Петър Койчев записва „Ноти за Джанго“ (2022 г.) с Илко Градев и Влади Михайлов, посвещава го на джипси джаза и неговия създател Джанго Райнхард

Посветен на Джанго Райнхард и на създадения от него джипси или мануш джаз, хот джаза, е издаденият през 2022 г. албум „Ноти за Джанго“ на Петър Койчев трио. В състава композиторът и китарист кани Илко Градев – акордеон, и Влади Михайлов – контрабас. Музиката им идва с лекотата в звученето на този стил, на който тримата са верни и във виртуозността в изсвирването. Деветте инструментални пиеси правят постоянно препратки към творчеството на Джанго Райнхард и неговото наследство, като го свързват със съвремието и с лично преживяното. Мелодиите са атрактивни и запомнящи се, създаващи добро настроение. Някои от тях са композирани върху хармонии на популярни за стила пиеси като Minor Swing, Djangology и Limehouse Blues, а други са изградени върху измислени от самия Петър Койчев хармонии. Музикантът разказва в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM.

Албумът „Ноти за Джанго“ съдържа девет инструментални пиеси. Идеята е да пренесем слушателите в атмосферата на европейския джаз и 30-те години на миналия век. Концепцията на този албум е да композирам мелодии в стил джипси джаз. Много от тях отразяват картини, свързани със случки от моя живот. Някои от пиесите са написани върху хармонии на популярни за стила теми. Преплитането между хармониите и авторските мелодии е отразено и в имената на композициите.

Sweet Yoni’s Town е първият трак от албума. Спомням си как свирих тази мелодия вкъщи, а дъщеря ми беше около мен и, чувайки музиката, започна да танцува. Пиесата има много ведро суинг звучене. Представям си едно виртуално пътешествие през миналия век в красив френски град, разходка из малките улички, кафенетата... Затова озаглавих пиесата Sweet Yoni’s Town. Йони се казва дъщеря ми.

В музиката на този албум се опитахме да запазим пулсацията и усещането за суинга от ерата на джипси джаза. За моя най-голяма изненада хора от всички възрасти се оказаха почитатели на тази музика, защото е много изразителна, красива, атрактивна и носи голям емоционален заряд в себе си.

Hot Strings for You е вторият трак от албума – в превод – „Горещи струни за теб“. Такъв е и характерът на мануш джаза – горещ стил с по-темпераментно звучене и атрактивни импровизации. Поради тази причина често е наричан хот джаз. Характерно за стила е, че във формациите няма ударни инструменти. Суинг ритъмът се изпълнява от китарите чрез така наречната техника „ла помп“, която съчетава в себе си свирене на хармония с перкусионен ефект.

Петър Койчев е син на легендарния китарист и ръководител на състави Веселин Койчев. Той е изпълнител с множество изяви на сцената и активна звукозаписна дейност в различни проекти, включително водени от него, сред тях – и дуетен със своя баща. И двамата са преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Проф. „Асен Диамандиев“ в Пловдив с научна степен доктор и с академична длъжност – доцент – синът, и професор – бащата. В „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM слушаме „Ноти за Джанго“ в компанията на композитора на пиесите и китарист в записите Петър Койчев.

През годините множество музиканти са записвали музика в чест на Джанго Райнхард, като по този начин се изразявали възхищението си към неговата личност и са го посочвали като свой вдъхновител. В свое изказване китаристът Франк Виньола твърди, че огромен брой джаз китаристи в света са били повлияни от стила на Джанго. Не закъсня отговорът на това предизвикателство и от наша страна, в България. По моя инициатива заедно с музикантите Илко Градев и Влади Михайлов записахме този албум, озаглавен именно „Ноти за Джанго“.

Заглавието на Mayna Swing е препратка към родния ми град – Пловдив, града на майните и на тепетата.

С Илко и Влади често свирим заедно по клубните сцени в страната, най-вече обединени от общата си страст към джипси джаза. Затова отправих покана точно към тях двамата за запис на албума, а те приеха на драго сърце. Всеки от нас свири в групи, които изпълняват в репертоара си стандарти в стил джипси джаз. Илко Градев е акордеонист в Acoustic Soul, Влади Михайлов е басист и виолист, познат от групата Para Hot Jazz, а аз свиря в Hot Club De Plovdiv, с която имахме удоволствието да осъществим редица концерти на повечето джаз фестивали в България.

Where You’ve Gone e пиесата в албума, посветена на любовта – един кратък разказ как любовта може да накара човек да бъде на седмото небе.

Пресечна точка на триото е еднаквият ни вкус за музиката и общото разбиране за това как трябва да звучим, когато музицираме заедно. С Илко и Влади наистина го правим с огромно удоволствие и мисля, че хората забелязват и оценяват това. Концертите ни преминават страхотно. Формацията ни е малко по-нестандартна за джаз музиката, но комбинацията между китара, акордеон и контрабас се оказа неочаквано добра.

В „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM представяме с Петър Койчев албума на воденото от него трио „Ноти за Джанго“, посветен на изкуството на легендата Джанго Райнхард – един от първите звездни джаз музиканти на Европа, от който тръгва стила джипси или мануш джаз, това е горещият – хот джаз.

В My House Blues интересното е, че в заглавието се съдържа думата „блус“, но музиката няма нищо общо с жанра блус или с блус прогресията. Тук отново имаме характерното за стила мануш джаз звучене, изпълнено от китарата, акордеона и контрабаса.

Въпреки че всички пиеси от албума са инструментални, опитах да композирам повечето от темите така, че да могат и да се запеят. Всяко от парчетата съдържа мелодичен мотив, който постепенно се развива и повтаря многократно с цел да остане в съзнанието на слушателя. Според мен, въпреки че музиката ни е изцяло инструментална, тя трябва да съдържа кратък разказ или картина, която да ни пренесе в друго пространство и време, а не да бъде самоцелна демонстрация на техника. Темите на всяка от пиесите са мелодични и могат да се запеят, докато импровизациите умишлено са с по-атрактивна насоченост.

„Брюнет“ се римуваше доста добре с „кокет“, затова и My Brunette Coquette се получи идеално като заглавие на тази пиеса. Темата е много ведра и закачлива.

Считам, че компактдискът „Ноти за Джанго“ ще бъде интересен за почитателите на джаза. Той би бил полезен особено за подрастващото поколение, което ще се запознае с характерния стил, наричан мануш джаз или още джипси джаз, изпълнен от нашето трио. Бих искал чрез музиката в албума да пренесем слушателите в атмосферата на Франция през 30-те години на миналия век със звука на китарата, акордеона и контрабаса. Надявам се нашето звучене да допадне на публиката.

Tangology е една от любимите ми пиеси в албума. Тя наподобява типичното танго, но пречупено през призмата на суинга, което си е сериозно предизвикателство за нас, музикантите, защото предлага разработка на различна инструментална проблематика.

Албумът „Ноти за Джанго“ на Петър Койчев трио с Илко Градев и Влади Михайлов е записан от Веселин Койчев в Music Space Studio и издаден през 2022 г. от Riva Sound. Завършваме представянето му в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM с две пиеси, свързани стилово.

Pied Toubles и Tramp Bossа са отново мои авторски мелодии, аранжирани в типичния стил джипси боса. За разлика от стандардната боса нова, при която ритъмът е много по-разчупен с характерните за стила синкопи, при джипси босата ритмиката е много по еднообразна.

„Ноти за Джанго“ с автора на композициите, китарист и лидер на триото Петър Койчев излъчваме в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 10 май от 19 ч. с повторение на 13 май от 14 ч.

