Три дни „Jazz под звездите на Деветашкото плато“ с концерти, майсторски класове, джемсешъни и събитие за деца

„Ние много се радваме, че нашата скромна джаз вечер, с която започнахме, прерасна в тридневен фестивал, какъвто за втора година е „Jazz под звездите на Деветашкото плато“. Успяваме да намерим сили, енергия и ресурси да убедим звездите на джаза да бъдат наши гости и да привлечем все повече почитатели на джаза и природата да слушат любимата си музика на Деветашкото плато. Затова направихме тази година такава програма, която да се обръща към хора от различни социални и възрастови групи, да ги приканва и да ги предизвиква.“ – посочи в студиото на Jazz FM Ива Таралежкова – председател на сдружение „Деветашко плато“, което организира фестивала. През трите дни ще имаме възможности да опитаме местни продукти и деликатеси като билков чай, крафт бира, фермерско сирене и кашкавал и много други.

Началото на новото издание ще е на 30 юни с „Джазът пее на български“, за да може най-широк кръг публика да усети още по-добре красотата на думите в джаза със стиховете на Мария Донева към любими стандарти. Поднасят ги Марина Господинова – вокал, Венци Благоев – тромпет, флюгелхорн и перкусии, Антони Дончев – пиано. Вечерта ще завърши с първи от четири джемсешъна.

1 юли започва с майсторски класове на двама от участниците в „Джазът пее на български“ – преподавателите Марина Господинова (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив) и Антони Дончев (ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград). „Адресираме го най-вече към талантите от региона, които сега оформят своята естетика и които не всеки ден могат да се докоснат до светила като тях.“ – подчерта Ива Таралежкова. Тя акцентира върху богатия потенциал тук, чието развитие инициативата ще подпомогне – Музикалното училище в Плевен и многото школи в градовете наблизо. Във вокалния клас на Марина Господинова участниците ще работят върху избран от тях стандарт със Станислав Арабаджиев като корепетитор на пианото. Класът по импровизация на Антони Дончев е отворен за всички, независимо на какъв инструмент свирят. Майсторските класове ще се проведат в новия културен център в Кърпачево – „Старата мелница“, която сдружение „Деветашко плато“ реновира и наново изпълни с живот. Обучението ще завърши с джемсешън.

Основната концертна програма на 1 юли край пещерата Гарваница е с много звезди и всички участници са звезди. В началото ще има В концерта ще се включат и домакините от народното читалище в с. Горско Сливово, които ще направят джаз разработка на фолклорна песен. Между 20 и 30 музиканти ще музицират във формации, в които никога не са свирили. Георги Корназов, Росен Захариев, Николай Карагеоргиев, Иван Йорданов ще са за първи път на Деветашкото плато. В програмата традиционно участват проф. Владимир Радулов, Невилиян Гемижев, Красимир Стефанов, Георги Агатов, Димитър Благоев. Двама са пианистите – Милен Кукошаров и Станислав Арабаджиев, двама – басистите – Данеле Феббо и Калина Андреева, трима – барабанистите – Васил Вутев и Кристиан Желев, Невена Григорова. Формациите ще организира артистичният директор Венци Благоев, който ще свири и на тромпет. „Всичките сме приятели!“ – възкликва той и разказва за момент, когато двама музиканти свирят в един оркестър и 20 години не си говорят, но свирят тук заедно цяла нощ и накрая се прегръщат.

„Деветашкото плато е чиста магия!“ – възкликва Милица Гладнишка, която подчертава, че е природолюбител. „За мен бе истинско приключение, когато за първи път Венци Благоев ме заведе там. Предизвикателство е да пееш на открито, а когато звездите изгреят, става още по-магично. Импровизацията е истинската свобода в джаза, която те учи да си по-смел в живота, да издигнеш гласа си и да не се притесняваш за миг да излезеш от тоналност.“ Тя ще поднесе откъс от музикалния спектакъл „Лисицата, Котарака и Рудолф“, в който е заедно с Николай Воденичаров – Никеца и Иван Велчев – китара. В програмата са авторски песни, вдъхновени от любими романи – „Майстора и Маргарита“, „Одисей“, „Малкият Мук“.

Вечерта ще завърши с трети джемсешън за фестивала. А на другия ден сутринта, на 2 юли, започваме с „Джаз за деца“ с Венци Благоев. „Миналата година имахме шестгодишен тромпетист и 76-годишен пианист. Това бе много хубаво събиране! Истинският джем е тогава!“ – възкликва Венци Благоев.

Джаз звездите греят ярко на Деветашкото плато! В предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ на 6 юни от 21 ч. и на 10 юни от 19 ч. слушаме селекция от изпълнения от миналогодишното осмо издание на фестивала, от който са и снимките в публикацията. Представяме проекти на Димитър Льолев – саксофон, Живко Василев – кавал, Гергана Димитрова – Белонога – вокал, Костадин Генчев – кавал, Росен Кукошаров – вокал, проф. Владимир Радулов – пиано и вокал. Сред участниците в музикалната вечер са Милен Кукошаров, Станислав Арабаджиев, Димитър Благоев, Михаил Иванов, Стефан Горанов, Невилиян Гемижев, Ралица Тонева, Красимир Стефанов, Невена Григорова, Георги Агатов. Откриваме предаването с вокално изпълнение на Петър Терзиев в дует с Весела Морова, а след това слушаме формация в състав: Христо Минчев – контрабас, Неделчо Нинов – цугтромбон, Вилизар Гичев – китара, Теодор Тошков – барабани.