Живко Василев композира пиеси за албума Danubian Voyage (2022 г.) на международната група Arifa, в която свири на кавал

Arifa e европейски проект с участието на четирима музиканти от пет държави. Лидерът – Шаин Дюринг – се представя от името на страната, в която е роден – Турция, и страната, в която работи – Нидерландия. Част от формацията е българският кавалджия Живко Василев, а първият ѝ концерт у нас бе на Bansko Jazz Festival през август 2022 г. Малко след това – през септември, излезе новият албум на групата – Danubian Voyage („Пътешествие по Дунава“). В него хармонии от Западна и Централна Европа са съчетани с ритми от Балканите и Изтока. Автори на композициите са Живко Василев и германецът Франц фон Чоси. Четвъртият член на групата е унгарският челист Бенце Хусзар.

Откъс от интервю с Живко Василев в предаването „Джаз ден“ на 31 октомври:

На Bansko Jazz Festival музиката на Arifa прозвуча за първи път на живо в България. Тогава ни разказа историята на присъединяването си към групата. Моля те да припомним тази шега, от която започна нещо толкова сериозно и хубаво.

Действително бе като на шега. Тогава, преди 3 – 4 години, те бяха трио – Алекс Симу на кларинет, Франц фон Чоси на пиано и Шаин Дюринг на перкусии. Дойдоха да свирят в Ротердам, където учех. Мартин Хафизи ме убеди да отидем да ги слушаме и след страхотния концерт ме запозна с музикантите. Стана дума, че са работили с една от легендите на българския кавал – Теодосий Спасов. На шега казах: „Защо не се обадихте на мен?“ А човекът, който се занимава с мениджмънта – Шаин Дюринг, се усмихна и каза: „Може би ще се обадим“. След няколко месеца, през които бе излязъл и моят албум Places, а техният кларинетист Алекс Симу бе обявил, че напуска, се явих за участие в групата заедно с унгарския челист Бенце Хусзар. Така образът на Arifa доби сегашния си вид.

Франц фон Чоси: La golondrina на испански е „лястовичка“. Всички ние сме сънували как летим. Обичам тези сънища! В пиесата се опитвам да пресъздам това усещане. След като записах на компютъра първоначалната идея – темата на пианото, видях графиката – и тя изглеждаше като птици в полет. Това бе така естествено. В пиесата се опитвам да предам концепцията на албума – музикално плаване по течението на Дунава. Ще усетите преминаването от Запада към Изтока, особено когато пианото и кавалът свирят бързата мелодия на финала.

Откъс от интервю с Живко Василев в предаването „Джаз ден“ на 31 октомври:

Живко Василев: Името на групата Arifa се превежда като „женска мъдрост“. Често се шегуваме, че това е персонаж, за който пишем музика и го търсим. В момента, в който го намерим, всичко спира. В търсенето се ражда музиката, която пишем с Франц. Когато вкъщи пробвам теми на пианото, си мисля за Arifa, защото това е утвърден образ, знаем как да го търсим, къде да го намерим. „Пътешествие по Дунава“ е симбиоза между различни фолклори, събира култури и една от тях е джазът в абстрактната му форма. В тази музика се чувствам вкъщи. Това е нещо, което винаги съм се опитвал да постигна – да изследвам различни територии, да комбинирам различни неща, да пътувам метафорично, търсейки различни музики.

Франц фон Чоси: Thracian Horses („Тракийски коне“) e също посветена на животните. Този път боготворим конете. Когато я чуете, ще почувствате връзката – звучи като езда върху необуздан кон, като по средата има укротяване в красивата медитативна импровизация на Живко, но после огънят пак се разгаря. Самата пиеса ми звучи като пътешествие с изненадващ скок накрая, когато западните хармонии и балканските ритми обединяват сили в изграждането на кулминацията.

Франц фон Чоси: The Troublemaker („Създаващият проблеми“) започна като валс с проста мелодия, на която Живко по фантастичен начин вдъхна живот с кавала си. Тя се разви в ритмическо отношение, така че може да бъде интерпретирана по различни начини. Харесва ми тази ритмична двойнственост в музиката. Чело партията пресъздава идеята за проблем, след което всички в унисон свирят една и съща мелодия – това е сдобряването. Тя е най-дългата пиеса в албума основно заради пиано солото в средата, което се развива бавно. Но чувствам, че то има нужда от това време, за да добие медитативния си облик. Харесва ми краят, в който има обрат. Перкусионистът ни Шаин ми предложи да го махна, но предложението му бе отхвърлено. Интересно ми е какво мислят слушателите за този завършек.

Живко Василев: „Родопски приказки“ са по-скоро пазарджишки. Тъй като съм от Родопите, Шаин нарече пиесата на моя роден край. Тя е вдъхновена от танца копаница. Започнах като тема, към която добавих елементи. Пиесата е в българската традиция, пречупена през моето виждане. Лека-полека в годините намерих собствен стил, който да ме представя най-добре и да ме изразява.

