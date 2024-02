Асен Дойкин създаде саундтрака на новия филм с Ерик Робъртс My Last Best Friend

Пианистът и композитор Асен Дойкин създаде музиката към филма My Last Best Friend, който в изминалите месеци спечели няколко награди. На последното издание на Международния дигитален филмов фестивал в Атина лентата беше отличена в категорията „Най-добър игрален филм“, а Ерик Робъртс, изпълняващ главната роля, беше удостоен с наградата за „Най-добър актьор“. Робъртс дублира признанието си по време на Фестивала на независимия филм в Торонто, а на режисьора и сценарист Филипо М. Пранди беше присъденo отличието за „Най-добър сценарий“.

Успехите на филма My Last Best Friend станаха повод да се свържем с Асен Дойкин и да разговаряме с него по телефона, тъй като българският музикант от дълги години е избрал САЩ за свой дом. „Поканата дойде чрез една друга българска връзка в Ню Йорк - на филмографката Блага Дитроу, която също работи по филма. Режисьорът Филипо Пранди, който е италианец, се интересуваше от композитор на музиката към вече заснетия филм и Блага ме препоръча. Той e посетил моята интернет страница, където е филмовото ми портфолио. Харесал е това, което правя, и така се свърза с мен.“ – разказва Дойкин в ефира на Jazz FM.

Режисьор и композитор работят в тясно сътрудничество, което е често срещана практика. В студиото на Асен Дойкин двамата слушат филмова музика, която Пранди е харесвал и смятал, че тя може да бъде отправна точка за създаването на саундтрака. Така по време на работния процес Асен Дойкин пише музика, с която успява да предаде различните емоции и настроения, заложени във филмовия разказ. За своя подход Асен разказва: „My Last Best Friend е драматичен трилър в своята основа и самата музика трябваше да бъде драматична, но също така в нея да има определена нотка мистерия, която се усеща и във филма. В самата история има мистерия, драма, тя е леко мрачна. Затова се насочихме към по-мрачни, драматични тонове за повечето музикални пиеси, които написах. Използвахме електронна музика, създадена с моята колекция от аналогови дигитални синтезатори, като от време на време ги смесвахме с акустични инструменти. Един много добър мой приятел - бразилският китарист Гилерме Монтейро, идваше тук, за да записва различни китарни партии.”

Работата на Асен Дойкин по саундтрака на My Last Best Friend среща българина с известния актьор и изпълнител на главната роля във филма Ерик Робъртс. „Запознах се с него на премиерата, която беше през август месец в една историческа филмова зала в Ню Джърси. Той е много топъл човек, държа се много добре с всички. Поговорихме си за филмова музика и даже споделих с него как навремето, когато бях тийнейджър в Пазарджик, в тогавашното кино „Млада гвардия“ гледах филма с негово участие „Влакът беглец“, за чиято роля той получи номинация за „Оскар“.“ – разказва още Асен.

Ерик Робъртс и Асен Дойкин (снимка от личния архив на българина)

Саундтракът на My Last Best Friend, написан от българския музикант и композитор, може да слушате в стрийминг платформите. Цялото интервю на Таня Иванова с пианиста може да чуете чрез плейъра под основната снимка. В разговора Асен Дойкин коментира още своята успешна преподавателска дейност и разкрива, че през месец април за пети път ще бъде в Берлин, за да продължи съвместните си изяви там със саксофониста Владимир Кърпаров. В този период двамата ще запишат и албум с тяхна оригинална музика, спонсориран със стипендия от Берлинската община.