Дебютен албум SINthesis (2023 г.) на едноименния джаз секстет – не група, а музикантска и приятелска общност

Започнали да свирят заедно в бар Synthesis в столицата по инициатива на тромбониста Велислав Стоянов, Димитър Льолев – саксофон, Мартин Ташев – тромпет, Милен Кукошаров – пиано, Борис Таслев – контрабас, и Атанас Попов – барабани, сформираха секстет SINthesis. Името на формацията се изписва с игра на думи между „синтез“ и „грях“. Година и половина по-късно, през октомври 2023 г., те издават едноименен албум, в който всички участват като автори. Представяме го в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM. Концертната премиера в София е на 12 октомври в Sofia Live Club, а на следващия ден музикантите гостуват в Първо студио на Радио Пловдив.

Секстет SINthesis не е група, а е общност.

Вили Стоянов: От твоите уста излиза най-точната дума. Това е компания, която се среща всячески по хиляди музикални поводи, но това е нашият личен. Всеки написа музика, която да се изсвири от тези хора. Така се получи доста приятен, добре споен музикално и емоционално албум.

Димитър Льолев: Ние сме специални приятели и много обичаме да свирим заедно, което правим повече от година. По естествен начин дойде идеята да запишем албум. Аз съм много щастлив, че го има и е наяве. SINthesis за мен не е проект. Много добре интонираме заедно. Каквото и да си напишем, всичко става много хубаво. Удоволствието от това да свирим заедно е повод да пишем собствена музика и да я издаваме.

Борис Таслев: Специалното нещо, на което много се забавлявам всеки път, е че записвайки този албум, до голяма степен дадохме възможност чрез своя музика да запишем начина, по който свирим. Всеки път много ме въодушевяват волностите, които си позволяваме в ритъм секцията. Имаме силно доверие един към друг, рискуваме заедно, опитваме нови неща. Милен е изключително креативен, с лекота го следваме. Тези „волности“, които си позволяваме на живо, успяхме да ги включим в авторската музика, която записахме. Голямо приключение е да свирим по този начин.

Атанас Попов: Изключителна радост е да запишем албума и да го представим пред публика. Тази креативност на всички нас се чува по един начин на запис, по друг – на живо. Там нещата стигат до доста повече рискове и предизвикателства. Като ритъм секция даваме основа на свобода на солисти. Това е като пъзел, на който нямаш последната част – тя е краят на пиесата. Но какво се случва дотогава, колко е разпиляно и накъде е тръгнало, никой не може да подреди. Тази креативност, която създаваме помежду си с приятелство и музика, е най-добрия начин на музициране, начинът, който аз търся. Мисля, че се получава доста добре.

Милен Кукошаров: Албумът SINthesis на първо място е логично следствие от наистина многото на брой свирения и концерти, които сме имали с тази формация. Тази много хубава инициатива подтикна към творчество всеки един от музикантите от секстета. А както знаем Мартин Ташев и Борис Таслев тук дебютираха като композитори, видяха, че не е чак толкова трудно да се пише музика. (Смее се.) Всички пиеси са чудесни! Така че албумът е логична развръзка, удоволствие от правенето на музика с приятели и, не на последно място, с радост всеки път установявам, че многото отделено време, свирейки заедно, дава своите резултати. В днешно време много рядко музиканти имат време да репетират и концертират толкова, че това да започне да си личи. При нас това дойде не толкова чрез репетиции, колкото чрез концерти – намерихме общи канали, неща, които търсим, и придобиваме собствен език като група.

Мартин Ташев: Този проект е много важен за мен поради няколко причини. В него работя с едни от най-добрите музиканти в България. Имам невероятният късмет тези хора да са мои много близки приятели. Това прави празника пълен.

Очаквайте пълния текст на разказаното от музикантите, което можете да чуете в плейъра под основната снимка.

Предаването „За албумите от техните създатели“ с албума SINthesis на едноименния секстет, се излъчва по Jazz FM на 11 октомври от 19 ч. с повторение на 14 октомври от 14 ч.

Албумът е записан с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Концертната премиера бе на фестивала Solinaria, в Бургас бе представен на 8 октомври в Културен дом НХК, на 12 октомври от 20 ч. е премиерата в Sofia Live Club, а на 13 октомври музикантите гостуват в Първо студио на Радио Пловдив.