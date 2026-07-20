Братята Утън и безграничността на музикалния им свят

Музикантите от The Wooten Brothers гостуват в България за концерт на 21 юли в Joy Station в София по покана на Two Cities One World и Лунен фестивал. Преди дни срещнахме слушателите ни с басиста на групата – Виктор Утън, с когото направихме интервю по телефона, а днес имахме удоволствието в студиото на Jazz FM да приветстваме и четиримата братя от формацията: Реджи Утън (китара), Джоузеф Утън (кийборди), Виктор Утън (бас) и Рой Утън (барабани). Целия разговор на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу да прочетете акценти от това, което споделиха музикантите по време на нашия разговор. Симултанният превод е на Светослав Николов. Ако трябва да изведем няколко думи, които улавят духа на целия разговор, нека това да бъде казаното от Виктор Утън: „Музиката е безкрайност, светът на музиката е безграничен. Ние не сме се опитвали да бъдем по-различни, ние просто бяхме различни. И днес продължаваме да изследваме, да се учим.“



Водещата Таня Иванова с музикантите от The Wooten Brothers

Подгряващата група на утрешния концерт е Two Cities One World. В нея ще чуем: Ана Янова - Катур (вокали), Джаред Катур (китара), Михаил Филипов (клавишни), Радослав Славчев – Riverman (бас) и Живко Иванов (барабани). Специални гости са китаристът Иван Лечев и саксофонистът Иван Йорданов.

За отговорността да носят фамилията Утън

Виктор Утън: „Да си част от семейство Уутън означава да използваме музиката, за да събираме хората заедно. Снощи имахме едно от най-големите спортни събития в света – финала на Световното първенство по футбол, и беше толкова вълнуващо. Хората се обединяват, но лошото е, че все някой ще загуби играта. Аз не се бях замислил за това, че в спорта все трябва да има губещ, но в музиката не е така – никой не трябва да губи. Музиката събира хората по начин, по който всеки печели. Така че за мен една от отговорностите, които възлагам на себе си, никой не ми е казвал, че трябва да го правя, но аз държа да го правя – е, че ако изрека думи върху добър ритъм, хората ще ги повторят. Няма значение какви са думите. Така че аз мога да кажа нещо гадно и неприятно и да накарам хората да го повторят, но моята отговорност е да казвам на хората неща, които правят света по-добър. И точно такива думи да сложа върху една добра ритмична основа. Това идва от уроците, които сме получили от нашите родители. И тези уроци ние ги прилагаме в музиката.“

Рой Утън: „Сега хората виждат нещата по различен начин, но когато ние растяхме, времената бяха обременени с расови предразсъдъци и по-голямата част от обществото ни гледаше пренебрежително, както гледаше пренебрежително и на музиката. И ни казваха: „Вървете да си намерите истинска работа, стига с тази музика! Музиката не е работа, нищо не струва.“ Но ние толкова много обичахме музиката, че преди да се усетим вече бяхме достатъчно добри, за да свирим на концерти. Макар че някои ни казваха, че от нас не става нищо, ние вече правехме големи неща. Така че да си част от братята Утън е като символ, че можеш да вярваш в себе си и да усещаш как израстваш като човек. Сега, като част от The Wooten Brothers, казвам на другите, че и те могат да постигнат точно това. Ние сме свързани в братство, нещо, което искаме да предадем на публиката и тя да пренесе тази идея за братството по своя житейски път. Особено сега, когато живеем в епоха, в която за да създаваш музика, е достатъчно да натиснеш едно копче. Но когато хората видят колко голямо удоволствие има в създаването на музика от хора, от нас, може да ги насърчим и те да правят това. Така че съм много щастлив, че съм част от това пътешествие с братята Утън.“

Реджи Утън: „Всеки от братята Уутън има различна роля като отговорност. Но моята, която бих искал да изразя, е да споделям много радост и щастие. И мисля, че това е една суперсила, защото тя работи отвътре навън. Чувстваш в себе си и споделяш със света. Да споделяме радостта и щастието - това е моята роля.“



Светослав Николов и Таня Иванова с The Wooten Brothers и организаторите на концерта им в България - Ана Янова - Катур и Джаред Катур

За брат им Руди Утън

(Саксофонистът умира през 2010 г., но публиката ще има възможност да го опознае чрез архивни записи, които ще бъдат включени в предстоящия албум на The Wooten Brothers, който очакваме следващата година.)

