Дебютен албум на Yo-Yo Band с идеята на Христо Йоцов за съвместен проект с Михаил Йосифов – музикална платформа за майсторство в джаза

Христо Йоцов създава Yo-Yo Band с идеята заедно с Михаил Йосифов да изпълняват оригинална джазова музика, която да им носи удовлетворение от най-висока степен. Но също и да бъде платформа, в която да се включват и други музиканти с техните творби. Идеята хрумва на Христо Йоцов на морския бряг в спокоен летен ден, бързо се разви в поредица от концерти, а сега – и в албум на физически носител с концертна премиера на 25 януари 2023 г. в Sofia Live Club. В квинтета към барабаниста и тромпетиста се присъединяват саксофонистът Арнау Гарофе, пианистът Стив Хамилтън и басистът Борис Таслев. Албумът е записан в студиото на Христо Йоцов, както би бил изсвирен на концерт – акустично, с всички музиканти на една сцена. В „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM дебютния албум на Yo-Yo Band представят Христо Йоцов и Михаил Йосифов.

Името на групата идва от първите срички на вашите фамилни имена. Но символично йо-йо идва с идеята за пълнота, че е покрит целият спектър – и разнообразието на стилове – блус, фънк, джаз, и богатството на настроения – с по-баладични, по-романтични и много енергични пиеси.

Михаил Йосифов: В този проект ме покани Христо Йоцов. Тук имах възможност да бъда в най-джазовото си амплоа. Реализирах пиеси, които отдавна съм писал, но досега не бяха намирали своето място. За мен това е голям шанс и голямо удоволствие, защото си ги харесвам. Също така харесвам пиесите на Христо Йоцов.

В този албум има много история и натрупвания през годините…

Христо Йоцов: Това е една от причините да материализирам тази идея, дошла от желанието с Мишо да направим проект, в който да си доставим удоволствието от музикантлъка, от свиренето, от компанията на прекрасни колеги, да създадем музика, която е възможна само ако човек има желание за нея. Тя не е подтикната от користни цели или пък от желанието да се доказваме. В този албум не прозира амбиция, това просто е езикът, на който обичаме да говорим и търсим възможност да го практикуваме като плод на вътрешен порив. Затова много естествено станаха и сформирането на групата, и пиесите, които веднага засвирихме в клубни гигове, за да се „комплектова“ групата.

И то по време на пандемия!

Христо Йоцов: Пандемията ни отвори пространство да погледнем и за други неща, а не да се въртим непрекъснато в тази професионална безкрайна активност, заети с какво ли не. Знаеш Мишо в колко проекти и музикални авантюри е въвлечен и в България, и в последните години – и по света. Самият запис стана много лесно и спонтанно. Всички ние изпитваме удоволствие от музикантлъка, който влагаме в тези пиеси. Те са джазови, но нямат идеята да са концептуални.

