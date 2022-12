Димитър Бодуров свири за първи път в зала „България“ в солов рецитал от програмата на Piano Extravaganza

Изследовател в света на музиката, търсещ артист, заинтригуван от звука, опознаващ, проницателен. В музиката се вглъбихме и заедно откривахме с пианиста Димитър Бодуров на соловия му рецитал в камерна зала „България“ на 25 октомври 2022 г. Събитието бе част от програмата на фестивала Piano Extravaganza с артистичен директор Людмил Ангелов. В концерта прозвучаха оригинални композиции на Димитър Бодуров, създадени с ерудиция, вникнал в естеството на музиката. В тях се чува отглас от българския фолклор – връзка с корените и традицията, която не се прекъсва в живота на музиканта в чужбина. Тя постоянно завръща Димитър Бодуров към България с концерти и фестивали като „Радар“, на който е артистичен директор, за да изведе европейското измерение в българската култура.

Соловият рецитал в зала „България“ е основан на проекта му Stamps from Bulgaria, който базира на българския фолклор и развива от години. „Вдъхновението ми за това заглавие дойде от филателистки сайт. Марките пътуват, имат стойност, историческо значение. Този символ го свързах с фолклора и започнах да работя интензивно с български народни песни и танци и да ги вплитам в своята музика. Това остана като формула. В различни трансформации през годините записах няколко албума с моето трио и свиря репертоара от вече над 30 пиеси на соловите си концерти. Често произведенията са близки до оригинала, понякога – абстрактни, и с времето стават все по-абстрактни. Когато свиря солово, те добиват съвсем друг звук и характер.“ – разказа Димитър Бодуров в навечерието на концерта.

Снимка: Светослав Николов

Участник във фестивала Piano Extravaganza, той разказа за любовта си към пианото. На 10 години започва да свири на тромбон и в Музикалното училище открива пианото чрез „всички тези чаровни пиана, на които свирихме рокендрол и блус. От тогава имам връзка с пианото като инструмент.“ Димитър Бодуров сподели, че когато попадне на страхотен инструмент, чувството е като полет. Това му се случва и преди няколко години в залата на Музея на Бетовен в Бон. И тогава два часа свири на саундчек. Сега пианистът излиза за първи път концерт в зала „България“.

