно китарно парти!

Ян Паскал: Винаги е вълнуващо, когато посещаваме една страна за първи път и откриваме как хората реагират на музиката, какви емоции се пораждат. Голямо вълнение е да свирим някъде за първи път.

И ние ви очакваме с нетърпение. Благодаря много и скоро ще се видим в България!

Александър Килиън: На 12 октомври в Sofia Live Club ще свирим за първи път в България и съм сигурен – не за последен.

Ян Паскал (на български език): София, ела на нашия концерт! Ще пуснем душата ти да полети!