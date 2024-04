Анди Готс: „В това е красотата на фотографията - никога не знаеш какво ще се получи.“

Пред обектива на именития британски фотограф Анди Готс са заставали едни от най-известните хора в света. За последните 34 г. от своя творчески път той е заснел 7000 знаменитости, сред които са имена като Робърт де Ниро, Ал Пачино, Тилда Суинтън, Брад Пит, Джулия Робъртс, Харисън Форд, Кейт Уинслет, Мерил Стрийп и мн. мн. др.

Снимка: Andy Gotts

The Iconographer е първата изложба на Готс в България. Кураторската работа е поверена на брилянтната Мариета Ценова. В селекцията попадат 45 портрета на музиканти, актьори и модели. Експозицията, решена в черно-бяло, дава цялостна представа за кариерата на Анди Готс. Той е у нас по покана на фондация MadePro, която за седми пореден път организира международна фотографска конференция в Поморие. Тази година Готс е един от 11-те лектори, които ще вземат участие в събитието.

Снимка: Andy Gotts

В произведенията на Анди Готс зрителят вижда едни от най-известните личности в света по начин, по който никога преди това не ги е виждал. Какво прави фотографиите му толкова специфични и открояващи се? В интервю за Jazz FM радио фотографът споделя, че си има формула на работа. Той прекарва 45 минути с всеки от своите модели, опитвайки се да ги отпусне с приятни разговори за най-обикновени неща. „След това продължавам разговора, но от време на време снимам. И след около още 7-8 мин съм свършил със снимките. Повечето хора дори и не разбират, че съм започнал да снимам, защото ние водим разговор през това време.“ – разкрива фотографът.

Снимка: Andy Gotts

За него едно от най-хубавите неща в работата му е, че няма как да планираш какво ще се стане на тези фотосесии. „Точно в това е красотата на фотографията, защото никога не знаеш какво ще се получи.“ – твърди Анди Готс и разкрива още от спецификите на своя подход: „Аз съм единственият фотограф на известни личности, който не редактира своите снимки, не използвам фотошоп. Когато ги заснема и принтирам работите си, те показват точно как изглеждат тези личности.“

Снимка: Andy Gotts

Така фотографиите на Анди Готс се превръщат в изразител на реалността, а като какъв човек го разкриват те? „Моите фотографии всъщност разкриват моя хумор, моята личност, защото смятам, че светът е пълен с толкова много тъга, болка и трудности, че работата ми показва една по-лека страна от живота. Когато срещнете някого, който е изключително известен, той никога не прави глупави неща, а аз му давам възможност да направи нещо странно, по-глуповато.“ – казва Готс и обобщава: „Искам от тях да бъдат себе си.“

Снимка: Andy Gotts

И вероятно това е ключът към фотографиите му. Неслучайно отношенията му с неговите модели продължават и след края на фотосесията. „Когато хората си тръгнат, те искат да бъдем приятели. А в моя свят това е нещо уникално, защото обикновено една фотосесия е просто работа. Отиваш там, правиш нещо и се прибираш. С мен това е един приятен разговор, шампанско, смях и те не се чувстват така, сякаш са били на работа.“ – обяснява Анди Готс.

Снимка: Andy Gotts

Целия разговор на Таня Иванова с британския фотограф може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Изказваме благодарности на Габриела Николова за превода и на MadePro за възможността да срещнем аудиторията на Jazz FM с артист като Анди Готс.