Празнувахме рождения ден на Desafinado по Jazz FM с концерт на Мирослава Кацарова, тя отново ни кани в In The Mood за „Иронично“

Първото авторско предаване в ефира на Jazz FM – Desafinado за латино джаз с водещ Мирослава Кацарова, отбеляза своя 24-и рожден ден с концерт на вокалистката в клуб In The Mood.

Специален гост бе Вили Стоянов, който освен че свири на тромбон, и пя.

На пианото бе Мирослав Турийски, на барабаните – Начо Господинов.

Desafinado преди обед всяка събота ни отвежда на пътешествия по бленувани места или из непознати страни.

Разтоварващи се от бремето на работната седмица, копнеем да се отърсим от баналното и прозаичното.

Тогава Desafinado по най-прост и най-красив начин ни казва най-важните неща по необичаен, характерен начин с минималистичната и силно въздействаща естетика на латино джаза.

Тогава си позволяваме да мечтаем, да отидем по-далеч, да се извисим по-нагоре.

Животът и светът изглеждат различно, когато гледаме на тях с изострена чувствителност към романтиката.

Излизаме от хватката на живота и се оставяме на неговата лекота, сподели програмният директор на Jazz FM Светослав Николов за въздействието на предаването.

Специален участник бе младата вокалистка от Бургас Мария Вандева, чийто първи концерт на професионалната сцена бе на организирания от Мирослава Кацарова Plovdiv Jazz Summer.

„Въпреки че нямаше репетиции, гигът стана страхотен и се чувствахме като ансамбъл, в който всеки си имаше своето място. А хора от публиката, които не познавам, но са слушали редовно предаването, споделиха своите преживявания, говорихме си, писаха писма. Получи се истински празник. Хубаво е, че можем да се срещаме на живо не само, когато говорим пред микрофона в радиото и усещаме нашата аудитория като хора, които ни харесват, но не ги виждаме. На този концерт успяхме да си поговорим със своите почитатели.“ – сподели след събитието Мирослава Кацарова.

Атмосферата на споделеност повлия и на звука на вечерта. „Беше много хубаво, че музиката ни предразположи да се понесем към нови и различни версии на песни, които иначе познаваме много добре. А присъствието на Вили Стоянов придаде съвършено нов привкус на познатата музика. Той съумя да промени с отношението си към латино джаза песните, които сме познавали. Приятно ми е да срещам съмишленици, с които сме близки по дух, с които споделяме сцената и водим отвъд нея безценни разговори.“ – продължи Мирослава Кацарова.

Така пътешествахме на концерта на 6 декември в In The Mood, така и ще се понесем отново из света на любимата музика на 5 февруари.

В концерта „Иронично“ Мира ще ни поднесе любими песни с Мирослав Турийски на пианото и Младен Димитров на барабаните. Заглавието е по едноименната песен, записана преди 15 години с Явор Димитров и Страцимир Димитров в тяхното студио Sound Design, в което се подготвяше тогава и Desafinado. „Те имаха особена чувствителност към съвременната музика и отвориха сетивата ми към връзката на електронната музика и джаза. Така направихме песента, в която може да се чуе вибрафонът на Христо Йоцов. Този запис ми остави приятното усещане, че нещата се развиват. Само че думата „иронично“ напоследък започна да ми звучи много ярко. Върнах се назад към песента. Когато се събрахме с Мирослав и Младен, направихме репетиция и си дадохме сметка, че можем да я интерпретираме по нов начин. И около нея изградихме своята програма.“ – разказа за предстоящото събитие Мирослава Кацарова.

Тя се готви за първото пролетно издание на Ploivdiv Jazz Fest от 21 до 25 март, което ще е с образователна и младежка насоченост. Ще доминират дневните уъркшопове на артисти като Гретчен Парлато, Тейлър Ейгсти, Майк Стърн и Лени Стърн, Давид Линкс, Петър Славов. Скоро ще бъде обявен регламентът за селекцията на младите, които могат да участват в работилниците. Вечерите ще бъдат посветени на концерти, които ще бъдат в Голямата базилика. Входът за всички събития ще е свободен. Очакват ни интересни сътрудничества на български и чужди музиканти. Така например Майк Стърн и Лени Стърн ще свирят със Стоян Янкулов – Стунджи, Петър Славов, който живее в САЩ, и Владимир Кърпаров, който живее в Германия.