Първи албум на проекта RetroBlu на Невен Петрова с участието на Александър Куманов – Un Rendez-vous Secret

Un Rendez-vous Secret („Тайна среща“) е озаглавен дебютният албум от 2022 г. на проекта RetroBlu на Невен Петрова – вокал с Александър Куманов – китара. Той съдържа техни оригинални песни по музика на Александър Куманов и текстове – негови и на Невен Петрова, а също и джаз стандарти. В албума участват още Сандо Сандов – акордеон, Христо Минчев – контрабас, и Любомир Толумбаджиев – цигулка. Невен Петрова и Александър Куманов го представят в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 12 октомври от 19 ч. и на 15 октомври от 14 ч. Целия разказ за албума можете да чуете в плейъра под основната снимка, а въведението към проекта да прочетете по-долу.

Снимка: Светослав Николов

Невен Петрова: Мечтая да съм солист във формация като RetroBlu още от 2005 г., когато се запознахме с Александър Куманов в Южна Корея. Тогава бях в кавър група, работеща в чужда страна – позната музикантска история. Сашо бе там с дикси бенда, в който Сандо Сандов бе тромпетист. Всяка възможна минута прекарвах заедно с тях. Джазът винаги е бил голямата ми любов – стоях, слушах ги, пеех си с тях. Бях от страната на публиката и си казах, че това е нещото, което искам да ми се случи – с такава енергия, с тази сладост, с танцувалния привкус, който те кара да се движиш, дори когато си много тъжен. RetroBlu стана факт в края на 2010 г.– началото на 2011 г., когато имахме невероятното удоволствие и честта да открием първото издание на A to JazZ. Бе огромна отговорност. Прокапа дъжд, имаше танцуващи с чадъри пред нас. Бе изключинтелно изживяване. Тогава си обещах формацията да има албум, а защо не – два, три и т.н.

Александър Куманов: И въпреки честите пътувания и работа в чужбина, остана концепцията за подобна формация, която да свири на пръв поглед френски джипси джаз, но с доста по-обогатени и на места – по-обогатени решения. Стигнахме до идеята, че е време да запишем този албум. Благодарение на съфинансирането от Национален фонд „Култура“, през лятото записахме албума. В периода юли – август той стана факт с изключителното майсторство на Васил Николов – Теслата – един от първите рапъри, който се оказа изключителен любител и професионалист да направи автентичен звук.

Невен Петрова: Записахме при Серафим в студио „Балканджи“. Той спази това изискване джазът да се свири едновременно, на живо. Разбира се, имаше детайли, които изпипвахме, но всичко бе наведнъж.

Александър Куманов: Записахме целия албум за 7 – 8 часа.

Невен Петрова: Имахме доста интересни репетиции преди това, на няколко места, дори до Пловдив ходихме за два часа. Имаше много емоция, бе приключение за мен.

Александър Куманов: Първоначалната идея не визираше толкова много авторски песни. Решихме, че вместо да се борим в търсене на това кой притежава авторските права на песни, които харесваме, е по-добре да направим наши. Това се оказа изключително добро решение, тъй като стилистиката е традиционна – от 20-те и 30-те години, но пиесите са си нови. Ако на някого му звучат ретро, то е защото сме успели да ги направим да звучат по пози начин. Вероятно и дългото битуване в диксиленд средите и в суинга много ни помогна.

