Бигбендът на БНР изпълнява композиции на млади чешки музиканти, сред които – Иржи Котача. „Тази музика веднага ме грабна!“ – казва диригентът Антони Дончев

„Тази музика веднага ме грабна и си казах, че задължително чешките музиканти трябва да бъдат наши гости.“ – ръководителят и диригент на Бигбенда на БНР Антони Дончев от първото слушане оценява музиката на Cotatcha Orchestra. Трио от Чехия е у нас и довечера излиза с оркестъра на радиото в общ концерт с музика от млади чешки автори. В състава освен тромпетиста Иржи Котача са още и пианистът Мартин Конвичка и барабанистът Камил Слезак. Концертът е от 19 ч. в Първо студио на БНР и е част от програмата на Бигбенда на БНР „Нова европейска музика“.

„В музиката на моя бигбенд Cotatcha Orchestra, която ще свирим тази вечер, включваме влияния от различни жанрове – има електроника, но и хип-хоп бийтове, усещане за средновековна музика, а една пиеса бих я описал като „съвременна музика“. Защото съвременната музика е смесица от всичко в модерно звучене.“ – сподели Иржи Котача в интервю по Jazz FM.

Произведенията на младите чешки музиканти дават много и на публиката, и на оркестъра, казва Антони Дончев: „Те имат изключително интересен и разнообразен език. Успели са да намерят своя ниша. Независимо от близките като мелодика и хармония връзки със съвременния джаз, имат своята пътечка. Това за мен е най-ценното. Затова очаквам с нетърпение този концерт.“

Иржи Котача е много прецизен, когато пише за бигбенд: „В сравнение с писането на музика за квартет или малки формации, това е по-трудоемко занимание, отнема повече време, има повече детайли, в които трябва да навлезеш – регистрите, кое с кое добре ще се съчетае и как. Така че процесът е дълъг, изисква концентрация и също така възможността да виждаш много стъпки напред. А що се отнася до свиренето в бигбенд, обичам звука на големите оркестри. Харесва ми да свиря в брас секцията, но също и да изпълнявам сола. Разбира се, има си ограничения, тъй като навсякъде около теб се случват много неща. Така че трябва добре да прецениш как да се слееш в една доста натоварена среда. В пиесите, които ще изсвирим, се опитвам да направя така, че солото да се чувства като изпълнение в квартет, да го има усещането за малка група. Това е средата, в която обичам да свиря – малкият състав.“ – споделя Иржи Котача.

За характера на композициите и за съвместната работа Антони Дончев казва: „Има страшно много моменти на свобода, в които нещата могат да развиват в една или друга посока. Хора, които гледат в една посока, много лесно могат да работят заедно. Няма нужда от много приказки. Започваме да свирим, и това е.“

И е интересно, защото е необичайно. „В звучността на бигбенда те умело вплитат звука на електрониката, която много деликатно прави интересни атмосфери. Дори с една такава фина намеса се променя изцяло звучността на оркестъра.“ – посочва Антони Дончев.

С всяко идване у нас Иржи Котача преоткрива България и създава приятелства: „Мина доста време от последното ми гостуване тук – може би три години, две и половина. Започнах да идвам със суинг групата Heart of Dixie. Свирехме и продължаваме да свирим за танцовата общност в България. Изглежда, че ни искат и затова продължаваме да идваме. По време на ковида и преди това се запознах с български музиканти като Иван Мелин, който свири в моя бигбенд и живее в Пловдив. Малки са ни държавите като население – и България, и Чехия – така че рано или късно се срещаме и поддържаме връзката чрез поредно свирене. Последния път тук дойдох с квартета си, а сега свиря с бигбенда. Много съм щастлив, че отново съм тук и да се срещам с хора, които вече мога да нарека приятели.“

