Дванайсет емоционални и пъстри музикални картини в най-новото произведение на Христо Йоцов – сюитата „Зодиак“

Най-новото произведение на Христо Йоцов е сюитата в 12 части, наречена „Зодиак“, която представлява хибрид между джаз и камерна музика. Концертната премиера ще бъде на 3 ноември в Sofia Live Club. Тогава публиката ще има възможност да обогати колекцията си с новия компактдиск „Зодиак. Писмо до Харуки Мураками“. Звукозаписите са осъществени заедно с Борислав Йоцов (кларинет и бас кларинет), Надежда Йоцова (пиано), Калина Андреева (контрабас) и Струнен квартет „София“ в лицето на Василена Милева (цигулка), Йордан Димитров (цигулка), Любомир Ников (виолончело) и Валентин Геров (виола). Всички те ще се качат на сцената заедно с Христо Йоцов в неделя, когато сюитата ще прозвучи за първи път на живо пред публика.

За да представим записи от „Зодиак. Писмо до Харуки Мураками“, в студиото на Jazz FM гостуваха авторът на произведението и продуцентът и кинорежисьор Марио Кръстев. Двамата с Христо се познават отдавна. „По различни начини се пресичат нашите пътища.“ – казва големият български барабанист. За връзката си с него Марио Кръстев посочва: „Винаги сме имали много приятелски отношения. И нещо, което ни сближава: и за двама ни са водещи две неща в живота – любов и доверие. Това по някакъв начин е двигател в личен и професионален план.“

Марио Кръстев разказва, че със създаването на сюитата „Зодиак“ Христо Йоцов сбъдва една голяма негова мечта. Идеята се заражда в началото на пандемията. Тогава Марио събира всички книги на Харуки Мураками и ги препрочита в реда, в който са написани. „Мураками ми направи подарък в тези тежки времена, когато бяхме затворени. Усетих, че ми подари време.“ – разкрива продуцентът и пояснява, че в Изтока има една стара традиция, при която поети да отговарят на поети през вековете и решава, че по-удачно би било неговото писмо до известния японски писател да бъде под формата на музика. За осъществяване на тази своя идея се обръща към Христо Йоцов, който да създаде произведение, адресирано до Мураками и така се ражда „Зодиак“.

Сюитата в 12 части е свързана с 12-те зодиакални знаци и емоционалния облик на всеки един от тях. Произведението е въздействащо, много цветно и превръща слушателя в жаден откривател заради детайлите, развитията и обратите в пиесите. „Нямам претенцията, че това е някакъв музикален психоаналитизъм по отношение на зодиите. Това са просто едни различни картини, някои от които са инспирирани от зодиите на участниците в проекта.“ – посочва Христо Йоцов, а Марио Кръстев разкрива повече за работния процес: „Не можех дори във фантазиите си да предположа какво събитие се случва по време на репетициите. Това отдаване, концентрация и тази радост на съзиданието, което се случва в момента, не го бях изпитвал от много, много години.“

Със „Зодиак“ Христо Йоцов постига фин баланс между камерната музика и джаза, успява с лекота да приобщи и събере в едно цяло музикантите в проекта, чийто професионален път е свързан с различни жанрове. Това е и причината Марио Кръстев да описва работата на Христо Йоцов като „минала през душата му“ и да открои неговата „артистична мяра“. „Когато пиша едно парче, аз първо се поставям на мястото на този, който ще свири музиката. После се поставям на мястото на този, който ще я слуша. Тогава аз съм този, който да направи така, че и на двамата да им е хубаво.“ – споделя Христо Йоцов за своя подход и добавя: „За мен е изключително важно, първо, да има емоция в музиката, да има радост, да има провокация от типа на смяна на настроения и нюанси.“

„Христо наистина носи радост и тя е заразителна. В днешни дни обикновено говорим за успех, за щастие, а това чисто детско възприятие на радостта, ние сме го забравили. При Христо има радост и той е изключително щедър към другите.“ – коментира Марио Кръстев и заключава: „Аз получих много подаръци от него по време на работата му – общуването му с децата, с музикантите, с музиката и дай боже това да продължи и в някой игрален филм, който да направим заедно.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Христо Йоцов и Марио Кръстев може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Снимка: Николай Лазаров