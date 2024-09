Ballad D’Amore на Васил Спасов трио – музика, която извира от сърцето

„Аз пиша отделно музика, когато е за нещо приложно или по някаква друга причина. Специално тук това е музика, която просто се е изляла. Тя не е имала нужда да се случи нещо конкретно.“ – разказва пианистът и композитор Васил Спасов в ефира на Jazz FM, представяйки новия си албум Ballad D’Amore. Той е записан в трио с участието на басиста Петър Славов и барабаниста Атанас Попов. Красивото заглавие е вдъхновено от една от най-изящните книги в българската литература - „Балада за Георг Хених“ на Виктор Пасков. „Тя е вплетена в името Ballad D’Amore, защото това е една книга за любовта в най-възвишения ѝ смисъл.“ – разкрива Васил Спасов.

Няколко пъти в интервюто за Jazz FM той посочи, че появата на албума и композиторската му работа са резултат от желанието за искреност и споделяне на „това, което ни е в сърцето“. Васил Спасов избира да запише Ballad D’Amore точно в този състав и в трио формат, вдъхновен от една изява на групата в Пловдив през пролетта на 2022 г. Година по-късно материалът за албума вече е готов и при следващото завръщане на Петър Славов в родината му тримата се отправят към звукозаписното студио. „Доста сме поработили върху тази музика. Не е просто да влезем да се запише.“ – уточнява барабанистът Атанас Попов.

„Това, което на мен ми носи свиренето в трио, е отваряне на една врата и разучаване на това пространство, което е много обогатяващо, което е отиване на следващо ниво.“ – така Васил Спасов описва музицирането в трио и допълва: „Изключително важно е, че мога да работя с разкошни музиканти и специално с Наско, защото той е такъв човек, който оставя пространство и е същевременно абсолютен корифей на хубавия звук. Нали казват – една група е това, което е барабанистът ѝ. Много ми е важно, че точно с него правим тази музика. Ако за другите триа има нещо, което е добавена стойност, то това за нас е Наско Попов.“ След тези думи самият барабанист коментира, че усещането е взаимно, след което споделя: „Когато трима души с еднакво мислене се съберат, според мен нещата стават много по-леко и с ясната концепция, която има Васил как да звучи музиката, но и с много свобода, която ни е дал на нас да допълним неговите композиции. Това е чест за мен.“

Третият член на Васил Спасов трио е басистът Петър Славов, който живее от дълги години в Ню Йорк. Неговият принос за създаването на Ballad D’Amore Васил Спасов обобщава така: „Пепи донесе този полъх, този презокеански въздух, ритъм и всичко, което за мен е много важно, за да се случат нещата, както са ми в главата. Така че много се радвам и не само се радвам, а мисля, че това е подарък да можем да направим албума с него.“ Атанас Попов разказва за взаимоотношенията си с басиста: „За мен е огромно удоволствие да свиря с Петър, с когото се познаваме от много, много години. Още от деца. Той замина доста млад към Ябълката, така да се каже, и не идва много често, но когато е тук, се виждаме и това за мен е чудесен повод да пресъздадем хубава музика заедно на сцената.“

Ballad D’Amore включва общо 10 композиции, открояващи се с лиризъм, импресионистично въздействие и виртуозност на всеки един от членовете на Васил Спасов трио. Албумът започва с пиесата My Dear Friend (For Nasko), която преди три години пианистът създава като подарък за рождения ден на своя колега и приятел Атанас Попов. Метафорично погледнато това начало на албума препраща към идеята за приятелството, взаимното уважение и онези жестове на внимание с огромно въздействие върху отношенията ни. Сред записите са още Green Mryana St. със своите екзотични мотиви, изпълнената с образност и мечтателност Almond Leaves, жизнерадостната Just a Day, Autumn in Paris, вдъхновена от изява на триото в Града на светлините, освежаващият морски блус Sea Blues и др. Финалът на Ballad D’Amore е с пиесата Piece for Peace, която Васил Спасов е записвал и преди с други свои колеги, но тук тя звучи още по-осмислено и зряло, свързвайки слушателя с идеята за вътрешния мир, намираното на хармония, баланс и покой и подаръците на живота, които идват изненадващо в някои от най-трудните моменти.

„Приятели творят по-искрено и по-успешно.“ – категоричен е Васил Спасов за една от важните съставки, която превръщат Ballad D’Amore в музикално удоволствие. „Тази ценност идва и от това, че сме много близки житейски като приятели. За мен това може би е най-важното. Разбира се, музиката по никакъв начин не остава встрани, но приятелството дава още по-дълбоко звучене на музиката. Нашите отношения допринасят и за изпълненията на живо.“ – допълва Атанас Попов. Цялото интервю на Таня Иванова с двамата музиканти може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Концертната премиера на Ballad D’Amore е на 14 септември от 20:30 ч. в столичния клуб In The Mood.

Автор на фотографията на музикантите е Евгени Димитров. За обложката на албума са използвани снимки на Димитър Димитров.