Агус Сетиаван Басуни за концерта на Vertigong на Банско джаз фестивал: „Ще почувствате любовта – към човека до себе си и във всеобщ смисъл; ще видите живота по-красив“

Групата Vertigong използва в своите изпълнения металофон – традиционния за столицата Джакарта галеман. Музиката на формацията е вкоренена в традицията, която не се пренася в съвремието, а се живее в момента. „Красотата на музиката на г-н Пурванта е, че с нея не дава определения, а това са звуците, които той открива в различни ситуации в ежедневието. Това е музика – разговор.“ – казва в интервю за Jazz FM членът на екипа му Агус Сетиаван Басуни.

Големият индонезийски музикант Пурванта ще излезе на сцената на Банско джаз фестивал на 10 август заедно с младите музиканти, които приобщава във Vertigong. „Г-н Пурванта се фокусира върху младото поколение, което носи в себе си бунта, и им дава речник, чрез който да изучат традицията, изкачвайки се нагоре като по вита стълба. Той вижда как младите музиканти се опитват да намерят гласа си в свободата на изразяване. С композициите си и с воденето на групата той им помага да се изразят като част от ансамбъл, в който всички свирят заедно.“

Така в йерархична култура Пурванта извисява хората с музика. „Той цели нещо, което е високо, да стане достъпно за всеки.“ – посочва Агус Сетиаван Басуни. Тази музика променя. „Концертът ще предостави пространство, в което ще почувствате любовта – към човека до себе си и във всеобщ смисъл. Тази тема е близка до нас, част от ежедневието ни, но към нея Vertigong ще ни даде нова перспектива и така ще видим живота като по-красив.“

Разкажете ни, моля, за традицията, която музиката на Vertigong представя в днешния ден.

Проектът Vertigong, с който идваме в България, е уникален. Групата не възникна изведнъж. Оформянето ѝ се разви във времето. Ръководителят г-н Пуранта има над 30 години опит в свиренето на галеман, още повече че той идва от школата Караутан и живее в Джакарта, където гамеланът е част от ежедневието на жителите на Ява. В името на групата се съдържат две думи – „световъртеж“ и „гонг“. Г-н Пурванта свири на комплект металофони в големия ансамбъл. Красотата на музиката му е, че с нея не дава определения, а това са звуците, които той открива в различни ситуации в ежедневието. Това е музика – разговор. Трябва да видите неговото изпълнение, за да разберете какво има да ви каже.

Как предавате традицията на младото поколение артисти чрез тази група?

Джакарта е град, събрал голямо разнообразие от хора с различни култури. Самата традиция не се разказва, а хората са изложени на нейното влияние. Тя е част от тях, те я чувстват, те я дишат. Ти не описваш традицията, а я живееш. Г-н Пурванта се фокусира върху младото поколение, което носи в себе си бунта, и им дава речник, чрез който да изучат традицията, изкачвайки се нагоре като по вита стълба. Той вижда как младите музиканти се опитват да намерят гласа си в свободата на изразяване. С композициите си и с воденето на групата той им помага да се изразят като част от ансамбъл, в който всички свирят заедно.

Разкажете ни за посланията, които вашата традиционна музика предава на света? Какво от тази култура можем да си вземем за живота, като слушаме музиката и възприемаме посланията ѝ?

Vertigong е ансамбъл, който дава пространство за изследване и за артистични постижения чрез собствената идентичност. Който чуе групата, получава пътна карта към изграждането на своя облик. Както виждаме в ежедневието, всеки иска да бъде възприеман като уникален. Но в една общност няма как да си уникален, ако те сравняват с другите. Ако човек се свърже със своите страхове, няма как да е специален. Но е друго, когато си в голяма общност с много различия вътре в нея. В Индонезия имаме 17 000 острова, 600 езика, 400 етнически групи. Всеки град си има своите социални разслоения със свой език – от обикновения човек до знатните хора. Г-н Пурванта цели нещо, което е високо, да стане достъпно за всеки.

Моля Ви да ни разкажете за програмата на концерта в Банско, каква музика ще чуем?

Има подготвен репертоар, който произтича от традиционната музика на Ява, и от духа на джаза. Между тях се разполагат творческите идеи, с които се създават динамични композиции. Те предоставят на всеки слушател възможността да постигне хармоничен баланс. Така че в музиката се съчетават традиционното и модерното, в което всеки може да намери себе си. Също така обаче има и произведения от далечни епохи, които са осъвременени и изсвирени в характерната за Ява слендро скала. Тя съчетава пентатонично и диатонично звучене в унисон и в прогресия, която прави ясно разбираемо динамичното развитие на композицията. Концертът ще предостави пространство, в което ще почувствате любовта – към човека до себе си и във всеобщ смисъл. Тази тема е близка до нас, част от ежедневието ни, но към нея Vertigong ще ни даде нова перспектива и така ще видим живота като по-красив.

