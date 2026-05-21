Jazz FM със „Златно перо“: „Институция, която възпитава и е алтернатива на масовия вкус, правейки света по-добро и красиво място“

За цялостния принос в развитието на културата Jazz FM получи „Златно перо“ при връчването на наградите за 31-и път. Престижното отличие се присъжда от Cantus Firmus и галерия „Макта“. Jazz FM го получи в годината, в която отбелязваме четвърт век от създаването си.

Снимка: Петър Петров за Cantus Firmus

Портретът, който организаторите представиха ни описва така: „Единственото радио в България за джаз, соул, блус и фънк, вече 25 години се нарича Jazz FM. То живее в съвремието, пази историята, очертава тенденциите на развитие както в изкуството, така и в живота с ценностите на джаза. В ефира му чувате идеи и творчество, споделени от български и множество световни артисти. Jazz FM допринася чрез инициативи за развитие на културната среда. Радиото провежда фестивали с концерти и работилници, приканва към творческо развитие, ангажира млади таланти с възможности за изява. Jazz FM се превърна в институция, която възпитава и е алтернатива на масовия вкус. То е вдъхновение както за музиканти, така и за своята аудитория, правейки света по-добро и красиво място.“

Наградата „Златно перо“ ни бе връчена от културологът д-р Георги Лозанов, доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет, директор на дирекция за знание и култура ЛИК на БТА. Той каза: „Езикът е дом на човешкото битие. На 24 май единствени в света празнуваме собствения си човешки дом – културата го поддържа да е чист, да е красив и го прави да го чувстваме роден. А специално за джаза искам да кажа, че това е музика на свободата, която възпитава у хората свобода. Затова е имало периоди, в които тя не е могла да се разпространява свободно в България. Но сега имаме цяло радио, посветено на джаза и на свободата. Да им е честита наградата!“

Приемайки отличието, програмният директор и водещ Светослав Николов посочи: „Преди 25 год. Jazz FM е създадено с мисълта, че тази музика трябва да присъства в нашата среда. Благодарим на създателите на радиото и на всички, които през този четвърт век сме заедно. Заедно градим история, по-добър живот и по-сплотено общество. Джазът е носител на ценности, той е семейство, грижа, отговорност, взаимност. Той е път на любовта към светлината.“

„Спомням си момента, когато в Националния пресклуб на БТА при представянето на сп. „ЛИК“ за джаз фестивалите, доц. Лозанов ме попита: „А защо в тези пет области няма джаз фестивали?“ Все по-малко са областите, градовете и селата без джаз фестивали, които сплотяват общността в празник на живота. Когато работим всеотдайно и неуморно, Jazz FM не просто обръщаме погледа на хората към джаза, не само ги караме да прегърнат тази музика, а ги призоваваме да се обърнат към себе си и да прегърнат живота. Да се почувстват част от един по-хубав свят, който ще бъде по-хармоничен и красив с действията на всеки един от нас.“

От сцената водещата Таня Иванова също благодари за отличието.

„Имам сантимент към тези награди. На днешната дата преди 10 години самата аз връчвах „Златно перо“ на Антони Дончев и Стоян Янкулов – Стунджи. Тук е пълно с приятели, със съмишленици, с хора на духа, тук има хора като Васил Димитров, които преди цели 25 години повярваха в мен, в потенциала ми, подадоха ми ръка и ме научиха как се прави радио.“

„Като говорим за уроци, мисля, че джазът е един от най-големите учители. За тези 25 год. научихме много и продължаваме да учим, защото джазът не е крайна дестинация, а процес. Ще ви кажа за два от най-важните уроци, които научих през тези 25 години. Единият е да приемаме промяната. Ако има нещо сигурно на този свят, е постоянната промяна. Другият е да не се страхуваме от неизвестното, а да го прегърнем, защото то ще отвори пред нас много и най-различни възможности. Живеем в изключително динамичен свят, който постоянно се променя. Но всички стъпваме на силен ценностен фундамент. Давам си сметка колко са важни талантът и изкуството, за да се съхраняват ценностите през годините. За мен това е окриляващо прозрение. Благодаря, че сме заедно! Честит празник!“ – каза Таня Иванова.

Със „Златно перо“ бе отбелязан приносът на още значими институции по повод техните годишнини – Националната художествена академия на 130, ММФ „Варненско лято“ и кино „Влайкова“ на 100, НДК на 45, радио Z-Rock на 20. Церемонията се проведе в City Mark Art Center и ще бъде излъчена по БНТ 1 на 24 май от 15:30 ч. до 17 ч. Сценарист и водещ бе оперната прима Гергана Николаева, която отбеляза, че с наградите се почитат творци, достигнали до връх на развитието не за себе си, а за всички. Неин партньор на сцената бе журналистът Симеон Иванов от сутрешния блок по БНТ. За четвърта поредна година събитието е самостоятелна проява в Календара на културните събития на Столична община.

През тази година със „Златно перо“ бе отличен джаз музикантът Димитър Карамфилов, оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, пианистът Емануил Иванов, актрисата Койна Русева и актьорите Павел Попандов, Явор Милушев и Иван Бърнев. Наградата получиха и режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска. Бе почетен приносът на представители на важни институции – председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци – тромбонистът и педагог Станислав Почекански, заместник-кметът по културата на Община Бургас – поетесата Диана Саватева, директорът на ДТ „Гео Милев“ – Стара Загора Светла Тодорова. Останалите носители на отличието през тази година са: Бойко Василев – журналист, Любомир Савинов – художник, Людмила Иванова – музикален педагог, Димитър Пампулов – писател и изкуствовед, Веселин Маринов – поп певец.

В залата чухме прелестните изпълнения на Младежка формация към Хор на Софийските момчета с диригент Александър Митев, на млади таланти от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София, както и на Академичен фолклорен хор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с диригент Ваня Монева.

Под формата на изящна брошка, наградата „Златно перо“ се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Тя е признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. Публиката също има своята роля в избора на един от носителите на отличието чрез гласуване, организирано от Радио Класик А. През годините носители на отличието са били такива джаз величия като Мими Николова, Лиана Антонова, Емилия Маркова, Кирил Дончев, Антони Дончев, Христо Йоцов, Стоян Янкулов – Стунджи, Ангел Заберски, Васил Петров, Михаил Йосифов, Вили Стоянов...