Джоузеф Утън: „Руди беше средният брат. Той свиреше на два саксофона едновременно. Не си спомням да се е учил да свири, само си спомням, че той беше много добър. И имаше много топло сърце. Думата любов беше действително част от неговото второ име. В Нешвил, Тенеси, има джаз клуб, който е наречен на неговото име – Rudy’s Jazz Room. И неговото, може би единствено желание, бе да свири със своите братя. Всеки път, когато свирим, усещаме неговото присъствие.”



Много настроение в студиото на Jazz FM с The Wooten Brothers и Ана Янова - Катур и Джаред Катур, по чиято покана музикантите гостуват у нас

За начина, по който да окуражим младите музиканти да свирят, да учат и да приемат, че животът е един безкраен урок

Джоузеф Утън: „Когато една жена роди дете, тя разбира какво е безграничната, безусловната любов. Когато свириш и имаш шанса да развълнуваш публиката, няма граници в това усещане. Тогава усещаш безкрайността, но имаш да извървиш път до там. Ако броиш стъпките, тогава никога няма да стигнеш до нея. Безкрайността се усеща във връзката с публиката, когато не поставяш предварителни условия. Един музикант никога не трябва да се обезкуражава, тъй като във всеки един момент има възможността да почувства тази безгранична радост като вибрации, като усещане, а не чрез поредица от постижения. Стигаш до нея през опит, който те окуражава, и всъщност ти имаш средството, с което разполагат абсолютно всички: радостта.“

Рой Утън: „Да насърчиш хората е като да играеш на игра или да караш кола. Една голяма тайна е, че когато хората се забавляват, започвате да се научавате да правите всичко по вашия си начин. Тук ще използвам думата „фундаментален“, т.е. ти опознаваш, ти научаваш основата. А в първата част на думата фундаментален стои думата fun – „забавление“. Така че сравнете го с карането на скейтборд. Балансираш, все още не се забавляваш в началото, докато се научиш, но ставаш все по-добър и изведнъж се появява забавлението и скейтбордът полита във въздуха, а ти вече не си стъпил на земята. Така че именно през забавлението стигаш до това преживяване, за което говореше Джоузеф. А забавлението идва тогава, когато правиш нещата по своя собствен начин. Насърчаването може да е свързано с това да ни покажете как правите нещо по нов начин, който ние никога не сме виждали и за който не сме се сещали.“

Виктор Утън: „Ние насърчаваме всеки да открие какво го прави щастлив, какво го изпълва с радост. Както каза Рой – да открие това, което го изпълва със светлина. Кое е това, което прави от теб повече теб? И прави много повече от това? Светът те очаква. Светът има The Wooten Brothers, има Майлс Дейвис и чака теб. И ще добавя, че може би ти няма да промениш света. Може би това не ти е работата, но може би ти ще вдъхновиш човека, който ще вдъхнови следващия, който ще вдъхнови следващия, който ще промени света. Така че не прекъсвайте този цикъл. Просто бъдете себе си по най-добрия начин, по който можете. А ако имате задължение и някаква работа в този живот, то тя е да давате най-доброто от това, на което сте способни.“



Басистът Виктор Утън и водещата Таня Иванова

За предстоящия концерт на The Wooten Brothers в София

Рой Утън: „Ще бъде много забавно, много фънки. Учим се много от хора като Слай Стоун и Джеймс Браун, така че ще споделим тази енергия с публиката. И може би аз ще успея да накарам публиката да изрича думи на Джеймс Браун с мен. И ще направим нещо подобно на това, което е правил Джеймс Браун. Ще се забавляваме.“

Джоузеф Утън: „Ще ни видите как се забавляваме, как се наслаждаваме на компанията на другите. Всяка вечер правим нещо, което никога досега не сме правили. Това, което искаме да почувствате, това, на което искаме да станете свидетели, е как се свързваме помежду си и да почувствате връзката ни с вас, с публиката. И се надявам, че ще си тръгнете, чувствайки се поне малко по-добре спрямо начина, по който сте се чувствали преди да дойдете.



Виктор Утън с един от най-големите му почитатели в нашия екип - продуцента и басист Владислав Мирчев