„По-добрата Коледа“ е първи празничен албум на Поли Генова с оригинални песни и стандарти, със специални гости – Орлин Горанов, Орлин Павлов, Любо Киров и Прея

По-добрата Коледа празнуваме през 2022 г. с първи празничен албум на Поли Генова, продуциран от самата нея чрез POLICANTO. 10 песни за Рождество Христово – „нощ на святата звезда“, „ден на светлината“, както чуваме в написаните от Даниела Кузманова стихове към пет от песните – „Чуден ден“, „Сребърна Коледа“, „Дали си ти“, „Песента на снега“, „Рождество“ . Техен композитор, както и автор на музиката към още едно заглавие в албума е Румен Бояджиев, текстът на тази шеста песен – „Падаща звезда“, е на Елена Сиракова. Като автори участват още Nabboo – музика и аранжимент, и Роми Диа – текст на Happy Face, творци, с които Поли Генова работи по своя поп репертоар. Приказната картина завършват три световни коледни класики – It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Driving Home for Christmas, Winter Wonderland.

Снимка: Светослав Николов

„По-добрата Коледа“ ни води в различни музикални посоки – джаз, поп, дори и реге – в аранжиментите на девет от песните на Борислав Бояджиев. Той е музикален продуцент на всички песни, без първата – Бобан Апостолов. Изпълнителен продуцент е Йордан Митов. Спътници на Поли Генова са гост вокалистите Орлин Павлов, Орлин Горанов, Прея и Любо Киров – в реда на участие в албума. Инструменталистите в състава са: Васил Крумов и Ристе Шандаров – китари, Елена Сиракова, Катя Кръстева, Христина Нейкова – беквокали, Денис Попстоев – саксофон, Борислав Бояджиев – перкусии. Мастъринг: JJ Mastering.

В празничните дни слушаме „По-добрата Коледа“ на Поли Генова в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM. В предаването ще чуете разговор с тримата основни автори – Даниела Кузманова, чиито са стиховете на пет песни, Румен Бояджиев, написал музиката към шест от заглавията, Борислав Бояджиев, аранжирал девет от десетте. Записът е публикуван в плейъра под основната снимка, текста очаквайте тук по-късно днес.

Почти половината от годината ми е Коледа, но би било хубаво всеки ден да сме с настроението на празника – да се опитаме да бъдем по-добри. Имам тази идея от няколко години насам, но искахме да се случи по точния начин – не да запишем една или няколко песни, но да направим нещо повече от концерт и албум.

„Чуден ден“ е много позитивна песен с интересни контрасти в композицията, с весел припев, който те кара да танцуваш, през един по-притихнал куплет с много стойностен текст. Той разказва как очакваме Бъдни вечер и Коледа, чакаме баба да омеси питката. Даниела Кузманова е вложила много голямо послание и голям смисъл в тази песен, тя разказва празника в три минути. Музиката е фантастична, написана от Румен Бояджиев – син, и всичко това е облечено като подарък от Борислав Бояджиев.

Албум на разнообразието!

В албума можем да чуем красиви балади, джаз, блус, дори имаме и коледно реге, което е много експериментално, но много успешно. На всеки, чул албум, му е направил най-голямо впечатление този аранжимент – нестандартен и нетипичен. Благодаря на Борислав Бояджиев за прекрасните аранжименти и за това, че винаги ми се връзва на щуротиите. Като насока му дадох да подходим съвсем неочаквано към класическите коледни песни. „Имай свободата да направиш, каквото поискаш!“ – му казах. Той така и направи. Румен Бояджиев е прекрасен композитор, с когото не бях работила. Той свърши невероятна работа с идеите, които предварително му бяхме дали. Голяма благодарност и към Даниела Кузманова – написа фантастични текстове, красиви, потапят те във вълшебството на Коледа. Тя ме познава от дете. Писала е много хубави текстове за „Бон-бон“, където пеех. Познавам нейния стил. Тя веднага прие поканата. Знаех, че е точният човек за това. Не е лесно да пишеш за най-светлия християнски празник – да е сериозно, до да има и нещо различно, да става за деца, но и за широка публика, да има послания, но и да не са само сериозни текстовете. Благодаря и на авторите на Happy Face – Nabboo и Роми Диа, с които правим синт поп песните ми. Ето как успяхме да съчетаем три различни концепции, за да можеш да слушаш албума изцяло и да не ти омръзва, да те пренася през различни настроения, размисли и емоции. Доволна съм от албума, а съм толкова критичен човек! Много ни се иска това да е само началото и всяка година да надграждаме с нещо ново и интересно.

„Сребърна Коледа“ е най-забавната песен в албума, със сладко хрумване на Даниела Кузманова – как на Дядо Коледа му се чупи шейната и той трябва да раздава подаръци с колело. Разбира се, настава хаос. Толкова е сладка и смешна! Още като чух музиката, в главата ми зазвуча гласът на Орлин Павлов. Когато дойде и текстът, във всяко отношение той се оказа правилният човек. Освен това двамата имаме деца на една и съща възраст, заедно ходим с тях на празненства.

Видеото към песента Happy Face ме представя каквато съм в момента – иска ми се да съм добра домакиня, но нямам време за това, а и явно имам нужда от повече упражнения. Под вещото ръководство на баба ми Христина понякога се справям добре. Не спирам да вярвам, че някой ден ще успея. Посланието накрая е, че каквото и да се случва, колкото и да се опитваш да направиш всичко най-добро, като си тръгнат гостите, се чувстваш облекчена и остава приятното чувство, че сте били заедно.

Снимка: Светослав Николов

„По-добрата Коледа“ на Поли Генова е издаден на диск и може да се слуша във всички дигигални платформи. Представянето на албума бе на концерт през ноември 2022 г. Включиха се всички дуетни партньори, а Любо Нейков се превъплъти в образа на Дядо Коледа. Събитието се проведе под патронажа на Посолството на Финландия в България. Спектакъла ще видим на екрана на bTV на 26 декември от 12:40 ч. Концертът бе в подкрепа на сбъдването на мечтите на деца в неравностойно положение. Всички приходи от билети са за сдружение „Операция: Плюшено мече“, което получава и по 2 лева от всеки продаден на диск албум.

