Алекс Витков дебютира като лидер с албума с оригинални композиции Once Upon a Jazz (2025 г.): музиката като смисъл на живота и стимул за развитие

Какво като емоция се бе натрупало у теб, което намери своя път с този албум?

Това е емоцията от последните години от моя живот, откакто започнах да се занимавам с джаз през 2019 г., но историята, за която се разказва в него, е от малко преди това. Албумът е моята благодарност към този жанр. В един по-труден период за мен, той ми даде посока и причина да се развивам и да чувствам по-смислен моя музикален път. Джазът ме окрили и ми даде увереност да създавам. Страхът от това да споделиш своите емоции пред хората винаги е там. Когато хората чуят целия албум и следят заглавията на пиесите, ще видят моята история, но в пространството и свободата ще открият себе си и ще се припознаят.

Албумът започва с пиеса, която плавно ни въвежда в атмосферата с усещане за откъсване от нашата конкретна среда, от всичко, което сме преживели или мислили до момента, за да се потопим в изцяло ново преживяване.

Once Upon е първата пиеса в албума. Вторият трак се казва A Night in December. Тук има лично преживяване, което хората могат сами да си го прочетат през своята призма. Пиесата започва с филмово интро, което записах с пиколи тромпети вкъщи. Това въведение задава тона на албума и неговата разказвателна същност. След това прераства в Once Upon – темичка в пианото, която Николай Костадинов изсвири прекрасно. Тя е конкретна, но му дадох свободата да я изсвири, както я усеща. От там влизаме в A Night in December, в която хората могат да чуят мелодията в цялостен вид с всички инструменти.

Със сигурност има история зад тази декемврийска нощ…

Това бе запомнящ се момент в моя живот, който впоследствие беляза много промени в мен, като лавина прерасна в други неща. Така започва моята история в Once Upon a Jazz и в живота ми.

Разкажи ни за това ново начало. В последните години при разговорите с теб си мисля за тази осъзнатост, в която живееш. Каква е основата, която имаш ви житейския и творческия си път?

Това са следствия на случили се в моя живот неща. Хората казват, че човек не може да оцени доброто, ако не види лошото. Когато човек преминава през трудности, успява да си вземе урока. Животът е низ от уроци. Ако не си вземем поуката, те се повтарят и стават все по-трудни. Преминах през нещо такова, което тотално обърна възприятията ми за този живот и този свят. Но смятам, че така успях, макар и не много лесно, да се взема в ръце, да си взема поуките и да се опитам да продължа напред и да правя нещо смислено – музиката, в частност – джаза. Още преди 5 – 6 години си казах, че имам нуждата да споделя албума с хората. Той не е направен с идеята да покаже моите знания, умения и възможности, а да споделя моя емоция и история. Понеже пита за осъзнатост – когато човек няма избор, трябва да върви нагоре или да остане, където е. Не исках да остана, където съм. Трябваше да осъзная някои неща, за да може това да се случи.

Afterglow разказва за случката след онази нощ през декември. Дадох песента на Велека Цанкова. Освен, че продължаваме историята, исках да има песен, която да е в джаз стилистика през призмата на мюзикъла. Много го харесва като жанр покрай работата ми в Софийската опера.

Какво те води в живота? Говорихме за основата, а сега нека да се обърнем към движещата сила – в какво вярваш, в какво се уповаваш, какво ни дава правилните отговори за пътя напред?

Музиката ме води, тя е нещо константно в моя живот, което го направлява и му дава смисъл. Споделянето е много важно в днешно време – хората да могат да намерят общ път в този разделен свят. Най-ценното е да откриваме приликите. Това е една от идеите на албума – да разкажа моята история и да покажа, че всеки минава през едни и същи неща в различни ситуации.

Reflections е единствената пиеса без сола. Нейната идея е да отрази рефлексиите, които човек може да направи чрез ситуации и други хора. Темата е в контрабаса. Много харесвам този инструмент. Дадох на Даниеле едно предизвикателство – той изсвири неща, които не е предполагал, че може да изсвири. Това много ме зарадва и съм му благодарен. Ще чуем контрабаса в една нетипична за джаза светлина.

Спомена музиката като смисъл, вдъхновение и главна движеща сила в твоя живот. Как се случи това?

От малък съм запален по музиката. Всичко започна благодарение на вече покойната проф. Адриана Благоева – диригент на Хора на софийските момчета. Пътувахме много. Там разбрах, че музиката е моето нещо. Впоследствие започнах да уча на тромпет и влязох в Музикалното училище. В един момент установих, че искам и да създавам музика, не само да я изпълнявам.

Kizuki no Chi на японски означава „мястото, моментът на реализацията“. Тя е посветена на моята любов към японската страна и култура. Много ги харесвам! През 2018 г. цели 17 дни бяхме на турне там с операта. Много особено се усетих с енергията на тази земя. И осъзнах, че животът е много по-многопластов и много по-голям от това, което съм разбирал досега. Установих, че има много страни, които човек може да открие в себе си. Пиесата е посветена на това.

Понякога си отказваме благословиите и си избираме по-малкото от голямото, предназначено за нас. А ние винаги трябва да се стремим към това, което ще ни разкрие повече за Вселената и за самите нас, което ще ни свърже с Космоса и ще ни направи част от хармонично цяло. Лишаваме се много често от страх от мащаба на стоящото пред нас – мислим, че не го заслужаваме или че няма да можем да се справим. Много често стигаме до отрицанието. Не знам дали заглавието на следващата пиеса – Denial („Отрицание“) идва от там.

Всичко е процес. Когато осъзнаем нещо, ни трябва време да го възприемем. Обикновено има доза отрицание в началото, но после човек се замисля, че няма накъде да бяга. Следваща пиеса е посветена на това отрицание.

