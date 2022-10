Даниел Гарсия: „Изкуството изважда най-доброто от нас, чрез него откриваме красотата – и като външно изражение, и като истина“

Неговата музика внася светлина, дава надежда и смисъл, обещава по-добро бъдеще. В нея чуваме и с нея чувстваме любов към живота. „Музиката и изкуството като цяло изважда най-доброто от всяко човешко същество. Чрез него се изразяваме, опитваме се да намерим красотата във всяко едно отношение – не само като външно изражение, а и като истина.“ – казва в интервю по Jazz FM Даниел Гарсия, който идва за първи концерт в България – на 13 октомври от 20 ч. в Sofia Live Club. Събитието е организирано от „Джаз плюс концерти“ и се провежда със съдействието на Посолството на Испания. Jazz FM е медиен партньор. Ще се срещнем с творби от двата албума на триото, издадени от звукозаписната компания ACT. На сцената той ще бъде със своето трио, което винаги създава усещането за единение в музиката. „Когато засвирим, се превръщаме в енергия и общуваме на нивото на енергията между нас, като се опитваме да съградим смисъл. И всичко това се случва в реално време. Едни от красивите моменти в живота са, когато свиря с триото. Те са дар.“ – казва Даниел Гарсия в интервюто, което можете да чуете в плейъра под основната снимка и да прочетете като текст по-долу.

Когато слушам музиката Ви, единственото, което чувствам, е радост от живота, любов към живота. Какво е в душата ви, когато композирате и свирите? В музиката Ви е толкова силно присъствието на живота!

Благодаря много за Вашите думи! Композирам музика, която означава нещо за мен и се надявам да означава нещо и за слушателите. В нея влагам много чувства и това се усеща – чиста любов към музиката и любов към живота. Той е дар и се опитвам това да изразя в музиката си. В него не всичко е хубаво, има и тъга и меланхолия, но тогава с музиката се опитвам да внеса светлина. Благодаря много за вашите думи!

Въпрос е на перспектива. Разбира се, в живота се случват и тъжни неща, но можем да видим светлината. Музиката във Вашите албуми, която ще слушаме на живо и в България, е тази светлина, която дава надежда и смисъл, обещава по-добро бъдеще. Как преодолявате в живота? Когато се сблъскате с препятствия и настанат тежки времена, как се справяте, как продължавате?

Добър въпрос – и труден. Музиката много ми помага да преодолявам трудности. Тя е като убежище, място, на което съм в безопасност, където мога да се излекувам, където мога да бъда с моите собствени противоречия и затруднения. Там мога да се възстановя и да открия красотата в околния мрак. Музиката ми е много важна, за да постигна това, изпитвам необходимост от нея в живота. И семейството. То ми е много важно. Има няколко души на този свят, които много обичам. Всички тези хора ми помагат много в трудни времена. С тези две неща имам късмета да разполагам в живота, за да преодолявам трудностите.

Как отрихте музиката като призвание, като житейска съдба?

Ако имам съдба, тя е музиката и изкуството изобщо. Музиката е специална за мен по много причини. Но изкуството като цяло изважда най-доброто от всяко човешко същество. Чрез него се изразяваме, опитваме се да намерим красотата във всяко едно отношение – не само като външно изражение, а и в смисъла на истина. Изкуството и музиката в частност вярвам, че ми помагат да съм по-добър човек. Това е тяхното въздействие върху всеки. Убеден съм в това.

При Вас впечатление прави изключителната техника. Има случаи, в които великолепната техника пречи на изразяването чрез музиката, тъй като отнема нейната душа. Как се справяте с това предизвикателство? При вас техниката служи на музиката, чрез нея постигате духовно изразяване.

Въпросът е в смисъла, който влагаш, целта, която дефинираш. За мен целта на музиката е да откриеш красотата, истината, честността, да ги изразиш. Техниката е средство да постигнеш това, но е средство, а не самоцел. Всяко средство може да бъде използвано, но идеята е наистина да го използваш. Всичко зависи от смисъла, който артистът влага. За мен техниката е начин да пресъздам определена емоция, но не позволявам тя да попречи на моето изразяване. За мен техниката е важно, много важно средство. Без нея не можеш да сътвориш цялата палитра от чувства. Но тя трябва да е средство, а не цел, не може да е носител на самия смисъл. Аз така смятам.

Когато слушам думите и музиката Ви, на преден план излиза идеята за свързаност. Вие поддържате близка връзка с публиката, но сте и много свързани членовете на триото. Разкажете ни за взаимодействието между вас, което създава усещането за единение.

Много добър въпрос. Имах щастието да открия двама музиканти, с които споделяме еднакво чувство за музиката. И двамата владеят съвършено инструментите си – „Ел Негрон“ на баса, и Мичел Оливера на барабаните, но никой от тях не позволява техниката да попречи на изразяването им. Тримата споделяме разбирането за музиката като средство хората да се изразяваме. През това се свързваме с музиката. Разбира се, ние сме свързани и в живота – много близки приятели сме. Но когато засвирим, се пренасяме в друг свят – не нашия, а света на музиката, в който не сме хора. Много е трудно да го обясниш... Ние се превръщаме в енергия и общуваме на нивото на енергията между нас, като се опитваме да съградим смисъл. И всичко това се случва в реално време. Едни от красивите моменти в живота са, когато свиря с триото. Те са дар. Хората разбират това и след концертите ни казват как са навлезли в музиката, колко дълбоко са били въвлечени емоционално, как са се пренесли в други светове. Тези думи ни изпълват с чувство на благодарност след всеки концерт. Дар е слушателите да споделят преживяното с нашата музика. Наистина съм дълбоко благодарен.

Разкажете ни за концерта на 13 октомври в София. Какво ще чуем?

Ще изпълним музика от последните на два албума, издадени от ACT – Travesuras („Лудории“) от 2019 г. и Via de la plata („Пътят на среброто“) от 2021 г. Всеки концерт е различен и не мога да Ви кажа какво точно ще изсвирим, защото това зависи от настроението, от усещането. Но със сигурност ще бъде емоционално наситено. Ще бъде запомняща се вечер! Нямаме търпение да свирим в България и в София за първи път. Ще бъде специален момент, убеден съм.