Франц фон Чоси: Danubian Voyage дълго бе с прозаичното работно заглавие „Пиеса на четката за зъби“. Бавната мелодия, която кавалът свири в началото веднага след темата на челото, ми хрумна, докато си мия зъбите. Електрическата четка издава бръмчащ звук, който се превърна в бас линия, върху която импровизирах с глас. Така че едновременно почиствах зъбите и работех по музиката. За щастие, телефонът бе до мен и веднага записах мелодията, иначе сигурно щях да я забравя. Темата развих в сложна композиция с наслагване на много пластове. Забавно е, като си помисля, че първата искра за пиесата, дала заглавието на албума, припламна, докато си мия зъбите.

Откъс от интервю с Живко Василев в предаването „Джаз ден“ на 31 октомври:

Живко Василев: Arifa е образ, който непрестанно търсим. С колегите се обединихме около това всеки да допринесе, за да вървим по този път. Това е пътешествие, което в началото ми бе трудно да разбера. Трябваше да премина през период на адаптация. Когато започнах да работя в Arifa, избухна пандемията. Записахме четири пиеси, които в албума са в друг вариант, и впоследствие немалко време не свирихме, планираните концерти един след друг отпадаха. Създаването на албума бе много приятен процес. Записахме го на живо в Амстердам в Bim House – едно от най-хубавите места в Европа за уърлд музика. Наехме заведението за 3 – 4 дни и няколко пъти изсвирихме албума, като последния път бе пред публика. Издадохме най-добрите записи, като някои са от самия концерт. Тогава и енергията бе друга.

Франц фон Чоси: Пиесата Black Jade („Черен нефрит“) е миг за отмора в албума ни. Знам иранската приспивна песничка „Лалаей“ и исках да напиша пиеса, създаваща същата атмосфера. Целият албум се отличава с доста висока енергия и ритмическа сложност, затова бе хубаво да имаме момент за почивка в рубато. В средата има красиво соло на челиста ни Бенце Хусзар.

Живко Василев: „Месембрия“ е пиеса, която написах преди година. Тя съчетава кратко пиано рифче, с което започнах да се „шегувам“ на пианото, в което впоследствие Шаин добави ритъм, който първоначално според мен не се вписваше в концепцията. Наложих двете едно върху друго на компютъра, защото ми харесваха поотделно, но заедно не звучаха добре. Промених малко ритъма и това, което свиря на пианото. Записах нещо, оставих го да узрее, добавих кавал, идеята вече бе променена, но звучеше хомогенно и добре. Това са две несъчетаеми неща, за които се оказа, че звучат добре заедно.

Франц фон Чоси: Princess of H има дълга история. Първо я написах за арху – китайски струнен инструмент. Свирехме я с истинска китайска принцеса. Да го кажем така – изглеждаше като принцеса. Тя за съжаление вече не свири с нас, но Живко на кавала и Бенце на челото правят най-доброто, за да пресъздадат идеята за женската сила, вложена в пиесата. Тя има джази вайб в средата с диалоговото соло на кавала и пианото. Забавно е да свирим пиесата на живо.

Франц фон Чоси: „Одеса“ специално цели да изтъкне таланта на Живко Василев на кавала. Опитах се да напиша мелодия, която звучи като българска, и в която да има хармонични приключения, върху които Живко да солира. Много е интересно да чуеш как той едновременно може да звучи традиционно и модерно. Пиесата е в 13, което е най-дългият размер в албума, но е най-кратката – само три минути.

Откъс от интервю с Живко Василев в предаването „Джаз ден“ на 31 октомври:

Самият ти как се чувстваш в тази група? Какво добавя той към теб, какво променя, какви нови хоризонти отваря, как отклонява погледа встрани спрямо всеки твой самостоятелен проект? С какво те обогатява Arifa?

В групата свирят фантастични музиканти. Проектът ме обогатява с това, че съм в постоянно състезание с тях, защото искам винаги да съм на ниво. Ако един не е подготвен, всички заедно звучат зле. Всичко в Arifa е на световно ниво. Много съм благодарен, че повериха на мен да напиша част от музиката, защото Франц е доста по-опитен от мен, а и аз съм по-млад. Трябваше да представя композиции, които са неговото ниво, за да могат те да са част от албума. Това е голяма отговорност и трябваше да науча много неща. Работата ми с групата е непрестанен растеж. Наскоро се прибрахме от триседмично турне в Мароко, някои европейски държави и две седмици в Индия. Срещнах толкова много различни култури, хора и музиканти, които допринесоха за нови идеи, за следващ албум, за други проекти… По всякакви възможни начини съм облагодетелстван да участвам в Arifa.

Живко Василев: „Мусафир“ означава пътник, странник. Това бе първата пиеса, която композирах за Arifa. Да пиша музика за групата е непрестанно пътешествие.

Проекта Danubian Voyage на международната група Arifa с Живко Василев месец преди премиерата на албума слушахме на Bansko Jazz Festival

Снимка: Димитър Алексов

Първото представяне на Danubian Voyage на Arifa в България бе на Bansko Jazz Festival през август 2022 г. – месец преди издаването на албума. За тримата музиканти от чужбина, това е завръщане в страната ни, която те преоткриват.

Откъс от интервю с Живко Василев в предаването „Джаз ден“ на 31 октомври:

Те останаха много доволни! Всеки бе идвал у нас може би преди 15 години и имаха сравнително негативни впечатления от тогава, които съм сигурен, че този път успях да поправя. Те си тръгнаха много щастливи. Хората от Банско ги посрещнаха толкова топло!

