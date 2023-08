Plovdiv Jazz Summer продължава с концерти на Хилда Казасян и Мирослава Кацарова в с. Марково на 26 и 27 август

С музика между тържеството на живота и тъгите на балканеца започна второто лятно издание на Plovdiv Jazz Fest – фестивалът Plovdiv Jazz Summer, организиран от Blue M на Мирослава Кацарова. Иво Папазов – Ибряма изнесе първия си концерт на сцена в Пловдив от над 10 години насам. „Това е мултикултурна музика, която съдържа в себе си амалгамата от музикални явления в исторически план.“ – описа събитието организаторът Мирослава Кацарова.

Иво Папазов, Антони Дончев квартет с „Ева квартет“ и Destino Tango Trio слушаме в трите концерта от Plovdiv Jazz Summer този август - Jazz FM

Специален гост бе китаристът Огнян Видев, открилият за света на джаза таланта на Иво Папазов – Ибряма. Той поздрави кларинетиста, получи неговите благодарности и напомни на публиката определението, дадено му от Милчо Левиев пред Уилис коновър в „Гласът на Америка“ – Балканският Чарли Паркър. „Импровизациите на Иво Папазов – Ибряма наистина приличат на музикалната фраза на Чарли Паркър – с обстоятелствени изразни средства всяка от тях разказва цяла история.“ – сподели впечатленията си Мирослава Кацарова. Тя специално посочи вълнението на музиканта, изпълнил „Сълзите на мама“ – пиеса, която синът му разказва, че той много рядко свири на сцената. А концертът завършва с танци.

Иво Папазов – Ибряма: „И на оня свят ще бъда тракийски музикант“ - Jazz FM

Втората вечер на Plovdiv Jazz Summer се превръща в истински празник на модерната среща на съвременната инструментална музика с вокалния фолклор. „Седем стъпки към Тайнството“ (Seven Steps to The Mystery) е проектът на композитора и пианист Антони Дончев, представен заедно с вокалиста Павел Терзийски, тромпетиста Пантелис Стойкос – ученик на Ибряма, младия барабанист Мартин Хафизи и „Ева квартет“ към „Мистерията на българските гласове“. Точно в Пловдив те изпълняват и разработка на големия композитор Иван Спасов, преподавал и живял в този град. „В този проект българският фолклор и джазът се срещат по контрастен начин и съм категорична, че той може да представя страната ни на всички световни сцени.“ – коментира Мирослава Кацарова.

На Plovdiv Jazz Summer Антони Дончев премиерно представя на фестивална сцена у нас проекта на квартета си с „Ева квартет“ Seven Steps to the Mystery - Jazz FM

Третият концерт е на вокалистка Кристина Вилалонга и бандонеониста Виктор Вилена, които са заедно от Gotan Project, но тук се срещат в акустична среда с нейни композиции. „Включването на пианиста Людмил Ангелов направи тангата още по-вглъбени и мечтателни.“ – описа преживяното Мирослава Кацарова.

Destino Tango Trio събира Кристина Вилалонга, Виктор Вилена и Людмил Ангелов на сцената на Plovdiv Jazz Fest - Jazz FM

Първата част на Plovdiv Jazz Summer се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, като е част от нейния Културен календар. Кметството на с. Марково и Община Родопи подпомагат провеждането на втората част, която ще се състои на 25 и 26 август. В събота на площада на с. Марково Хилда Казасян ще представи аудио-визуалния си проект „Да послушаме кино“ с гости и солисти Васил Петров и Тедосий Спасов. Те ще музицират с Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов. „Всеки от тях допринася със своя стил към този изключително успешен проект.“ – коментира Мирослава Кацарова. Визията е създадена от Васил Къркеланов. Програмата ще чуем без симфоничен оркестър, каквато е първоночалната концепция на вокалистката. „Тези песни всички ги познаваме. Присъствала съм на концерти на Хилда, на които цялата публика пее. Подборът на заглавията е такъв, че тя съумява да доведе на джаз концерт хора с различни музикални вкусове.“ – казва Мирослава Кацарова. Входът е свободен.

На 26 август тя отново ни кани градински концерт в двора на къщата си, както гостоприемно ни прие през миналата година. „Бях много въодушевена от случилото се тогава. Много хора ме питат как се осмелявам да поканя публика в двора на къщата си. Осмелявам се, защото истинските ценители на тази музика сме едно голямо семейство. Те избират да дадат парите си не само за материални неща, но и за духовни преживявания. Plovdiv Jazz Fest възпита отношение към музиката и изкуството – то да не девалвира, да е фокусът, музиката да се превърне в добър учител как човек да се одухотвори и светът да стане по-добър на фона на цялата агресия, на мракобесието. Музиката и добрите фестивали са и спасение във всичко, което се случва в целия свят и за цялото човечество.“ – посочва пътя напред Мирослава Кацарова. В последния ден на Plovdiv Jazz Summer Мирослава Кацарова ще представи заедно с Мирослав Турийски и Младен Димитров програмата Bluetronic в камерна среда и уюта на своя дом. Билети се продават в мрежата на Eventim.

Bluetronic на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски и Младен Димитров: енигмите всъщност са били иносказания, ти откриваш нов живот - Jazz FM