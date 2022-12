Александър Селие създава музика от всичко и тя няма край: „Музиката те свързва с онова, което е по-добро от теб и към което се стремиш, показва ти пътя към него“

Александър Селие може да свири всичко – български фолклор, джаз, шансон, на всичко – пиано, мелодика, дудук, флейта, лист на роза, градинска лейка, както чухме невероятните му превъплъщения само в рамките на няколко минути на концерта за 70-ата годишнина на „Мистерията на българските гласове“ в понеделник в зала „България“.

Мултиинструменталистът и така силно свързан с музиката артист е син на Марсел Селие – откривателят на прочутия хор за света и негов кръстник. „Българската народна музика се превърна в мой втори майчин език. Бил съм в утробата на майка ми, когато тя е пътувала с баща ми през тогавашна Югославия и през Балканите, за да откриват и записват в България невероятната народна музика, абсолютно непозната за света. Тя за тях е била като религия – идеал за това как хората могат да се свързват един с друг и да споделят дълбоки чувства. Тя е образ на съвършенството и ако то не съществува в нашия, човешкия свят, то музиката материализира тази мечта.“ – споделя любовта им Александър Селие в интервю по Jazz FM.

Българската народна музика става част от неговия живот чрез многото записи, които баща му му носи от България. Марсел Селие е близък приятел с Красимир Кюркчийски, Георги Минчев, Стефан Мутафчиев. „Имах възможността да слушам тази невероятно богата музика и това ме вдъхновяваше. Когато продължих да уча джаз пиано, понякога включвах в свиренето си българските ритми и хармонии.“

Но Александър Селие е с отворен поглед към целия свят. Редом до българските интонации в неговото свирене са бразилските, кубинските, африканските и келтските… „Твърде съм любознателен, за да се фокусирам само в един стил. Когато снощи слушах хо́ра със 70-годишна история, отново почувствах музиката в корема си и си помислих, че това е магия – нещо толкова дълбоко и силно въздействащо, толкова красиво, което върна вярата ми в човечеството, надеждата ми за него.“

За какво е музиката сред нас? „За мен тя е като въздуха и водата, вглеждането в очите на другия човек. Музиката подхранва душата ми и изпълва сърцето ми, дарява ме с щастие, дава ми енергия да премина през трудностите и да реша проблемите. Тя те свързва с онова, което е по-добро от теб и към което се стремиш, показва ти пътя към него. Музиката е моят живот. С нея вземам хора на вълшебно летящо килимче и заедно пътешестваме в един по-хубав свят.“ – описва същността си чрез музиката Александър Селие.

Той започва музикалните си занимания с пиано, а днес свири на най-различни инструменти и всичко превръща в средство за създаване на музика. Той не може да ѝ устои. „Започнах да уча пиано на 10 – 12-годишна възраст при много добър преподавател, който ме учеше и да импровизирам и така да създам нещо свое. Започнаха да ме канят да свиря на частни партита. Когато поднасях нещо много старателно репетирано, забелязах, че има хора сред публиката, които не слушат внимателно. Но когато вземех бутилка или чаша и засвирех на нея, тогава те слушаха.“ Завършвайки думите си, Александър Селие посегна към кактуса в студиото ни и засвири на неговата саксийка. Цветето за първи път в живота си запя на глас.

Какво му разкрива музиката за света? „Тя ми показва начин да направя живота на хората по-добър, да ги накарам да се слушат един друг, дори да не говорят на един и същ език. Музиката говори на сърцето ми и прави така, че хора, които са различни, се разбират и могат да правят нещо заедно.“ – отговаря Александър Селие. И точно това ще направи той на концерта довечера от 19 ч. в зала БИАД на първия си концерт в България. Той не говори български, но на езика на музиката ще общува с Христина Белева – гъдулка, и Костадин Генчев – кавал, и двамата – солисти на Оркестъра за народна музика на БНР. „Ще направим нещо свежо, за което не са написани ноти. Ще импровизираме и ще сътворим музика за сегашния момент. Сигурен съм, че ще пътешестваме приятно вътре в нашите сърца с помощта на публиката, която ще ни окрили.“ – оставя ни в очакване на събитието Александър Селие.

Jazz FM е медиен партньор на концерта.