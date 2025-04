Знаменит джемсешън в Националната музикална академия през 1965 г. и джаз в Националната художествена академия през 1963 г. в снимки на братята Добролюб и Иван Пешин

Точно преди 60 години на днешния 14 април 1965 г. в Националната музикална академия се провежда знаменит джемсешън с участието на млади музиканти, които в този момент развиват джаз сцената у нас.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Стефан Славов, Людмил Георгиев, Симеон Щерев, Християн Платов, Милчо Левиев

„Този джемсешън бе неочакван. За него нямаше никаква разгласа.“ – разказва Добролюб Пешин, който снима случилото се с брат си Иван Пешин.

Стефан Славов, Людмил Георгиев, Милчо Левиев, Любен Борисов

„Обичахме джаза, интересувахме се. Нашият учител в това направление бе Уилис Коновър по „Гласът на Америка“. И цял живот го слушахме.“ – продължава той.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Людмил Георгиев, Християн Платов, Симеон Щерев

За джемсешъна научават от приятели музиканти.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Милчо Левиев

След това има периодично други такива събития.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Людмил Георгиев и Симеон Щерев

Те са в по-малък или по-голям мащаб.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Симеон Щерев, Милчо Левиев, Християн Платов

Но това от 14 април 1965 г. остава в историята с препълнената зала.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Симеон Щерев, Любен Борисов, Милчо Левиев, Крум Калъчев

„Всички чакаха. Публиката бе предимно студентска и от млади хора, имаше и по-възрастни.“ – разказва Добролюб Пешин.

Симеон Щерев, Любен Борисов, Милчо Левиев, Крум Калъчев

Джемсешъна открива Людмил Георгиев.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Людмил Георгиев, Милчо Левиев

Музикантите постепенно излизат на сцената.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Симеон Щерев, Людмил Георгиев, Любен Борисов, Милчо Левиев

Сред тях са Симеон Щерев, Милчо Левиев, Любен Борисов – Камилата, Петър Славов, Стефан Славов, Крум Калъчев и знаменитият китарист Християн Платов.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Любен Борисов, Милчо Левиев, Петър Славов

„Публиката реагираше много спонтанно след всеки хорус.“ – връща се към емоцията на вечерта Добролюб Пешин.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Стефан Славов

„Залата бе претъпкана, включително с правостоящи, имаше хора и на сцената. Така е останало в моето съзнание това изключително събитие за любителите на джаза.“

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Любен Борисов, Симеон Щерев, Петър Славов

В центъра е ядрото на „Джаз фокус’65“.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Милчо Левиев, Любен Борисов, Симеон Щерев

„Рядко днес споменаваме Християн Платов, все по-малко се говори за Людмил Георгиев. Но те, Милчо, Банана, бяха в основата на всичко това.“

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Милчо Левиев, Любен Борисов

Джемсешънът завършва посред нощ.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Петър Славов, Любен Борисов

Свирят се предимно американски стандарти.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Финалът е със C-Jam Blues на Дюк Елингтън.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Людмил Георгиев, Милчо Левиев

„Беше много хубаво за нас тогава.“ – с усмивка казва Добролюб Пешин.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Крум Калъчев

Двамата с брат си Иван Пешин снимат с елементарен фотоапарат „Зоркий 4“. „Добър за времето си, на филм ORWO 27 дина с едро зърно.“

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Симеон Щерев

Жадните за слушатели са изпълнили всяко възможно пространство на залата.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Християн Платов, Милчо Левиев, Людмил Георгиев, Симеон Щерев, Любен Борисов, Стефан Славов

А над сцената е дежурният партиен лозунг.

Снимка: Добролюб Пешин и Иван Пешин

Добролюб Пешин е художник – дизайнер на електроника и в машиностроенето. Той упражнява тази професия в продължение на шест десетилетия до тази година.

Снимка: Добролюб Пешин

Първите му джемсешъни са още от студентските му години в Националната художествена академия.

Снимка: Добролюб Пешин

„Там обстановката беше по-разкрепостена. Имаше балове, посещавани от широк кръг хора не само от академията, а изобщо почитатели на събирането на млади хора.“ – връща се повече от 60 години назад във времето Добролюб Пешин. Снимките му са от бала през 1963 г. Участват Симеон Щерев – флейта, Симеон Венков – контрабас, Филип Малеев – китара, Крум Калъчев – барабани.

Снимка: Добролюб Пешин

Редовно в Художествената академия свирят Ангел Везнев, „Студио 5“ с Вили Казасян, после – Ванко Пеев, Гери Калъчев, Пепи Славов, един от основните е Стефан Славов. „Милчо идваше от време на време за по малко, но влизаше.“

Снимка: Добролюб Пешин

„В големия салон се свиреше спокойно джаз, и то от младите – Банана, Крум Калъчев, Заека, Мони Венков, Димитър Петров, Филип Малеев – плакатист и страхотен китарист, работил с Людмил и оркестъра на Леа Иванова.“

Снимка: Добролюб Пешин

Включва се и тенор саксофонист от Военната естрада, Райчо Иванов също идва на тези свирения. Там, където се танцува, свирят Ванко Пеев, Димитър Золотович – бас, Петър Славов – барабани, Стефан Славов – тромбон и тромпет, Гери Калъчев – тенор саксофон.

Снимка: Добролюб Пешин

„Атмосферата беше хубава. Преди в Художествената академия да дойде рокът се свиреше джаз и хората харесваха тази музика. Художниците обичаха джаз и голяма част от тях знаеха какво да слушат. А нас в джаз ни възпитаваше Уилис Коновър – будител от световен мащаб.“ – разказва Добролюб Пешин.